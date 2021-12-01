高鐵站面交30萬現金給陌生人、創業兩月賺百萬 元宇宙遊戲玩家瘋狂實錄

【文 林佳誼】

元宇宙上第一批台灣人，是圍棋小天才、救生員、連續創業家！區塊鏈遊戲Axie爆紅，自有經濟體系如同元宇宙成真，玩家創立的遊戲公會月賺百萬，但創辦人卻直言「這遊戲頂多紅兩年」？元宇宙究竟是新大陸還是海市蜃樓？

9月某個週末午後，台中高鐵站內一家餐廳，竟然出現可疑的場景，一個年輕的竹科工程師，當場掏出一袋裝滿30萬元鈔票的牛皮紙袋，交給初次會面的兩位網友。

其實，他們都是全球當紅的區塊鏈遊戲Axie Infinity的玩家，也是元宇宙經濟的早期拓荒者。

這群玩家正集資組建「遊戲公會」，在台灣、菲律賓招兵買馬，集結數百名金主、玩家，大舉進軍這款玩法類似寶可夢，但標榜可以「邊玩邊賺錢」的遊戲。

主導者葉罡廷，在台灣圍棋界是個小有名氣，曾在小學六年級就達到圍棋業餘最高段七段，贏得「天才小棋士」封號，成年後並奪得多次業餘冠軍。

今年初Axie在國外爆紅，葉罡廷在第一時間加入，又招徠十多名上段的圍棋同好進場。這群身在各行各業的圍棋好手，在虛擬世界一樣驍勇善戰，很快就成為戰力在金字塔頂端的玩家，葉罡廷本人更曾一度衝上遊戲全世界排名第59名。

葉罡廷已將所創立的公會Axie to the Mars（ATTM）申請設立資本額100萬的「幣轉數位科技有限公司」，自己擔任董事長、總經理。目前經濟部尚未正式核准。

玩遊戲就能賺錢？元宇宙最快落地的未來場景

養虛擬寵物、打怪可以當正職賺錢，還進一步擴充規模、公司化經營。這可能聽來有些荒謬，但在不少科技領袖的眼裡，這就是當前最熱門科技趨勢——元宇宙的一種未來場景。

Axie母公司、越南的遊戲工作室Sky Mavis，10月初獲得由矽谷重量級創投安霍（Andreessen Horowitz，又名a16z）主導的B輪融資，一舉募得1.52億美元（約43億台幣），估值高達30億美元，成為越南第三隻新創獨角獸。

「別在遊戲和元宇宙這一局中睡著了！」掌舵上述投資案的a16z合夥人辛普森（ Arianna Simpson ）在個人推特上談到Axie時，毫不掩飾興奮之情。

自從臉書執行長祖克伯在上月底宣布公司從臉書改名Meta，並全力轉型為元宇宙公司後，全世界立刻掀起一股元宇宙熱潮。然而，當所有人對元宇宙都還是霧裡看花，質疑不過是空中樓閣時，這款基於區塊鏈的線上卡牌遊戲Axie，卻已將元宇宙從未來式變成現在進行式。

為什麼這就是元宇宙？

許多傳統電玩，玩家可以在遊戲中贏得虛擬寶物、貨幣的獎勵，但不同的是， Axie遊戲中的虛寶和虛幣，都是直接在區塊鏈上生成的加密貨幣——SLP幣，可以在坊間的虛擬貨幣交易所直接兌換成美金、或新台幣。也就是說，玩遊戲就能賺到真金白銀。

玩家只要購買遊戲中有如寶可夢的虛擬寵物，就可以參與卡牌對戰，得勝後除了可以贏得SLP幣外，這些虛擬寵物更是價值不菲，一隻要價數千至數萬台幣不等，且至少要買足三隻才能組成隊伍開戰。

但行情最好時，對戰一局兩、三分鐘就能賺到價值約上百元的代幣。整天下來可超過千元、整個月光玩遊戲就可以賺到3～5萬元。如今雖幣價下跌，一個月仍有數千至萬餘元之譜。

正如Axie工作室Sky Mavis在遊戲白皮書中說，「你可以將Axie視為一個擁有實體經濟的國家。」這實現了虛擬世界中也有實質經濟體系結構的概念，讓這類區塊鏈遊戲堪稱元宇宙最早落地的趨勢。

創業兩個月，單月淨利破百萬

這股趨勢正在以比想像更快的速度吹進台灣。包含葉罡廷在內，一群台灣人已搭上元宇宙的五月花號，登陸這個新世界。

今年28歲的葉罡廷，取得七段證書後曾赴日本棋院，挑戰晉身職業棋士，卻壯志未酬。過去幾年，他在兩岸教圍棋維生。

「我發現只是教圍棋，收入可能已經到頂了，就開始思考創業，」葉罡廷說，正好今年中，愛打電玩的他發現Axie迅速在國外爆紅，便迅速投入，並在9月正式辭去原本的圍棋老師工作，與兩個國中同學一同創業。

他們模仿已在國外盛行的「公會模式」，打造平台專門媒合有錢沒時間玩的投資人、以及有時間但沒錢買寵物的打工玩家（在遊戲內稱為學員），並賺取中間的服務抽成。至今僅短短兩個月，這個僅三人的經營團隊，已做到單月淨利突破百萬。

台灣社群的熱烈發展遠遠超過三人想像。

如今，葉罡廷的公會ATTM已招募到80幾名投資人、300多名學員。他們也將觸角伸到菲律賓，招收更穩定的代玩人力來源。總計ATTM旗下約管理300組帳號、近950隻寵物，資產價值約達千萬。而公司收益每個月都以至少翻倍的速度成長中。

「現在的收入已經是我過去的4、5倍，」葉罡廷坦言。

「他（葉罡廷）第一批找進來都是圍棋圈的人，對卡牌遊戲很擅長，所以收益表現也好，」ATTM最早投資人之一、不願具名的呂先生觀察。

據葉罡廷解釋，「這個遊戲的最大關鍵就是怎麼去猜對手的出招，圍棋需要，Axie也需要。」

而圍棋好手的優勢有兩點，一是出牌有謀略性，懂得去猜對手怎麼出招。二是心理素質強，對輸贏勝負司空見慣，更能承受競賽博弈的心理壓力。

短短半年內增至3萬人？Axie淘金熱延燒全台

Axie台灣玩家社群究竟有多大？目前缺乏客觀統計數據。但據《天下》訪查十餘位玩家、投資人及相關人士的推估數字，結果落在3千到3萬人之間。

「據我所知，目前台灣擁有百組以上Axie帳號的團隊起碼就有10個以上，」另一家「古亭公會」的創辦人黎致遠透露。

綽號「古亭先生」的黎致遠，是個連續創業家，上一份工作是香港保險科技公司OneDegree台灣負責人，管理超過百名員工。

去年他辭職移民加拿大，直到今年5月中又發現Axie的創業機會。

「元宇宙未來究竟會長怎麼樣，大家還沒有很明確的想法，」他認為，從Axie引發的熱潮來看，遊戲是現在佈局元宇宙的最好切入選項。

另一個大型公會，則由曾經做過救生員、賣過豆花的江柏侑共同創立。他今年才24歲，過去投資加幣貨幣一度帳上負債近百萬。今年初他靠著幫朋友打工玩Axie入場，現在資產變回正數。如今他與團隊伙伴一同管理約150名學員。

是未來還是泡沫？Axie還能紅多久？

但回歸遊戲本質，Axie如同寶可夢的簡約介面、卡牌對戰的遊戲模式，與眾多華麗巨製的傳統手遊相比，很難談得上「好玩」，為何能吸引這麼多人投入？

「這是躺在床上就能賺錢的業外收入，」黎致遠坦言，經濟誘因目前仍是區塊鏈遊戲的成功關鍵。

他分析，對打工玩家來說，每天躺在床上點點螢幕，一個月就能賺5000～8000元，不失為一份不錯的外快。至於投資人，則多半是有點社會地位、成就的年輕人。這些人很清楚區塊鏈投資風險相對高，但仍有很願意拿出一小部份資產投入，就是抱著投石問路的心態。

「Axie很像過去的開心農場、憤怒鳥，是被時代紅利帶起來的遊戲，」長期研究區塊鏈的北科大互動設計學系助理教授、外號「寶博士」的葛如鈞觀察，Axie是個2017～2018年就創立的老遊戲，但因緣際會，在2021年適逢加密貨幣價格飆升，再加上疫情讓東南亞諸多失業人口，可以在家玩遊戲賺錢，多重因素讓熱潮瞬間來臨。

只是，幣價暴漲雖讓Axie今年8月一度竄升全球遊戲收益霸主，達到120547.17枚以太幣、約3.64億美元。這個驚人數字卻已在9月份隨著幣價下滑，一口氣暴跌了四成。

「遊戲的元宇宙現在有個（根本）問題，就是每個遊戲都必然有生命週期，所以最關鍵的問題就是，（玩家）留存度有多少？」專長研究數位遊戲虛擬實境的政大廣告系教授林日璇分析，尤其現在區塊鏈遊戲仍未打通遊戲資產如何流通到下一個遊戲的障礙，導致單一遊戲早參與者紅利高，晚加入者效益遞減，自然就很難持久。

Axie究竟是新大陸還是海市蜃樓？這些玩家們的心態其實驚人的務實。

「Axie大概頂多紅兩年，還要看比特幣的行情，」面對提問，葉罡廷很快就給出答案，顯然早已想過這問題。

他雖然才進幣圈一年，但也已被割過好幾次韭菜，很清楚這個機會窗口有多麼偶然、稍縱即逝。

也因此，他選擇創立公會，以收取服務費的商業模式，在元宇宙商機詭譎莫測之際，立於不敗之地。

畢竟，歷史上所有淘金熱，賺到最後的，往往是賣鏟子的人。

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