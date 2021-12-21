年度排行榜：2021年十大熱賣商品，你買了幾項？

【文／楊孟軒；圖片／王建棟】

開箱怪奇口味披薩，幫IKEA鯊鯊拍照，cosplay《魷魚遊戲》角色，聽愛黛兒最新專輯，2021年的熱門話題產品，你跟上了嗎？

＃1：疫情人心惶惶 引發防疫保單之亂

2021年1月桃園爆發本土疫情，防疫保單成為炙手可熱的商品。其中台灣產物保險推出的防疫保單，投保門檻最低，年繳保費500元又毋須體檢，被隔離就能領10萬元保險金，被封為「防疫神單」，吸引民眾瘋狂搶購，進而引發「防疫保單之亂」。結果台產行政作業量超出負荷，只能趕緊喊卡，提早4天收件。

根據金管會統計，包含台產在內，2020年14家產險公司共推出的32張防疫保單「只」賣出14多萬件。但2021年初本土疫情爆發不到一個月內，台產防疫神單大賣、件數多到6月才完成出單，最終承保超過400萬件，吃下業界所有防疫險的四成，創了產險界奇蹟。

2021年初的部桃群聚事件，讓防疫保單成為炙手可熱的商品。

＃2：暢銷書《致富心態》 理財成全民顯學

生醫、航運、鋼鐵類股今年輪流出頭，加上房市火熱，帶動投資理財成為熱門的話題。《致富心態》成為誠品年度暢銷書榜首，在博客來也高居第三名，《華爾街日報》專欄作家豪瑟利用短篇理財故事，傳遞致富的技巧以及正確的金錢觀，讓新手也能輕鬆吸收。

博客來暢銷榜前10名中，投資理財類書籍就囊括6席；而心靈成長類的書籍仍舊萬年不敗，在誠品暢銷上佔了4本，反映讀者在書中尋求穩定身心的方法，同時追求理財能力的提升。

誠品提供

＃3：保暖黑科技 石墨烯棉被、衣褲正夯

今年最夯禦寒關鍵字是「石墨烯」，一種由碳原子構成的平面蜂窩狀材質，具有高強度、高導熱特性，被寄望能廣泛運用在能源、半導體業，沒想到先在紡織領域發揚光大。

例如Hola一款以石墨烯纖維為主材料的床被，相較一般市售寢具，升溫效率高出17%。而東森購物網站上的石墨烯懶人塑崩褲，更創造3個月內狂賣1萬5千件的紀錄。石墨烯還被製成毛毯、脖圍。無論暖冬寒冬，當新一代禦寒神物出現，總覺得保暖衣物少一件。

PChome提供

＃4：豬血糕、湯圓、南北粽 披薩還能有多怪

惹怒義大利人還不夠，台灣必勝客還要挑戰在地人味蕾。

必勝客2021年6月推出的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，聚集3大爭議性食材，上市當天必勝客的google關鍵字搜尋量超過10萬筆，衝上第一。台灣必勝客總經理梁家俊透露，過去最受歡迎的拉麵披薩，一天能賣出2500個，香菜皮蛋豬血糕披薩遠超過這個數字。今年以來必勝客已經推出湯圓、南北粽等新奇口味披薩，讓粉絲不禁敲碗，下一款新披薩又會帶來什麼驚喜。

必勝客提供

＃5：呆萌鯊魚玩偶 成IKEA另類代言人

世界上最有名的兩隻鯊魚，一隻是靠著洗腦魔曲爆紅的Baby Shark，另一隻就是瑞典家具品牌IKEA的鯊魚填充玩具「BLÅHAJ 」。BLÅHAJ在瑞典文指的是藍色鯊魚，療癒呆萌的外表，加上溫柔觸感，讓這隻毫無殺氣的鯊魚在全球爆紅。

網友替BLÅHAJ穿上衣服、戴上太陽眼鏡坐在餐桌模仿人類生活，成為名副其實的網紅鯊魚。BLÅHAJ不僅紅到讓台灣IKEA推出專屬悠遊卡、口罩和購物袋，2021年甚至還有全球獨賣的芝麻鯊鯊包。BLÅHAJ根本成為IKEA另類代言人。

IKEA提供

＃6：東京奧運創佳績 選手週邊熱銷

東京奧運台灣創下史上最佳成績。民眾也搶搭東奧熱潮，羽球選手戴資穎的「相信自己」悠遊卡，舉重選手郭婞淳、拳擊選手陳念琴的「婞念」T-恤等台灣英雄的周邊商品大受歡迎。

而最受矚目的王齊麟、李洋羽球男雙金牌搭檔，除了有親筆簽名悠遊卡，想買金門酒廠推出的麟洋配紀念酒還得抽籤，中獎率只有30％。就連金牌戰決勝分、鷹眼判斷球壓在線上的畫面「Taiwan in」，也被製作成口罩、衣服甚至蛋糕等各式商品販售，顯見金牌魅力無法擋。

悠遊卡公司提供

＃7：韓劇《魷魚遊戲》 成為萬聖節首選造型

19禁的韓劇《魷魚遊戲》，描述一群魯蛇為了爭奪高額獎金，參與一場輸了就會死的遊戲。9月中上架Netflix後，迅速攻佔歐美在內90多國排行榜冠軍。

《魷魚遊戲》成為萬聖節變裝最熱門主題，台灣樂天市場統計，劇中參賽者的綠色運動服，以及戴著幾何圖形面具、維持秩序的紅衣人套裝，是2021年萬聖節造型銷售前2名。

《魷魚遊戲》也招來劇情太過老套、抄襲《大逃殺》與《飢餓遊戲》的批評，但能賣座原因，或許是社會不公的題材，已成為全球觀眾的共通語言。

Netflix提供

＃8：睽違6年，英國天后發新專輯《30》

全球歌迷引頸期盼，英國流行音樂天后愛黛兒（Adele）睽違6年再度發行新專輯。延續過去用年齡作為專輯名稱，跨過而立之年愛黛兒將新專輯命名為《30》，而先行推出的歌曲《Easy On Me》，向前夫及兒子訴說離婚的意義，上傳YouTube不到兩個月就創近2億觀看次數。

《30》發行首週在美國賣出了83.9萬張、在英國賣出26.1萬張，雙雙創下該國今年銷售速度最快的專輯。

疫情帶來的未知中，愛黛兒低沉渾厚嗓音，繼續讓全球歌迷陶醉在她的歌聲中。

＃9：連嗅覺也兼顧 口罩香氛正夯

人人必備的口罩，講究花紋樣式已經太落伍，連嗅覺也要兼顧。一個小貼紙、小磁扣，替口罩帶來芬芳，不僅百貨公司櫃姐櫃哥愛用，統一超商也推出蠟筆小新口罩香氛貼紙，就連國民黨127年的黨慶小物，也將黨徽設計成香氛扣。

蝦皮購物觀察到，口罩香氛扣下半年異軍突起，成為最熱門的商品之一，在扣子裡放入擴香棉芯，將精油滴入後將磁鐵固定在口罩上，即可使香氛氣味長久維持。防疫不只要時尚，還要好氣味。

＃10：一張圖片賣破億 掀起NFT熱潮

NBA明星後衛史蒂芬柯瑞，2021年8月將twitter大頭貼換成一隻藍色卡通猴子。這個舉動，他可是花費了55顆乙太幣（當時約18萬美金），買下這幅NFT作品的擁有權。

NFT（非同質化代幣）2021年會火速竄起，源自3月佳士得拍賣會上，首次以NFT形式賣出美國藝術家Beeple作品，成交價高達19.5億台幣，創下在世藝術家作品成交價第3高的紀錄。

許多名人也搭上NFT熱潮，甚至連房地產、twitter史上第一條貼文，也被作為NFT販售。

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