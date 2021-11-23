從泡麵到進口車都悄悄漲價 通膨已來襲 明年物價漲更猛？

【文 吳靜芳 鍾張涵 楊孟軒 】

萬物齊漲！從泡麵、牛排到汽車，都掀起漲價潮。國際消費者物價指數年增率紛紛創新高，通膨已是現在進行式，它會持續多久？這波通膨哪裡不一樣？

10月底，王品集團調漲旗下品牌約5%。接著11月初，泡麵也傳出要漲價的風聲。車業龍頭和泰也跟進，交車期長達半年的5款豐田進口車即起漲價，漲幅2%到3.4%。

業者轉嫁成本，將愈來愈有感

漲聲不斷，從經濟統計指數就可以見到端倪。躉售物價指數或國際常用的生產者物價指數（PPI）大漲，代表終端市場的消費者物價指數（CPI）也會應聲跟上。歐美各國生產者物價指數年增率這半年飆到歷史新高，消費者物價指數年增率跟著破紀錄，歐元區消費者物價指數年增率創13年新高，美國更創30年新高。

「這是全球現象，」中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，疫情間台灣廠商生產成本已經上升，但消費者物價指數沒歐美反應這麼激烈，是因為長達3個月的三級警戒限制消費活動，商家成本上升壓力難以轉嫁消費者，蠢蠢欲動的物價因此被壓抑。

但當三級警戒降為二級、防疫政策鬆綁後，人流再度湧現，物價也開始往上。10月又碰上五倍券刺激內需消費，商家漲價，將上升成本轉嫁消費者的可能性隨之增加。從8月開始連續3個月，台灣消費者物價指數年增率都突破2%的通膨警戒線。

通膨已是進行式。吳大任指出，商家積累半年的成本壓力，會導致第4季漲價潮更猛烈。

餐飲業再不漲，獲利至少砍半

跟民生最相關的食物，是消費者最有感的漲價搖滾區。聯合國10月糧食價格指數創2011年7月以來新高，比去年同期上漲31.3%。餐飲POS系統開發商iChef統計，近3個月商家食材成本上升約15%，加上高抽成的外送營收佔比持續上升，若以去年淨利率10%的業者計算，再不漲價，獲利至少砍半。

價格上漲原因主要是極端氣候造成產地歉收、影響供給，譬如黃豆、棉花價格分別一度創8年、10年來新高，令市場警戒。但疫情帶來的人力短缺、航運運費飆漲，也墊高了食品供應鏈的成本。大宗原物料外，整體製造業的漲價狀況，也或許會延續到明年。

晶片繼續缺，電子廠憂長短料

「零件缺貨又漲價、塞港、航運又貴，供應鏈大亂，你說終端廠商怎麼可能會想要自己吸收？」一位IC設計廠商主管說，「在我看來，東西（終端產品）變貴、通膨是有可能的！但是，如果在消費性電子領域，最明顯的還是車用、筆電或手機，得看廠商有沒有品牌力，沒有品牌力，漲價也沒人買！」

宏碁董事長陳俊聖曾說，通膨依序會發生在股市、地產、大眾物資、消費性產品，「前面三個都已經發生，」而筆電屬於消費性商品的第四順序。

資策會產業情報研究所資深總監陳子昂說，這一年來，三種情勢導致半導體市場需求急遽成長、晶片產能供不應求，包括：去年疫情衝擊，宅經濟帶動筆電需求；下半年起，智慧型手機與車用電子市場又開始回溫，整體市場已開始往「供不應求」的局勢發展，而中美貿易戰所引起的轉單反應仍然持續，台灣半導體產業鏈位居連鎖效應的最核心。

進口車大廠開第一槍

車廠可謂是最靠近消費者、終端漲價的第一槍。車用零組件缺料、塞港問題未解，再加上日前中國一波限電狀況及東南亞疫情仍嚴峻，都衝擊產能。

不少國際汽車大廠已陸續減產，進口車如賓士、保時捷、凌志等品牌，都已藉由新車型上市來宣布調漲或即將漲價；日系龍頭豐田上月對外釋放「有獲利壓力」的訊息，果然，和泰本月就宣布豐田5款車漲價，包含熱賣的家庭房車Camry。

晶片荒、缺料、中國限電減產，讓全球汽車供應鏈疫後復甦面臨極大挑戰。可以預見的是，未來半年，所有東西漲定了。吳大任指出，值得注意的是這波通膨跟以往大不相同。

這波通膨的起頭，是去年年初疫情大流行導致的人力短缺、供應鏈危機、各國量化寬鬆猛印鈔票，加上積極的財政支出刺激需求，進而促成大宗原物料價格起漲，這也是台灣目前表面看到，供給成本上漲造成的成本推動型通貨膨脹。

儘管如此，因供應鏈危機引發的缺料、搶料問題，反映需求遠遠大於供給，超額下單、搶購、囤貨讓短期需求暴增、價格上漲的需求拉動通膨壓力，也對推升物價產生一定的作用。

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