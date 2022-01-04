飆漲50倍的奇蹟 藥廠業務變青農 季賺百萬都靠龜背芋

文 李若雯

饒紘任怎麼也想不到，一場疫情，竟讓他的事業迎來了難以想像的成功。但他賣的不是什麼神丹妙藥，而是一株株龜背芋—一種原產自墨西哥、葉片上布滿孔洞的大型觀葉植物。

「龜背芋很可愛！」走在屏東萬丹近千坪大的龜背芋田中，饒紘任就像個巡視工廠的大老闆，自得又自信，眼前這片葉，短短一季內就帶給他至少百萬收入，暢銷到讓他連數錢的時間都沒有。

饒紘任是屏東新園人，二專電子科畢業後，在藥廠當業務，一做就是十多年，逐漸對鎮日應酬、喝酒的生活感到厭倦，眼見即將邁入不惑之年，饒紘任感嘆「攏抵幫人賺錢無意思啦，」決定要當自己的老闆，想到父親在老家有塊地種紅豆，饒紘任決定，也踏上農業之路。

一般人做農，多半會想到食用作物或花卉，饒紘任卻選了相對冷門的龜背芋，理由很簡單：沒有花期限制，一年四季均可採收，且有固定市場，傳統龜背芋通常是切葉販售，主要用於廟會的大型花籃布置。

農業要入門，三年工夫不能少

青農返鄉說來浪漫，但沒有毅力便只是空談。首先得敢投資，饒紘任的龜背芋田約六分大（約1700坪左右），光是架網室、租地、買種子，饒紘任就投資了180萬，除了靠自己的積蓄，更與親友借了不少錢。

但困難才剛開始，「做農沒有熬過三年不叫做農，」饒紘任說的語重心長，原來，饒紘任2015年離職後，除了忙著找地、學基礎農事，還得避開颱風天，四處找工人搭網室，中間沒有收入，饒紘任只能一有空檔，就去幫當工人的父親鋪地磚。

一直熬到2017年中，才真正開始種植第一批龜背芋，但才過了一年，龜背芋便開始出問題，生長狀況明顯不佳。

債務還沒還完，龜背芋卻長不起來，饒紘任心中焦急，只得在切葉時放佛經平靜心靈，「這樣也能和龜背芋對話，知道問題在哪」，透過不斷試驗，調整各種施肥、澆水的方式，才慢慢上軌道。

轉攻網拍價格飆漲50倍，一季進帳百萬

到2019年，饒紘任算是苦盡甘來，六分龜背芋田一年營收可破百萬，扣掉農藥、地租等約四成成本，薪水已不輸一般上班族。

才站穩腳跟，但疫情一來，各地廟會停辦，饒紘任的切葉頓時滯銷，只得另謀出路，他觀察到，把龜背芋當盆栽種，已逐漸成為風潮，與其被動等產銷班統一收購，他決定主動行銷，在2021年8月時，在臉書開設「萬丹龜背芋NG品100元」社團，專賣龜背芋植株。

饒紘任先想好市場地位，之所以取名叫「NG品100元」，並非他的龜背芋真的NG，而是他觀察到，市售龜背芋動輒三、五百元，決定以平價做為號召。

沒想到，社團一開，在沒有任何宣傳廣告之下，竟迎來了爆炸性成長，不到兩個月，社團人數已經破萬，實在有太多疫情下苦悶的民眾，渴望擁有一株龜背芋。

因饒紘任只有一人自產自銷，決定不負責配送，而是採取統包方式，由有意願的團購主南下屏東向他拿貨，再由團購主分配到全台各地。

而不論大、中、小植株，饒紘任一律單一價一株100元，結果短短三個月，就有一百多名團購主南下向他拿貨，「他們拿上去賣，至少可以賺50%以上，」饒紘任說，不少團購主都是在疫情中失去工作的廚師、婚紗攝影等，靠著團購，多少補貼點收入。

相較以往淡季時，一片切葉只能賣1~3元，饒紘任以一株100元的售價，改賣約有三片葉子的植株，等於價格翻了五十倍。而每名團購主南下，至少會買50至100植株，一季下來，饒紘任至少進帳百萬。

龜背芋爆賣，饒紘任從早到晚忙不過來，一睜開眼睛就在切植株，有時一天能賣出7、8百株，空檔時還要回覆網友各式各樣的栽種雜症。

除了透過團購主購買，不少人選擇親自南下跟饒紘任挑龜背芋，饒紘任說，這些顧客開的車，十台有八台是保時捷、賓士等高級進口車，他才驚嘆，「哇賽！買這些的都這麼有錢！」

龜背芋會是蛋塔效應嗎？

龜背芋超夯，不少農民也聞風而來，饒紘任便透露，光屏東萬丹一帶，據他所知，就多了兩三甲龜背芋田，以一分地種兩萬株來計算，一年就多了五六十萬株龜背芋，他自己也懷疑市場能否吸收。

「就很怕大家是一窩蜂，」研究龜背芋十幾年的高雄農改場副研究員黃雅玲表示，龜背芋熱潮雖讓最初進入市場的人賺了不少，國內龜背芋目前多是內銷，市場吞吐量有限，熱潮一過恐怕就跌回原型，她希望日後能專注發展在外銷市場也有競爭力的品種。

饒紘任也坦言，疫情較緩和後，龜背芋植株團購熱度明顯下降，長期來看，要靠穩定的切葉市場才能細水長流。

他也提醒仍想入行的青農，真的在農業賺到的錢的人，往往是少數幾個能掌握栽種時間點、施肥技術的人，若只是投資，而沒有技術，最後很容易血本無歸，更別說農民畢竟是靠天吃飯，一場風災，就會讓心血全部泡湯。

饒紘任自己，也是咬牙熬過三年無收入的苦日子，才有今天的成果。

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