花14億買馬來西亞小島卻不急著蓋飯店賺錢 他在想什麼？

【文 鄧凱元 熊毅晰】

換燈管、買綠電都做完，企業還能怎麼減碳？信義房屋創辦人周俊吉，剛從2000公里外的馬來西亞環灘島回台，隔離完接受《天下》專訪。

這一趟，他有個神秘的任務：打造一座淨零之島。兩年前，信義房屋斥資14億台幣，買下面積超過10個大安森林公園大的馬國小島，首度跨入觀光旅遊事業。

去年，這個計劃轉了個彎。原本投資小島時，土地的賣家說，小島可容納10座飯店，但信義縮減為2座，飛機跑道也不蓋了。同時，還要復育島上的森林與珊瑚礁生態，取得碳權，目標有兩個。

第一，讓整座島嶼從興建開始到營運，都要達到淨零排放。其次，如果有剩餘的碳權，還能幫助剛宣布2030要達成淨零碳排的信義房屋，減少碳排。

「我們每年都在算，信義房屋的減碳等同多少座大安森林公園累積的量，突然想到手上有一座比大安森林公園大10多倍的島，我們很好奇到底能吸收多少的碳，」周俊吉說。

剛提出這個規劃，周俊吉這趟的沙巴之行，馬上吸引了當地政府與媒體的高度重視，不僅州長、副州長等官員都親自接見，還登上了近8、9家當地媒體的新聞版面。

這座離沙巴州首府約1.5小時船程的小島，在信義買下以前，是地方農業部門進行動物入境檢疫的關口。

環灘島生態豐富，卻遭人為破壞

雖擁有豐富的觀光潛力，但過去缺乏管理，島上的森林不僅被焚燒，而且因為頻繁的炸魚，珊瑚礁生態受到不小的破壞。

「我曾去環灘島附近的島嶼玩，夜間在海灘上，近距離觀察海龜上岸，隔天也去看海龜蛋的復育，」周俊吉說，這趟行程讓他體會到，沙巴最重要的資源是自然生態，結合永續與觀光的旅遊，才能在競爭激烈的觀光業中，找出差異化優勢。

於是，信義成為島主之後，找來了專門規劃環境與碳權計算的國際顧問團隊，從基礎的地質、水源、樹種與動物生態調查做起，要找出最適合當地生態的開發與復育方式。

周俊吉說，適度的開發，並且提供就業機會，居民才不會繼續炸魚或焚燒林地。但要蓋一座淨零小島，和一般飯店的開發計劃很不一樣。

舉例來說，渡假飯店大多都蓋在海景第一排，但在環灘島上的飯店，除了景觀很重要之外，也要蓋在林相比較不好的土地上，才不需要多砍樹。此外，像是島上的陸地運輸工具，以及登島的運輸工具，搭船就會比搭飛機，減少碳排放量，種種因素都要納入考量，小島才有可能達到淨零碳排。淨零小島的效益，將來也不會只停留在環灘島上。

島上種樹取碳權，效益延伸到海外

周俊吉說，小島復育成功後，陸地上所種的樹，以及海上長出的海藻都能固碳，未來將成為信義邁向淨零的重要資產。

大老遠跑到馬來西亞種樹，而不是在台灣，信義房屋策略暨研發中心執行經理陳丹妮說，團隊也曾在台灣找地，但台灣地狹人稠，種樹累積碳權的配套措施也還在發展，因此作罷。

長年鑽研國際林業碳交易，台灣大學森林系副教授邱祈榮解釋，種樹取得碳權，有很嚴格的認證過程。首先是種樹計劃必須送審，通過後還要追蹤樹木生長的狀態，確認樹木已經按照當初的規劃長大後，才能取得認證。再來才是拿到國際市場交易，但台灣的認驗證與相關配套還未成熟。

不過，企業也不是光買碳權，就可以達到淨零碳排。目前，企業要宣稱達到淨零碳排，主要的國際準則，是由非政府組織所推動的科學基礎減量目標倡議（SBTi）。

而SBTi的淨零路徑分成兩部份，首先企業必須提出具體的減碳計劃與目標，並且經過國際組織認證，減到不能再減後，才能透過碳交易或者碳捕捉技術，抵減剩餘的碳排放量。

而信義房屋提交的減碳目標與做法，今年8月已獲得SBTi的認可。

但未雨綢繆，要在小島上累積碳權，陳丹妮坦言，「減碳的壓力很大」，像是買綠電、冷氣控溫等基本功，能做的過去10年都做了，因此要不停地想新方法，才有可能達成淨零。

用減碳實務經驗，當低碳旅遊的墊腳石

「信義房屋很聰明，結合當紅的碳權與旅遊開發，」曾經和信義房屋討論過種樹底碳計劃的邱祈榮說。

除了買下小島這個創舉外，其實信義房屋在碳交易的操作上，也是少數有實務經驗的台灣企業。

從2018年就開始推動門市的碳中和計劃，起初信義房屋從導入能源管理系統、員工日常自主節能、安裝自動感應照明系統等基本功做起，剩下無法再減少的碳排放量，信義房屋透過購買彰濱與台中風力發電廠，獲得國際認證的碳權，幫助信義房屋的天母、林口、左營高鐵等17家門市達到碳中和。

目前，環灘島的計劃正如火如荼展開，預計明年上半年會將復育計劃完成，下半年開始執行復育。真正的開發動工約在3年後才會進行。

周俊吉說，或許小島要真正賺錢的時間不會太快，「但低碳旅遊是未來的趨勢了，這是很值得投資的生意。」

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