台灣摩斯、日本麥當勞「薯條荒」 亞洲薯條為何都卡在這個國家？

【文 康陳剛 王一芝】

從日本麥當勞到台灣摩斯，平凡無奇的薯條缺貨，突然成了珍貴物資，逼得速食餐廳不得不改變薯條份量，甚至停賣薯條套餐。為什麼遠在加拿大的一場世紀大水，會讓身處亞洲的我們成了薯條貧民？

2021年將近尾聲，台灣摩斯突然宣布，部份薯條組合套餐停止販售，平凡無奇的「薯條」突然成了珍貴物資。

其實，台灣是較晚受災的「薯條貧民」，過去一個星期，全日本將近3000家麥當勞暫停提供中薯和大薯，消費者只能點小份薯條。

「在我還是小女孩時，我就超喜歡麥當勞薯條，甚至可以只吃薯條吃到飽，」一名日本OL在麥當勞前，苦笑著接受外媒採訪說，「所以我今天有點失望。」

「因為加拿大溫哥華港附近大水肆虐、阻礙交通，加上疫情導致全球供應鏈困境，使得薯條供應延遲，」日本麥當勞聲明指出。

一個餐桌上的平凡的物資，為何全球供應鏈突然無法調度？

多災多難的溫哥華，冷凍薯條運不出去

故事要從源頭溫哥華港追蹤起。

溫哥華港是加拿大吞吐量最高的第一大港，也因位於加拿大最西側，成為北美面對亞洲市場的重要門戶。而加拿大每年出口上百萬噸冷凍薯條，正是亞洲主要的薯條來源地之一。

11月中，加拿大最西邊的卑詩省大雨滂沱，成了雨不停國，號稱「500年一遇」的大洪水造成上萬人流離失所，豪大雨造成的土石流，更使得路斷橋垮。

位於卑詩省沿海的溫哥華港當然也無法倖免，鐵公路運輸受阻，讓原本就受塞港所苦的運輸系統雪上加霜，讓冷凍薯條做出來卻出不去。

業界人士指出，台灣摩斯和日本麥當勞都是向國際薯條供應商麥肯（McCain Foods）叫貨，而麥肯正在積極調貨，先縮短日本麥當勞薯條荒只有一星期，力拚12月31日恢復正常供應，以應戰即將到來的新年檔期。

摩斯薯條也出現缺貨危機。（蔡立勳攝）

用飛機運薯條，解日本薯條荒

有「海運界Uber」之稱的貨運新創Flexport（飛協博），執行長彼得森（Ryan Petersen）12月29日則在推特上分享，已緊急簽約派三架波音747飛機，將薯條原料送到太平洋另一頭，以解日本的薯條荒。

而台灣摩斯目前還有薯條，但就怕過年期間貨料不足。台灣摩斯說，麥肯現在也正緊急調貨，但船期仍是大問題，「本來明天要出發的船，今天跟你説不出了，根本來不及轉。問下一班什麼時候？得到的答案都是：不確定。」

令人好奇的是，像麥肯這樣一家在各大洲佈局、銷售110個國家的專業供應商，全球每3根薯條就有1根來自於它，為何無法即時從其他產地調貨？

這位產業人士分析，因為品種不同的關係，歐洲薯條顏色偏黃、長度較短，北美薯條色白而且較長，在規格上其實無法通用，因此難以從歐洲調貨支應。

一樣是馬鈴薯，全球卻不能通用

此外，雖然日本國內也有種植馬鈴薯，但因為薯條屬於冷凍加工品，價格遠不如賣到生鮮超市或洋芋片工廠，因此較少進到冷凍薯條產線，使得長期以來都要從北美進口。

以台灣來看，不只是半成品的冷凍薯條，生鮮馬鈴薯也很倚賴進口。台灣國內馬鈴薯栽培產量僅有5.3萬噸，而每年進口約2.5萬噸鮮食用馬鈴薯、進口加工用馬鈴薯約10萬公噸。

「而且馬鈴薯在北美是重要主食，離加拿大產地和薯條產線也較近，在陸運不順的情況下，麥肯還是會優先給北美市場，而非亞洲市場，」這位產業人士補充，對亞洲人來說薯條仍是「點心」而非主食，順位上自然不如北美市場。

薯條荒恐非意外

多位業界人士提醒，薯條荒未來恐非意外。因為在這場讓卑詩省元氣大傷的大洪水之前，極端氣候早已是當地人的夢魘。

卑詩省夏季時曾多次出現接近50度的高溫熱浪，在6月底短短一週就有超過700人猝死，幾乎是「前所未見」，就被認為是與高溫相關。

不只是高溫、大雨，就在此時此刻的聖誕假期，卑詩省正迎來大雪，氣溫最低達將近負40度，當地政府也發出嚴寒警告。

「待在家裡，保持溫暖，」當地警察勸告駕駛們如非必要，別再冒險出門，甚至新冠肺炎病例數也因為Omicron而居高不下，都讓運輸再次斷鏈的風險大為升高。

溫哥華港執行長希維斯特（Robin Silvester）則強調，應對氣候變遷帶來的挑戰已是刻不容緩，港內也正在積極進行降低碳排的計劃。

在極端氣候和疫情底下，過去相當少見的「薯條荒」可能不再稀奇。

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