缺工真相》工廠無人做、老殘沒人顧 業者示警：台灣5年內恐找不到移工

【文 盧沛樺 陳育晟】

大投資潮加上疫情封鎖，台灣面臨30年來最嚴峻缺工危機。外籍看護改去工廠，日韓也來搶工，平均十幾份工作爭一人。當國際人力市場肉搏戰開打，台灣要用什麼吸引移工？

1992年，台灣立法正式開放引進外籍移工。30年來，台灣從來沒有一刻比現在更需要他們。政府為了改善營造業缺工，陸續鬆綁公共工程、民間工程引進移工的限制。未料5月國內疫情來得又急又猛，國門被迫封鎖，把所有移工全都鎖在國境之外。

新的人進不來，舊的人被搶走。自中美貿易戰以來，台商一個挨一個回流蓋廠，加上台積電全台擴廠，有本事的科技廠紛紛開出高薪搶人，「工地都是用3倍薪搶人，而且還是當天發現金，」疫情前每年平均引進1萬名移工，康林國際總裁李超群觀察。

工人樂得去蓋廠房，不僅日薪高、又不用風吹日曬雨淋，公共工程的人力益發窘迫。

怪象：移工引進由買方變賣方市場

最底層的老殘沒人顧，仲介喊價喊到6萬

營造業只是全台陷入大搶工的縮影。多家人力仲介業者不約而同指出，史上第一次，移工引進由「買方市場」變「賣方市場」，雇主挑工再不復見，因人力需求殷切，如今平均每一位移工手上，有十幾個工作可以挑。

移工也愈來愈挑工作，工作要早起的不去、工廠沒加班的不去、需照顧重症患者或家庭成員多的不去。

影響所及，找不到工人的公共工程，工期愈拖愈久，承包商得支付違約罰款；民間建商趕不及預售屋交期，結果購屋族拿不到新屋，加上建材等原物料漲價，買房負擔益發沉重。

中南部長照機構眼睜睜看著外籍看護跑去工地、果園領日薪，沒人照顧老人；沒有能力加薪的重症家庭，全家人只能乾著急。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕口氣焦急地說，現在移工也知道市場缺人，有人會喊要實拿2.5萬、3.5萬；也有不肖仲介違規收取買工費，最高喊到6萬，是半年前的2.5倍，被照顧者家屬形同遭兩頭勒索。

內憂：基層勞力缺口存在已久

台灣中小企業佔98%，愈來愈仰賴移工

全台大搶工的亂象，近因是大投資潮造成需工孔急，加上新冠疫情阻礙出入境，新移工進不來。

但更深層的結構性因素是，自高教改革後，人人都是大學生，國內基層勞動力不足的現象存在已久，長期以來仰賴移工，補足本國勞動力的缺口。

位在彰化全興工業區的隴鈦銅器，第一代老闆為了接班，決定砸錢投資自動化設備。但即使2年前新廠啟用，拋光、鑄造兩道工序卻完全找不到年輕人，只能靠移工補位。

水五金不是特例，傳統製造業普遍面臨找不到台灣工人的處境。「懂CNC工具機的、會翻砂的、會機台和水電維修的，雇主願意加3千到9千元不等，加價請移工，」李超群說。

工總秘書長蔡練生常掛在嘴邊的話是，要是少了移工，企業出走或關廠，連本勞工作機會也會消失。

全台上千家長照機構，一樣少不了外籍移工。私立龍江老人長期照顧中心主任吳第明說，為了留下台灣員工，粗重的工作都交給移工做，包括長時間抱病人、帶病人洗澡、把屎把尿等，台灣員工負責餵食、溝通、文書，愈輕鬆愈好。

即使如此，愈來愈多長照機構裡的台灣員工，照樣出走。「因為長照機構給3萬，去當居家照服員，月領7萬，長照機構要不關閉、要不加薪，但家屬每個月負擔從3萬變5萬，家屬付得起嗎？」吳第明反問。

外患：日韓端出高薪搶人

台灣只能「選人家挑剩的」？

當國門打開，移工一如往常魚貫地通過機場入境大廳，走進工廠和客廳，台灣缺工亂象就有解嗎？很遺憾地，答案是否定的。因為台灣聘雇移工的優勢漸漸在消失。

日本相模女子大學、國際醫療福祉大學兼任講師鄭安君指出，以前日本缺工，是從中國以技能實習生名義引進；韓國則是找中國和俄羅斯的朝鮮族。但隨中國經濟崛起，不再需要跨國勞動，日、韓為了補充勞動力缺口，把眼光投向東南亞移工，開始跟台灣爭食市場。

由於日、韓給移工的工資高於台灣，且日本強調同工同酬，加速台灣在移工市場被邊緣化。

以日本為例，中國技能實習生佔比一度超過7成，如今剩下不到2成。2019年日本開放特定技能簽證，引進外籍看護，前三大國家：越南、印尼、菲律賓，跟台灣高度重疊。

「以前去越南選工人，要100個，來400個；但現在只來90個，他們寧願去日本、韓國，我們只能選人家挑剩的，」李超群話講得直白。

「如果台灣移工政策不變，台灣3至5年就會找不到工人，」30年前幫台灣引進第一批移工的李超群示警。

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