哈佛詐騙之謎：一份不存在的哈佛工作 紛紛受害的記者與主播 詐騙者的目的究竟是什麼？

【編譯 張毓思】

重量級的印度女主播拉茲丹，為了一份哈佛工作辭職，當她正準備在波士頓展開新生活之時，卻發現這份工作根本不存在。而她竟不是唯一的受害者。

「我要轉換跑道了，今年我將在哈佛大學的文理學院擔任教授，指導新聞學課程，」拉茲丹（Nidhi Razdan）在推特上擁有96萬名追蹤者，當她公布這項好消息的時候，祝賀的訊息從四面八方湧入。

拉茲丹是新德里電視台的主播與執行編輯，她在印度是著名的電視記者。如此優秀的媒體人，被請聘到哈佛擔任教授，似乎也是意料之中的事，所有人無不為她送上祝福。

拉茲丹在電視台的主播事業是如日中天，但是在哈佛教書是她的夢想，也是暫時遠離印度媒體環境的機會。

而她也已經準備好在波士頓展開全新的工作與生活，身邊所有的親友都知道她將前往美國，而她也已經向雇主提供了自己所有的護照、醫療與銀行資料。

然而一封郵件打破了她的美夢。

一天晚上拉茲丹收到了來自哈佛文理學院副院長的電郵，「我們查無任何關於您的紀錄，或是屬於您的會面，」郵件最後寫著，「我們祝福您的未來一切順利。」

拉茲丹告訴《紐約時報》，直到這一刻她才意識到：她被騙了。

哈佛連環詐騙，鎖定知名女記者

拉茲丹並不是唯一的受害者，至少有另外4名女性，也遭到類似的手法進行誆騙。

辛格（Rohini Sigh）是目前所知的第一個受害者，她在印度是知名的獨立記者，經常為批判政府的印度媒體《The Wire》供稿，她在推特上也有將近79萬名追蹤者。

辛格在2019年時，在推特上收到一則來自哈邁德（Tauseef Ahmad）的訊息，哈邁德自稱是在哈佛就讀的碩士學生，與辛格是同鄉。

兩人在網路上聊著聊著，哈邁德就邀請辛格參加一個高規格的研討會，並且由哈佛全額支付旅費。

哈邁德引薦了一個名為赫胥曼（Alex Hirschman）的同事，然而辛格開始察覺到警訊，赫胥曼的電郵信箱並非哈佛官方的信箱，電話甚至不是美國的號碼，而是來自阿拉伯聯合大公國。

當赫胥曼開始跟辛格索討個資的時候，辛格便決定不再回復。

然而這樁詐騙並沒有停止，印度記者史坎德（Zainab Sikander）同樣收到了來自哈邁德的訊息。直到史坎德要求對方提供哈佛正式的邀約文件後，對方卻始終沒有回覆，於是史坎德便認定一切都只是詐騙。

此後還有至少兩名受害者，而每一次的詐騙手法都在演進。詐騙者開始複製哈佛員工的電郵簽名檔，與哈佛的官方文件開頭。

而當拉茲丹成為詐騙目標的時候，詐騙者的手法已經爐火純青。

詐騙者架設一個微軟電郵伺服器，能夠以哈佛的名義寄信，並且隱藏電郵網域。接著詐騙者買下了一個名為「哈佛就職」（HarvardCareer.com）的網域，要求拉茲丹的推薦人，在「哈佛就職」的網站上傳推薦信。

後來拉茲丹收到的哈佛聘書，不但完全複製哈佛官方的文件，就連牙醫保險的資訊都鉅細靡遺地寫在其中。

直到拉茲丹的授課時間不斷被延後，哈佛系主任也多次取消視訊會議，拉茲丹這才決定主動寫信向哈佛詢問原委。

她也才終於意識到，這些精密的細節，原來都只是詐騙的手法之一。

羞辱知名記者？詐騙目的成謎

然而這整起詐騙案背後的動機與目的依舊是個謎團。

主謀並未利用取得的個資來勒索，或是獲取任何金錢利益。

「我從來沒有看過這種事情，」多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）資深研究員馬爾切克（Bill Marczak）表示，「這樁詐騙的主謀必須付出很大的心血，但是我們看不出他最終想要獲得什麼。」

部分的受害者懷疑，這起詐騙案背後的主謀就是印度政府。「除了印度政府之外，沒有人會這麼亟於羞辱印度記者，」受害者辛格指出，印度政府曾疑似以惡意軟件攻擊記者。

然而至今仍沒有明確的證據指出，詐騙案背後的主謀是誰，而他的目的又究竟是什麼。

至於最大的受害者拉茲丹，她現在在一所印度的大學教書，並且為《海灣新聞》撰寫專欄。然而她在獨處的時候，依然會感受到詐騙經歷所帶來的憤怒、悔恨與羞辱。

她至今依舊會不斷地自問，「我怎麼會如此愚蠢？」

（資料來源：NYT, Vice）

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