青光眼病人比慢性腎臟病還多！眼科權威示警：元宇宙會害死所有人

【文 林以璿】

無論你喜不喜歡，未來人們勢必將更多的時間投入到虛擬世界中。眼科醫師憂心VR的大量使用，長時間藍光刺激將造成現代人的視力進一步惡化。

「元宇宙未來會害死所有人！」三軍總醫院青光眼專科主任呂大文感慨。

隨著科技巨頭紛紛佈局元宇宙，這個加強版的虛擬實境（VR）一時之間成了當紅炸子雞。未來只要戴上VR眼鏡，你將可以化身進入元宇宙世界，從事各種活動。

然而，透過VR眼鏡進入的元宇宙，對於視力傷害只能說是雪上加霜。呂大文解釋，元宇宙的概念對眼睛的威脅，更勝於現有的3C產品，關鍵在於虛擬實境讓眼睛離有害的藍光更近，暴露時間更長。

「藍光可說是一切視力問題的根源。」呂大文表示。

台灣人每天3C用眼超過10小時

藍光屬於短波光，能量最強，大量暴露藍光容易引起過氧化反應，產生自由基，加速損傷視網膜裡黃斑部的感光細胞和視網膜色素上皮細胞。這兩種細胞都不可再生，一旦損傷會影響視力，嚴重甚至導致失明。

中華民國眼科醫學會公布的全民護眼趨勢調查結果顯示，國人每日3C用眼時間於2019年已經飆破10小時。

其後果就是，不只是常見的近視，包括青光眼、白內障等眼睛疾病都有年輕化的趨勢。

「科技進步太快，人類的眼睛根本還沒進化到能適應大量的3C，」呂大文表示。

以青光眼為例，台灣的病人數就高達35萬，比慢性腎臟病人還要多，且50歲以下的年輕病人佔了27％。這些病人因為發病早，若沒有積極控制，最終可能導致失明。

而傳統印象中的老人病白內障，也因為大量的3C光線，提早「煮熟」了水晶體。「現在50歲以下需要開刀的病人，每年增加15-20％，」呂大文估計。

必須控制使用時間

呂大文建議，既然無法避免使用，就要控制使用量，「與3C產品一樣，VR眼鏡配戴20～30分鐘就應該休息一下。」

其他降低進入眼睛的藍光量的方法，包括調整螢幕顏色、亮度。手機亮度不超過25％，電腦螢幕的亮度不超過50％，再搭配過濾藍光的保護貼，大約可阻擋40％的藍光進入眼睛。

其實，大自然的藍光的強度遠高於3C產品所發出來的藍光，不過由於現代人盯著電子產品的時間太長，才累積造成眼睛的慢性傷害。

呂大文建議，戶外活動時挑選藍光互補色的黃棕色墨鏡，比黑色墨鏡對抗紫外線和藍光的效果好。日常近視鏡片如果選淡黃棕色，也能保護眼睛免於室內光和3C產品的藍光傷害。

此外，呂大文更駁斥網上「護眼操」對於眼睛的保護功效，「護眼操最大的功勞只是讓你把視線從近處移開，如此而已。」

他警告，執行護眼操如同給眼睛肌肉訓練，長期下來導致肌肉肥厚，眼睛整天緊繃反而更容易疲憊。想要舒緩眼睛疲勞，用熱毛巾熱敷10分鐘會是更好的選擇。

虛擬實境還有許多潛在風險

儘管虛擬實境搭上元宇宙的順風車蓬勃發展，然而至今並沒有研究證明VR的安全性。相反地，已有不少研究證實其除了傷害視力之外的潛在健康威脅。

VR是利用電腦模擬立體感，觀看過久會導致睫狀肌及眼球不斷運動，進而破壞雙眼聚焦及大腦調節。

德國漢堡大學的研究團隊，曾在2014年讓受試者24小時沈浸在虛擬實境中，最後發現受試者不但出現噁心暈眩感，還開始分不清現實和虛擬世界；英國利茲大學於2017年發表的研究更指出，兒童僅戴上VR眼鏡20分鐘，就出現了暫時性的平衡問題。

隨著元宇宙概念興起，相關技術也在嘗試克服這些問題。不過在這之前，呂大文建議，「將視線從螢幕上移開，就是最好的保護。」

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