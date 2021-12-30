三接過關也會缺電！獨家數據：2023年備轉容量雪崩式走跌

【文 劉光瑩】

所有人都想問：台灣到底缺不缺電？魔鬼藏在細節裡。翻開最新用電成長數字，估算未來幾年備轉容量率，驚見缺口就在2023年等著，2025年核電歸零，肯定缺電。除了綠電，從企業到老百姓應該都想問，台灣的電到底夠不夠？

半導體業蓬勃發展，加劇耗電

經濟部預估，未來電力最吃緊的時間點，落在2023年，也就是一年之後，但未來幾年備用容量率都在令人安心的15%以上，還節節上升。

就算2023年，可能因為第三天然氣接收站進度延宕，備用容量率因而降到12.7%，經濟部也掛保證：透過調度措施，可維持備轉容量率10%。

看起來萬事太平，但魔鬼藏在細節裡。能源經濟專家、中央大學管理講座教授梁啟源提醒，備用容量率還得扣掉5%，保留機組歲修與保養空間，才是當下真正可用容量。

真正令人捏把冷汗的，是報告數字早已無法反映出電力需求的急遽成長。報告指出，「2020年台灣用電年增2.1%，高於過去十年平均，至2027年，每年用電平均成長2.5%。」

但實際數字，卻讓人心驚。能源局數據顯示，2021年前十個月跟去年同期相比，用電成長高達4.3%，是半年前公布預估數字的1.7倍。又以工業部門成長最多，高達7.71%，主因是台商擴大回台投資，尤其是耗電的半導體產業蓬勃發展。

梁啟源更憂心提醒，台積電很多新增半導體產能，都還在陸續建廠，未來用電需求將持續攀高。

未來一有差錯，全台又要摸黑

《天下》以最新用電成長數字估算未來幾年備轉容量率，凸顯供電前景捉襟見肘。

台灣用電與經濟成長率連動。主計總處預估2021年經濟成長率為6.09%，2022年為4.15%，未來幾年也會高於4%。以這樣的經濟成長率，等比例計算未來用電成長率，2022年恐高達2.93%，之後幾年也都高達2.82%。

再以新的用電成長率估算，未來幾年備用容量率全都低於15%。如果把因為天然氣接收站延宕的燃料限制納入考慮，再扣除5%歲修保養，2021、2022年的備轉容量率都低於7%，至2023年，只有4.38%，之後更一路走低，2025年後核電歸零，將更加嚴峻。

「這已經低到不能再低，出任何差錯就要黑燈（停電）了，」對《天下》估算出來的新數字，梁啟源表示憂心。

除了備載不足，另一個危機是，穩定大型基載發電陸續除役。根據能源轉型規劃，至2025年，核能佔比將由目前的11%降為零。

此外，至2025年佔供電5成的天然氣，供應提升快不起來。桃園大潭的中油第三天然氣接收站案，從三年前環評通過至今爭議不斷，儘管公投結果讓三接可繼續留在大潭，依然比原本進度延宕兩年半。

三接延遲會怎樣？梁啟源說，大潭八、九號兩部燃氣機組無法發電，至2024年將影響整體電力近6%備用容量率。

如果再加上2025年核電歸零，「2025年鐵定缺電，」他斬釘截鐵地說，「最快2023年就會開始，會一路缺到新天然氣接收站蓋好的那一天為止。」

電力調節技術，解救停電惡夢

供電缺口最嚴峻的就是北部。梁啟源說，若大潭八、九號機組延宕，2025年北部供電缺口將達467萬瓩，相當於一部興達電廠機組，一旦中部到北部有任何電塔倒塌，北部將會大停電。若以燃煤補足，又恐惡化空污。

更雪上加霜的是，煤電增加也有難度。近期聯合國氣候峰會通過的格拉斯哥氣候公約，明確要求各國減少用煤。台灣原本設定2025年燃煤佔比要降到3成，也難再提高。供電缺口將至，怎麼辦？

在國際零碳趨勢下，發展無碳能源是正解。梁啟源建議政府調整能源配比與非核時程，除再生能源外，核二、核三考慮延役，將有助經濟發展與減碳目標。

看備轉容量數字，讓人怵目驚心，台灣的未來真的一片黑暗嗎？

台灣綜合研究院副院長李堅明認為，透過電力調節技術，其實有機會避免。「備轉容量率低的確是警訊，但調度才是供電穩定關鍵，」李堅明強調。

能源轉型的重要配套，電力交易平台已經上線，將分散於民間的電力資源納入電力系統。例如：5月興達電廠跳脫時，台泥彰濱儲能系統就在幾秒內大量放電。未來，當全台儲能建置量持續增加，將不用再擔心跳電。

另外，近年，台灣開始嘗試更多新的電力調度手法，例如「需量反應」，可在電力吃緊時，提供用戶少用電的電價優惠，以調節供需。

儘管缺電風險不小，但技術也在進步。只是在大量儲能到位前，台電調度人員必須承受極大壓力、快速反應，還得祈禱發電機組與輸電線路都平安，才能避免停電惡夢再臨。

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