能告贏？英業達子公司破產經濟部甩鍋 銀行苦吞18億是自找的？

【文 黃亦筠 盧沛樺】

英業達子公司英穩達宣告破產。母公司撤出不賺錢的太陽能產業，更不打算扛下子公司債務，7家銀行將吞下18億負債，求償無門。未來可能走上法庭的銀行，靠一紙「支持函」，能告贏嗎？

12月1日，英業達代替未掛牌的子公司英穩達，發重訊宣告因資產不足以清償債務，向桃園地方法院宣告破產。

「英穩達累積虧損已經超過（英業達）投資了，」在證交所重訊現場，英業達副總暨發言人游進寶直言，英穩達資產已不足以清償負債，即時停止才能避免繼續增加虧損，虧損已經認列，不影響母公司英業達運作，「對英業達來說，是『終於』完全退出太陽能（產業）。」

《天下》查詢財報資料，英業達持有太陽能電池廠英穩達47%股份，原始投資金額10.9億，而英穩達累積負債已達22億。金管會統計，兆豐、華南、台銀、北富銀、中信、彰銀、土銀共7家銀行，借出18.7億元，且全數為無擔保借款。銀行苦吞呆帳會比英業達虧得還多。（英業達在文章刊出後來函，除英業達外，連同子、孫公司投資英穩達，金額共15.49億）

一家經濟部曾經介入協商的電子第五哥子公司，結果大集團放手讓子公司「終於」倒閉，借錢的人卻比投資的人虧更多，引發商界議論紛紛。為什麼會出現這個荒謬的現象？故事要從英穩達投入太陽能這個行業說起。

銀行比英業達虧得還多

英業達集團跨入太陽能始於十年前，正值台灣看好太陽能前景，眾科技大廠競相投入。2010年，英業達先是和穩懋合資英穩達，緊接著又搶贏鴻海成為當紅太陽能電池廠益通的大股東，還投資英懋達，一連三波快攻佈局太陽能產業。但隨著景氣反轉，英懋達併入英穩達，益通連續10年虧損，在2020年3月下市並清算。最後一塊英穩達，2019年就因營運不佳，進行過一輪裁員。「當時，（英穩達）其實已經沒有什麼訂單，」一名太陽能系統廠業者就透露。

太陽能產業從十年前的風光走到淪落為台灣艱困產業。主要原因是，中國太陽能大廠都走一條龍模式，從上游材料、零件到模組生產。加上中國政府政策補貼及低成本設備競賽的進逼，台灣走水平分工模式，投入作電池、模組廠沒有優勢，也沒有競爭力。

「英穩達停產大概一年多了，」重訊現場，游進寶面對媒體詢問低調證實。為什麼沒有更早處理？「經營期間期待業務環境有所轉變，並盡力尋求各項商機的機會，也嘗試過轉型，惟狀況急轉直下太快，對英穩達而言已不具優勢，」面對《天下》詢問，英業達發言體系書面回覆。

給大企業方便，反而重傷自己

但一名了解英穩達的下游系統廠主管直言，英穩達跟母公司在財務上脫鉤，沒有做聯保，能活多久看你造化，母公司也沒有想投更多資源。「兒子掛了，也傷不到爸媽，」他分析。

一家連年虧損的事業，為何銀行願意送上白花花的銀子，卻不懂得自保？一位企業金融放款老將透露，英穩達借得到錢，是因為銀行拿到母公司英業達的「支持函」。雖然支持函的法律效力不如背書保證，但銀行會接受，是看上母公司信用好、銀行關係好，相信子公司出事，母公司會提供財務支援。在國內企金實務，大公司出具支持函的做法，並不少見。

據銀行團轉述，英業達出具的支持函，上頭寫著：「如果英穩達無法還款付息，英業達會盡力採取必要行動」，以及「英業達使英穩達取得必要資金，與履行對本行的還款付息義務」。

銀行給大企業方便。因為一旦背書保證，就得在財報上揭露金額，且背書保證依法要經過董事會、股東會同意，流程較支持函複雜，背書保證金額也有上限。而銀行業競爭激烈，為了爭取大企業客戶，銀行就會放鬆。

「原本是信任華人社會做生意，大家講究信用，才願意給企業方便，但現在證明是相信錯人了，」這位踩雷銀行的高階主管直言。

銀行擬告英業達，專家看衰

現在，7家銀行醞釀對英業達提出求償。若走上法庭途徑，英業達站得住腳嗎？

創拓國際法律事務所執行董事司徒嘉恒直言，支持函在法律上，不具保證責任，而且母公司在文字上會寫得很籠統，避免實質法律責任。一名科技公司財務長則批評，英業達只是英穩達其中一個股東，只能用出資的資本負責。「哪有說，銀行可以跟股東求償的道理？」他質疑。

「若英業達基於道義還錢，等於付了原本不該付的錢，英業達股東其實有權利告公司，」一位會計師也說，要英業達還錢，不符合公司治理。

循福聚太陽能的前例，銀行恐怕站不住腳。至於台灣金融業會不會從此更小心？一位不願具名的金控總經理無奈地說，短期銀行會變謹慎，英業達跟銀行往來，多少也會受到影響；但長期以往，難說會不會又因為業務競爭，銀行重蹈覆轍。

最後的輸家，就是銀行股東。

【延伸閱讀】

漲價之謎》鹹酥雞加把蔥，成本就多萬元 這波食物漲勢沒盡頭？

《茶金》靈感來源 專訪北埔姜家，走過「茶金、茶土、茶狗屎」的歲月

第三劑疫苗只能選莫德納？誰可以打？何時打？8大QA一次看

你夠「智慧」嗎？智慧城市最美的風景，是這樣的你

愈來愈少人結婚 研究：因為好男人不多

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載