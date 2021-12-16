23年來台灣人最敢花錢的一年 2022內需衝10兆 夜市老闆：終於撐過來

【文 李若雯】

進入2022年，經濟決勝點在你我口袋。彷彿印證美國總統拜登的「K型復甦」預言，一場疫情，讓台灣產業分化更明顯。電子業訂單爆量，2021年電子零組件產業前三季薪資，較2020年同期一口氣成長6%，科技新貴晉升電子財神；但另一頭，餐飲、零售觀光等民間內需產業，卻薪資倒退，叫苦連天。

然而，2022年將是內需產業卯足全力，急起直追的一年。據主計總處最新預測，2022年經濟成長率雖較2021年趨緩，但民間消費成長率將擺脫2021年的停滯，新的一年民間消費成長率達5.36%，創23年新高，突破10兆台幣。

內需市場衝10兆

夜市從關門到恢復獲利

經濟成長率的4.15%中，就有2.42個百分點是由民間消費貢獻。在地人稱為中正萬華「中央廚房」的南機場攤商，對這一年的慘澹感受最深，對2022年抱著無窮希望。

2021年本土疫情高峰期間，山內雞肉老闆沈曉峰的南機場門市關門3個月，但房貸、人事成本都還得照繳，「等於今年獲利全沒了！」好在11月獲利已恢復前一年同期水準。

而關門的3個月內，南機場自治會會長林督欽，成功說服夜市三分之二商家導入電子支付，「到11月中，週末生意有回來八到九成，」他相信因電子支付有優惠，能使南機場2022年表現更好。

飯店連附近居民都來住

不只夜市攤販，台灣經濟研究院所做的經濟預測，服務業普遍對2022年景氣持樂觀態度，特別是觀光旅遊業與餐飲業，幾乎是從2021年的全面看壞，大幅翻盤到全面看好。

「現在太魯閣一個晚上沒1萬元住不到！」台北晶華酒店暨集團董事總經理吳偉正，對民眾消費渴望很有感。他透露，中南部飯店生意興隆，擠滿國旅客；而台北晶華也開拓以往難以想像的市場：如今住客有八成五來自雙北本地，搭著捷運就來住飯店、泡湯、吃美食，家門口也能來場小旅行。

「要清零（才開放邊境）就得以經濟為代價，」中經院副院長王健全分析，到2022年上半，在五倍券助攻之下，觀光旅遊、零售倉儲都會好轉，但若第二劑疫苗施打率沒到八成，邊境很難開放。

企業投資達5兆

萬海買船、華航買新機

相較於繫於疫情的民間消費，儘管2022年台灣民間投資成長率僅2.52%，但金額將逼近5兆。

除了護國神山台積電在南部擴廠，持續帶動科技業投資外，運輸業也動作頻頻。看好2022年運輸市場，萬海2021年第三季法說會便宣布，兩年內將斥資600億台幣購買新船；透過貨機業務轉虧為盈的華航，亦在2021年第三季法說會宣布，將買入25架飛機。

而經濟部台商回流專案，2022年審核通過的預算高達1100億，也仍在發酵。佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻透露，台商回流的裝機訂單已出現，動輒80支、100支機械手臂。蓋好廠房後，下一波投資重點，就是添購機械設備。

民間投資意味著廠商看好台灣外銷市場。主計總處預估，2022年輸出仍有3.39%的成長率，在近10年表現中仍是前段班。

不過，幾乎所有人都提到，台灣最大的風險將是全球景氣。

拉高庫存，賣得掉嗎？

另一個讓台灣廠商憂心忡忡的是，這兩年擔心缺貨、缺船、缺櫃，不斷囤貨的供應鏈，何時會反向，不再進貨，轉而銷庫存？這正是千禧年泡沫後，台灣出口產業遇到的情況。

台灣電子零組件廠商，如今庫存率大幅拉高，電子零組件業平均銷貨天數，更來到2013年以來史上最高的78天，屆時賣不賣得出去，仍存在一定風險。

「現在就是擔心旺季不旺、淡季不淡，」王健全分析，如今半導體景氣旺，以往的淡季也接貨到手軟，但等到2022年旺季時，是否能維持同樣動能，就很難說。特別如筆電等3C產品為耐久財，持續購買動能不大，建議得密切觀察2021年第四季到2022年第二季的外銷訂單數量，是否有下降趨勢。

通膨、升息的不確定性

2022年，台灣經濟還有來自貨幣政策的隱憂。

如今雙北地區要在100元內吃一餐，已成了一項挑戰。「我很少感覺到這種狀況，連麥當勞都漲了，那個漲幅不是3%、5%而已，」國泰世華銀行首席經濟學家林啟超對通膨很有感，他坦言，台灣人大部份實質薪資扣掉通膨，其實是凍漲。

儘管學界普遍認為通膨不會再惡化，但林啟超表示，目前看不太到通膨結束的條件，因為塞港還在繼續，又逢冬季港口效率較低，他認為，要觀察通膨是否會結束，關鍵在於航運運價是否持續下調。

運價何時下調，沒人說得準，「但很確定，物價上調，經濟的成長就會趨緩，」林啟超預測，2022年上半物價仍會在高檔。

美國聯準會與財政部從一開始堅稱通膨是短暫情況，到2021年11月紛紛改口，幾乎可斷定，美國2022年將升息。

王健全預測，聯準會2022年下半將升息2到3碼，我國央行跟進可能性大。至於2021年大家最關心、煩惱的房價，經濟學家們多半認為，2022年房價要降，機率不大，「除非利息漲到3%以上，對房地產才有殺傷力，」王健全表示。

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