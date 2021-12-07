史上最嚴重缺工危機 台灣該面對新現實：廉價移工的時代已過去

【文／盧沛樺、陳育晟；圖片／謝佩穎攝】

亞洲大搶工，台灣面對的新現實是，過去將移工視為廉價勞動力、甚至是「免洗筷」的策略，到今天已經不可行。面對人力瓶頸，台灣該如何重新思考人力政策，創造企業、移工、社會的三贏？

國際人力市場肉搏戰開打，等於撬開潘朵拉的盒子。台灣面對的現實是，大量引入移工已是過去式，隨著國內產業間搶奪移工成為常態，薪資不再是鐵板一塊，這也意味著過去將移工視為廉價勞動力、甚至是「免洗筷」的策略，到今天已經不可行。

台灣從發展中國家走入已開發國家，面對人力瓶頸，須重新思考人力政策，將移工當伙伴，從產業發展到家庭照顧，都是不可或缺的一環。

不只製造業和家庭，連菇寮也引進移工採摘香菇。 （謝佩穎攝）

改變1：重新思考人力政策 借鏡德國模式，把客工變國家人才

負責勞動人力的勞動部，深切感受到沉重壓力。「台灣總勞動力缺口是事實，一定要用移工來補，」勞動部勞動力發展署署長蔡孟良感歎，十年前觀念較保守，認為移工會衝擊國人就業，因而採管制做法，隨著人口結構轉變，移工政策也要調整。

「現在缺的都是很辛苦的體力工作，都沒人做，產業怎麼生存？」蔡孟良說，企業要是關門，造成更多人失業，「引進移工反而是穩定就業，甚至可以創造就業，沒有不好。」

為維持台灣經濟穩定，蔡孟良坦承，不但未來將持續開放移工，留下優秀移工更是既定政策，最快明年上半年即可上路。

若移工能有條件變移民，為了達成資格，就有動機追求工作表現、提升工作技能，對產業和社會有益；尤其在取得永久居留資格後，原本居住在母國的親人能來台依親，解決移工思親之苦，雇主也能擁有長期穩定的勞動力，形成企業、移工、社會的三贏。

但要求得三贏，並非開放管制即可，德國的發展值得台灣借鏡。根據德國移民史學家研究，德國靠著大量移工，補足基層勞動力，當地人去做進步、開創性的工作，帶動德國經濟成果。

自二戰以來，德國因嚴重缺乏勞動力，大量透過國與國的交涉，自南歐、土耳其引進移工，一開始也是視為暫時勞動力，歷經數度修法，德國社會對移工愈來愈包容。

鑽研德國移民法、銘傳大學公共事務系助理教授張志偉解釋，德國2005年「新移民法」上路後，移工只要證明能融入德國社會，居留地位隨之增強。比方，通過德語認證、修完德國文化課程、具一定經濟基礎等，移工能獲得延長簽證、永久居留，甚至歸化成為德國公民。

張志偉以切身經驗舉例，當年他赴德國求學，第一年念語言學校，同學都是來自各行各業的外籍移工，而且大部份是拿政府的補貼來上課，顯示德國政府協助移工融入德國社會的積極角色。

如今，移工後裔不但是德國公民，甚至有的成為公務員。德國8千300萬人口裡，約2成具移民背景。

德國從「客工」走到「移民」的模式，逐漸變成先進國家紓解勞動力不足的對策。客工是指暫時的雇傭契約，到期會被遣返回國。

張志偉指出，台灣對待家庭看護、產業移工的方式，還停留在德國50年前的客工階段，甚至更嚴，包括同工不同酬、移工無法申請家庭或婚姻依親。

顯然台灣要跨步向德國看齊，仍有一段長路要走。

目前，僅產業移工和長照機構的外籍看護適用勞基法，超過20萬的家庭看護，薪水低於基本工資。

然而，康林國際總裁李超群直言，便宜的移工將不復見，「未來聘雇移工的成本和薪資只會上漲，不會減少。」

從移工輸出國到供應鏈聯盟，都在訴求「移工零付費」政策，原本移工跨國勞動，自行承擔的機票、體檢費、仲介費，一一回到雇主身上。「國際趨勢是使用者付費，」李超群說。

除了工資，台灣對移工的勞動保障，依舊落後。外籍看護住在雇主家裡，幾乎24小時待命，沒辦法休息，也無法主張加班費，甚至除了照顧工作，還要做家事，都是嚴重侵害移工權益。

改變2：告別「免洗筷」思維 從薪資福利到休息權益，增加台灣吸引力

台灣國際勞工協會研究員吳靜如進一步舉例，製造業雇主幫移工保勞保，卻不含失業給付，衍生的結果是，每當移工申訴雇主積欠加班費，離開原職、等待新工作時，因為拿不到失業給付，必須靠借錢度日。

反觀日本，在長照機構上班的移工，不但比照日本看護，同工同酬、有休假，還會有分紅。

吳靜如認為，短期台灣不易發展出日本模式，但台灣仍應立法保障外籍看護的休息權，包括每天至少11小時連續休息；當移工休假或請假時，雇主也應該都能申請「長照2.0」的居家喘息服務。

若制度能更完善，台灣在亞洲搶工潮中仍有立足之地。張志偉認為，短期內台灣的薪資條件難以追上日韓，但台灣的民主、文化和人情味，對移工仍具吸引力，「要讓他留下來，他才能感受到。」

台灣開放引進移工30年，70萬移工大軍已是台灣社會不可或缺的一環。圖為北平西路印尼街。 （謝佩穎攝）

知名瑞士作家弗里施（Max Frisch）曾說，「我們要的是勞動力，來的卻是人。」這句話用意是提醒，不能遺忘跨國勞動者的人性尊嚴。對當前台灣社會，有如暮鼓晨鐘。

當台灣底層產業和家庭靠70萬移工大軍在支撐，比原住民、新住民人口還多，他們早已是台灣社會不可或缺的組成份子，也是台灣經濟穩定的中堅力量。

一場大疫揭開的全台搶工亂象，映照現行制度的缺失，亟待對症下藥。

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