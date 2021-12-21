本土碳費、淨零大浪來襲　2022台灣哪些法規將修改？

【文／鄧凱元；圖片／邱劍英】

減碳已是不可逆趨勢，若修法通過，「2050淨零碳排」將明確寫入法律，任務分工更明確，碳費也將上路，排碳大戶首當其衝。永續已從喊口號進入深水區，台灣需要規劃更具體的策略與路徑。

「狼來了」喊久了，也可能成真。

2022年，台灣減碳與企業永續轉型將邁入深水區。首先，「氣候變遷因應法」將在立法院開審。

其次，台灣邁向「2050淨零碳排」的策略與路徑，也預計在上半年公布。

最後，CSR報告書的主管機關金管會，將修改規定，要求企業在報告書中，揭露如何因應氣候變遷。

總統蔡英文在2021年4月喊出2050淨零碳排後，環保署也在10月預告修正溫管法，新法名稱將改為「氣候變遷因應法」。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫說，此次修法有兩個關鍵。首先，這是台灣首次將「2050淨零碳排」入法；其次，未來台灣也將向排碳大戶收取碳費。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。（謝佩穎攝）

此次的修法草案，預計在2022年1月送進行政院核定，最快將在2月由行政院送到立法院審議。

長期關注溫管法與環境議題的民進黨籍立委洪申翰認為，執政黨與在野黨對法案大致上有共識，可能2022年就會完成修法。

國際減碳壓力已兵臨城下

法案若上路，會有哪些改變？首先，淨零碳排將明確寫入台灣法律。

目前，全球有130多個國家已宣示或正在規劃2050淨零碳排。此外，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）也將在2023年上路，預計2026年開始針對特定產業課徵碳關稅。

對台灣來說，國際壓力已經兵臨城下。

原本持反對意見的全國工業總會，在2021年11月針對6大高耗能產業進行調查時發現，有高達88%的受訪企業都同意將淨零碳排入法，可見企業已經明確認知，減碳是不可逆的趨勢。

修法的第二個關鍵是，減碳任務分工將更清楚，各部會將被賦予更明確的任務。

原本溫管法的主管機關是環保署，但主管碳排企業大戶的機關，其實是經濟部。

「這幾年（減碳）最辛苦的地方，是大家都認為減碳是環保署的事，但六、七成碳排都在經濟部，過去的分工不是很明確，」林子倫說。

因此，新版本可能也會將各部會負責的領域，重新界定清楚，例如建築物減碳就屬內政部的權責，而運具的減碳，則可能回到交通部等，讓各部會明確認領自己的KPI。

林子倫說，除了各機關的權責將進一步明訂外，法案的位階也將拉到行政院的高度，與各部會協商。

英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，根據聯合國環境規劃署報告，2020年全球溫室氣體排放來源中，建築耗能就佔了總量的38%，交通運輸23%，畜牧業近15%。但回頭觀察台灣的內政部、交通部、農委會等主管機關，截至目前幾乎未見通盤淨零作為。

「現在預告的修法內容終於劃分部會權責，但等法案通過、各部會動起來，至少2024年以後，不知落後其他國家多少了，」他語帶焦急地說。

碳費先鎖定排碳大戶

此外，收取碳費也是修法的關鍵。

環保署日前指出，碳費收取的方式可能分成兩部份，首先是企業在生產過程中排放的溫室氣體將收碳費；其次，製程使用的電力，屬於企業的間接排放，因此也須繳納碳費。

至於可能須繳交碳費的產業，第一步是碳排放量超過2.5萬噸的碳排大戶，預計將涵蓋鋼鐵、電力、光電半導體、水泥、煉油、石化等產業。

林子倫說，碳費進一步的執行做法，仍須等待母法，也就是氣候變遷因應法通過後，才能進一步訂出細則。

洪申翰則認為，2022年有機會先通過母法，隔年再針對各部會主管的業務，透過子法進一步規範，才能在歐盟碳關稅上路前做好準備。

各國政府與企業，對碳的有價化逐漸形成共識，未來碳排放量將是企業營運關鍵成本之一。（謝佩穎攝）

需要進一步訂出細部做法的，不只有碳費。

雖然明年「2050淨零碳排」目標有可能正式寫入法律，但下一個關鍵的問題是，台灣如何達標？

針對台灣淨零碳排的策略與路徑，政府預計2022年上半年對外公布。

目前，淨零碳排策略的規劃，採任務編組，分為「去碳能源」、「產業及能源效率」、「運具電氣化」、「負碳技術」，不同小組再針對再生能源、淨零建築、運具電動化、農林碳匯等議題分工。

2021年1月以來，負責規劃淨零碳排路徑的工作小組，已分別跟專家與企業界溝通。

企業無法迴避的挑戰

林子倫說，淨零碳排牽涉的是整體社會與產業的轉型，因此2022年提出路徑方案後，將進一步與社會各界加強溝通。

面對國際壓力與國內政策的調整，企業可以提前因應的方法是，透過各種的ESG（環境、社會、治理）管理工具，了解企業面對永續轉型，可能遭遇哪些挑戰與風險。

例如在環境面項，排碳已經是未來經營企業時，不可迴避的成本與風險。因此，可透過盤點企業營運與生產的碳足跡，了解法規上路後，可能增加多少成本。

這可能是不得不做的準備。金管會已經預告，2022年將修訂上市櫃公司的永續報告書與年報揭露辦法，要求上市櫃公司，須揭露溫室氣體排放、用水、廢棄物等資訊。

同時，企業永續報告書也要參照國際氣候相關財務揭露規範（TCFD）編撰。

展望2022年，減碳與永續轉型，將從喊口號的階段，進入深水區。大浪來襲，誰頂得住壓力，就能在轉型中勝出。

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