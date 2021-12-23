中共將在冬奧後犯台？2022美中台維持冷和平 除非這4個變數

【文 陳育晟】

2021年尾，遠東集團遭中國重罰4.7億人民幣。共軍擾台架次創新高，各界也盛傳北京可能在冬奧後武力犯台。衝突與和平界線愈來愈模糊，該如何看待2022年的兩岸關係？

2022年的兩岸關係，仍是延續2021年基調，不會有太大改變，也不致大幅度惡化，但中國擴張野心不減，「使得衝突與和平的界線變得愈來愈模糊，」日本前首相安倍晉三日前在對台演講時表示。

從經濟、政治和軍事三個層面，都可嗅出相同端倪。

首先在經濟層面，2021年11月，遠東集團在上海等五省市的化纖、紡織、水泥等企業，因環保、土地利用、員工職安、稅務等方面違規，遭中國重罰4.74億人民幣，是否造成台商寒蟬效應，引發各界關注。

重罰遠東是「精準打擊」

根據監察院公布2020年立委政治獻金統計，遠東在年初大選中捐給33位綠營候選人政治獻金，但藍營僅14位。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，北京此舉在宣示，任何在中國投資的台商，只要捐獻給綠營或台獨份子，北京不會坐視不管。

這很顯然是北京縝密規劃的「精準打擊」。台灣國際戰略學會理事長王崑義直言，遠東在中國投資多屬內需產業，重罰遠東除了達成反獨促統目的，更可趁機扶植中國本地企業。反觀若是創匯或重點戰略產業，北京則會高度禮遇。

但很可能是威嚇的成分居多，「投資是永續行為，更何況在中國投資不可能說走就走，」張五岳認為，遠東事件對已在中國投資者不會有太大影響，而已捐贈政治獻金給綠營的企業，也會透過私下溝通、表態，把衝擊降到最低。

「中共不可能笨到打東沙」

其次在政治層面，2022年美中台日韓都有大事。美國、台灣、日本都將進行期中選舉，韓國也將在3月選出新總統，而中國2月要舉辦北京冬奧，下半年二十大也將登場。張五岳認為，這些政治議題將促使美中台三方維持穩定環境，北京也不致貿然挑起衝突。

第三，從軍事角度來看，縱使美國眾議院軍事委員會首席委員、共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）示警，北京恐在2022年冬奧後武力犯台，外交部長吳釗燮也提醒國人當心，但可能性卻是微乎其微。

國策研究院執行長郭育仁分析，冬奧在2022年春節期間舉辦，若北京膽敢武力犯台，勢必遭國際撻伐。在華人團圓時節開戰，傷害兩岸手足之情，在中國國內也得不到支持。

雖然過去屢傳中國有意奪下目前由我國管轄的東沙島，一旦奪島成功，將有助中國國家主席習近平透過民粹國家主義加強自身權威。

但這樣的立論值得商榷，「中共不可能笨到打東沙，一旦打了，是給美國大好機會，」郭育仁解釋，美國一貫立場是把南海視為國際水域，若中共奪東沙島，等同讓美國有貫徹政治意志機會，不僅奪下東沙島控制權，甚至可能把中國已在南海建立的7個人工島礁上的機場等設施全部掃掉。

另一方面，習近平也不需要藉由外部衝突建立內部權威。政治大學東亞所名譽教授丁樹範觀察，習近平身兼中國國家主席、中國中央軍委會主席、中共總書記、中共軍委會主席，還是所有領導小組委員會主席，大權早已牢牢在握。

為何共機擾台創新高？

即使如此，為何共機仍不斷擾台，且頻率、架次都屢創新高？張五岳觀察，中國其實是為了2027年解放軍建軍百年預作演訓，希望在第一島鏈內，共軍能比美軍軍力更具優勢，屆時若共軍要進行軍事行動，可有效抵抗美日干預。

因此，只要國際社會對台灣增加支持、美日與台灣關係升溫、美英澳航空母艦在台海或南海周遭演訓、台灣內部獨立聲浪高漲時，北京就會加大共軍擾台力度。若上述4個因素都沒出現，則會照表操課，不會進一步升高衝突。

整體而言，2022年的兩岸關係表面上看似維穩，內部卻可能波濤洶湧不斷。張五岳建議，兩岸領導人都有義務降低彼此的敵意，才不致造成誤判、擦槍走火釀成衝突。

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