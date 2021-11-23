英國現場直擊》菜價、半導體都受衝擊！你為什麼必須關注COP26

【文／劉光瑩、鄭宇茹；圖片／王建棟】

健身族群最愛的青花菜，近年進口量不斷攀升，農糧署統計，今年前三季進口量已超越去年全年。來自美國與越南的青花菜，在超市隨處可見。

然而進口蔬菜未來恐怕愈來愈貴，尤其從愈遠市場來的產品，將加價愈多。

因為我們已經正式進入「排碳有價」的時代。

未來當「碳稅」成真，運輸哩程愈長的商品，如果是搭著燒油的飛機與貨輪來的，附加碳稅將讓美國青花菜比台灣自產的貴上許多。

碳稅不只影響餐桌。全球科技巨頭已紛紛表態，要求供應商降低生產產品的碳排。這也是為何台積電去年加入RE100倡議，宣示2050年前全球營運達成100%再生能源後，今年9月又大膽承諾，要在2050年達到淨零排放。「台灣企業如果不做的話，會被邊緣化。因為國際碳稅馬上就會來，如果不做會吃虧的，」台積電董事長劉德音受訪時說。

史上第一次，台灣企業全動起來了

本週開始，全球200個國家代表齊聚英國格拉斯哥的COP26氣候變遷高峰會。這是6年前巴黎協議後，最重要的一場氣候會議，主要任務在重新督促各國：沒時間蹉跎了，要控制溫升在1.5℃之內，每個國家都還要做更多。

代表台灣出席峰會的行政院能源與減碳辦公室副執行長林子倫，心情複雜。

「這是史上頭一遭，台灣企業界全部動起來了，」參加過十多次氣候峰會的林子倫，頭一次看到，全球氣候界在談的「碳中和」、「淨零碳排」議題，在台灣成為熱門議題，這讓他樂觀。

台灣在氣候高峰會藍區的第一場周邊活動，行政院能源與減碳辦公室副執行長林子倫（左2）與聖克里斯多福環境部次長Sharon Ratten（右2）出席。（林子倫提供）

與會者在台灣企業贊助的吐瓦魯國家館，與藝術家黃瑞芳的作品自拍。（鄭宇茹攝）

然而，在全球層次還有不少險阻。例如巴黎協議之後的規則書，其實還有100多國沒加入，尤其是規則書第6條談到全球碳交易市場機制，各國仍未取得共識。例如巴西等開發中國家，主張自主減碳的貢獻量仍可進入交易機制，引發重複計算的問題，預計這議題還有得吵。

爭論無止盡，但人類時間有限。

天下CSR頻道特派記者鄭宇茹，克服重重困難，前往格拉斯哥的氣候會議現場進行報導。她觀察到，從格拉斯哥城市的各個角落，到會場內，處處可充斥著「NOW」的標語，包括「沒時間可以浪費了」、「這是你起身行動的機會」、「世界正在看著你，COP26」，空氣中瀰漫急迫性。

「想像一下《007》電影場景：有個紅色碼表在倒數計時，只不過我們並不是在拍電影，而是如果什麼都不做，真實災難即將降臨，」英國首相強森在開幕演說中開玩笑，但現場沒人笑得出來。

即刻行動的5個現實

然而，台灣的減碳野心跟與先進國家相比，卻明顯落後一大截。

註：美國為加州價格，中國為上海交易所價格

第一個現實，人均碳排一年12噸的台灣，在全球前21大經濟體中，名列第5高，但目前環保署研擬收取的每噸碳定價卻僅有10美元，是倒數第5低，凸顯台灣的減碳決心嚴重落後。

「錢」的確是這次氣候會議的重大議題。林子倫指出，現在全球都引領期盼美國總統拜登會展現多大決心。「除了誠意之外，重點還有會帶多少錢來，」他說，這也是此次氣候峰會的第二個現實，到底先進國會資助發展中國家多少氣候資金。

美國氣候特使凱瑞在氣候峰會會場接受CNN主播專訪。（鄭宇茹攝）

開發中國家的要求理直氣壯，因為畢竟過去200年排碳最多的，是英美歐等先進工業國家。林子倫判斷，這筆資金不會一次到位，拜登應該會分年承諾，畢竟才剛上任。

而且，過去承諾要給錢，工業國並未真正做到。例如前幾年哥本哈根協議決定工業化國家要編列一年1000億美元發展資金給開發中國家，但目前資金只到位不到8成。

如果這次巴黎規則書還是沒談好，會怎麼樣？「這會是重大挫敗，」林子倫說，雖然全球已有64個有碳定價的市場，包括歐洲各國與中國幾大城市，但因為氣候是全球尺度的問題，全球碳市場一定得成形。

會場食堂的菜單不寫卡路里，卻把每道菜產生的碳排清楚寫出。（鄭宇茹攝）

因為唯有讓碳在全球有價，人們與企業才有真正誘因減碳。《天下》記者就觀察到，會場用餐區的菜單，標示的不是卡路里，而是每道菜的碳排。

在會場外，各國領袖得面對另一個現實，就是年輕世代與開發中國家的不滿。

包括瑞典氣候少女通貝里等環團青年，仍對各國政治領袖的好整以暇感到失望。「他們根本不算領導人，我們才是領導人！」她在會場外的疾呼，引起眾多青年大聲呼應。

在格拉斯哥市區抗議全球領導人無所作為的群眾。（侯伊真攝）

峰會其實更像一場秀。各國的國家館猶如先進國「武力展示區」，各種大型螢幕、漂亮裝潢，非常吸睛，然而對於絕大多數第一線受氣候變遷影響的開發中國家來說，要不是擺設陽春，就是根本沒展示區，「要如何真正讓更多人聽見他們的聲音、達到『包容』？」《天下》記者反問。

這讓人納悶，耗費大筆資源，把全球數千人聚集在一起看展，真的有意義嗎？

英國氣候峰會主席夏馬（Alok Sharma）在一場致詞指出，有的。「讓每個國家代表、不論大小，能坐在一起，讓那些第一線被氣候變遷影響的國家代表，能在談判時看著彼此的眼睛，是最大的意義。」

英國氣候峰會主席夏馬10月31日出席開幕式。（鄭宇茹攝）

人類已沒有選擇的餘地

此次氣候變遷會議面對的第五個現實是，全球新冠疫情仍未歇，各國政府是否真能把力氣花在解決氣候問題上；加上，中國與俄羅斯的領袖都未出席氣候峰會，許多觀察者也質疑，缺了排碳大國加入，這場峰會能發揮多大效力，還很難說。

只是，人類已沒有選擇。「未來的世代子孫都會回頭看這場高峰會，銘記各國領袖們是否真的齊心達成協議，讓溫室氣體真正減少，」白髮蒼蒼的自然歷史學家，大衛艾登堡爵士在開幕致詞時說：「我這一生看過太多自然世界的毀壞，希望你們可以見證她的重生，所有人都期盼諸位領袖負起責任。」

立即要減碳的理由，不只是青花菜與半導體，而是所有人事物與經濟活動。

因為當環境毀滅，人類熟知的生活也將不再。

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