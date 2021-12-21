Pantone也跟上NFT潮流　2022年度色「長春花藍」背後有元宇宙含意？

【文／歐陽辰柔；圖片／Shutterstock】

用顏色來形容，2022會是什麼樣顏色的一年？Pantone和Dulux兩間色彩權威公司，給出了以藍色為基調的相似答案。

疫情持續發燒，而且似乎看不見盡頭。

人們的生活在這兩年間快速轉換，在家辦公、線上開會已成常態，元宇宙和NFT的問世，更把數位熱潮推上高峰。

在這樣既困頓、又充滿各種變數的時刻，Pantone公布了2022的年度色──長春花藍（Very Peri），來回應這個詭譎多變的全球情勢。

首度造色表達轉變，還找區塊鏈平台合作發表

長春花藍以藍色為主調，但加入了紫紅混合，使色相不會過冷，反而給予一種沉穩中帶著生命力的感受。

設計媒體《dezeen》形容，這種調色結果，讓長春花藍很像自然界會出現的顏色，例如薰衣草，或某些小鳥淺紫的羽毛。

但Pantone想表達的不只於此。

這間色彩公司認為顏色是一種重要的溝通方式，從2000年起，一直嘗試透過年度色回應全球文化趨勢。

2021年Pantone選的年度色是極致灰和亮麗黃。（圖片來源：Shutterstock）

2021年少見選了兩個看似不相關的極致灰和亮麗黃，表達疫情期間人們需要沉靜、也需要光明的心情；這一次，則首度創造出全新的色彩，而非從既有的色譜中挑選。

Pantone行政總監艾斯曼（Leatrice Eiseman）指出，

「當我們面對一個從未見過、不斷改變的世界時，長春花藍替既有的藍色家族帶進新的視角，含括了藍色的特質，同時又保有紫紅的基調，展現一種機靈、愉悅的態度，與充滿活力的風貌。」

在官方公布的主視覺動畫中，紫紅的泡泡相互碰撞，生成千萬如芒草般的細絲，長春花藍從中誕生。

這些細絲，宛如數位化時代無所不在的光纖網路，彰顯現代生活高度的虛實混合。

為了表達重視數位浪潮，Pantone不僅選在紐約藝術實驗空間ARTECHOUSE，以沉浸式數位藝術展覽的方式，發表2022年度色，也和微軟合作，微軟新推出的桌布、版面設計、PowerPoint模板，都將導入這款全新色彩。

此外，更搭上時下最夯的NFT潮流，和區塊鏈網路平台Tezos以及巴黎藝術家攜手，即將發布一系列以長春花藍為靈感的數位藝術創作。

「在這樣的時間點選出這顏色，我覺得有兩個意涵。第一是要拋開以前的想法，第二是要夠大膽，而兩者都是疫情時期最需要的東西。疫情改變太多事了，元宇宙的世界很漂亮、很棒，但也要你敢接受挑戰，」JUST IN XX設計總監周裕穎分析道，

「我自己非常喜歡長春花藍，有莫蘭迪色的優雅感，但在服裝和配件上很難駕馭，特別是對黃皮膚的亞洲人而言。可以嘗試搭配一個間接色，例如內搭一件白色毛衣，外面再穿這樣紫藍的外套，可能就會滿時髦的。」

國際油漆品牌Dulux公布2022年度色是晴空藍。（圖片來源：Shutterstock）

把久違的自然帶回生活之中

國際油漆品牌Dulux日前也公布2022年度色：晴空藍（Bright Skies）。

這款輕柔的藍，傳遞出明亮天空以及新鮮空氣的雙重意象。

「過去一年間，我們幾乎都被關在室內，只能透過窗戶看著外面的藍天。大家渴望重新和大自然產生連結，這是我們想把這顏色帶入室內的原因，」Dulux創意總監瑪麗安（Marianne Shillingford）表示。

奕起設計的設計師張佳詩指出，藍色使人寧靜，適合用於居家空間，「晴空藍接近自然的顏色，很清新、舒服，而且屬於中性，彩度不高，可以用做空間基調，跟其他材料或色彩搭配都不會衝突，」但她也認為，使用上依舊得視實際的狀況，通常在小男孩的房間，比較會挑選這種接近天空的藍色。

雖然呈現不同風貌，但Pantone和Dulux不約而同，選擇飽和度較低的藍色調作為年度色，也是有趣的巧合。

帶灰階的顏色，一方面呼應渾沌的疫情，一方面鼓勵人們整頓好再迎接明日，這是年度色帶來的啟示。

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