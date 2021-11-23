台北新地標》開箱「士林那顆蛋」北藝中心 設計靈感來自鴛鴦鍋？

【文／鄭景雯；圖片／王建棟】

捷運淡水線行經劍潭站，一座帶有金屬光澤的巨型球體拔地而起，對應著宮殿式建築的圓山飯店、龍舟造型的捷運站，以及推車擺攤的士林夜市。坐在呼嘯而過的車廂，縱使窗外片刻只是短暫，卻讓人甚感迷濛，有進入異星球的錯亂感。

這些年，民眾依它的外型暱稱為「皮蛋豆腐」、「士林那顆蛋」、「Orz」（跪地的表情符號），這棟建物的設計師之一、普立茲克獎得主庫哈斯（Rem Koolhaas）聽了一笑置之，認為建物已融入在地文化。共同參與設計的希艾萊特（David Gianotten）則說，「代表建築已和民眾產生對話。」

北藝中心訴求讓表演藝術去殿堂化，更期許成為全民客廳。（王建棟攝）

正確來說，蛋的名稱叫「台北表演藝術中心」（簡稱北藝中心），被CNN評選為2021年全球最具變革性的8個建築之一，預計2022上半年對外試營運，將是台北最新地標。

這棟前後蓋了近12年的建築，前身為「士林臨時市場」，有段時間閒置為停車場。然而在50多年前，這塊地是基隆河截彎取直的舊河道，在地孩子曾在此玩耍、抓魚。時過境遷，它成了3個能獨立運作的表演場館。

翻轉表演殿堂，一樓留給公眾

神秘失控人聲樂團團長陳午明說，現行場地要不太小、要不太大，北藝中心解決表演藝術長久以來缺乏容納1500席、800席中型場地的問題，建立完整生態圈。

建築團隊在有限的腹地下（約2公頃），以「3＋1」的構思把劇場架高，一樓的廣場留給公眾。像玩魔術方塊一樣，將後舞台集中運用，陽明交通大學建築研究所教授龔書章說，這是「翻轉表演劇場的革命性建築」。

北藝中心執行長王孟超說，場館緊鄰劍潭站、士林夜市旁，訴求不看演出也能走進場館，讓表演藝術去殿堂化，更期許成為全民客廳。

從北藝中心剖面圖來看，地下室停車場、一樓公共空間，三樓以上為劇場空間。（OMA提供）

北藝中心承載了在地人的記憶，為士林地景寫下里程，當地攤商也冀望這棟建築的落成，能為夜市帶來人流，重回昔日喧囂、熱鬧光景。

這棟前衛建築，2009年由荷蘭大都會建築事務所（簡稱OMA）取得設計權，並與姚仁喜帶領的大元聯合建築事務所合作，2012年動工。預算從最初工程費用48億台幣，歷經承包營造商因其他工程倒閉，追加到60億，其中銀色球體又稱為「球劇場」，為全球首創設計。

《天下》全球獨家視訊專訪操刀設計的建築師：OMA始創合夥人庫哈斯、OMA管理合夥人艾希萊特，為什麼會設計出如此獨特的建築？背後設計理念又為何？

在庫哈斯（左）、希艾萊特（右）眼中，台北充滿創造力。（Fred Ernst攝，OMA提供）

頂著光頭造型、一身招牌黑色針織衫的庫哈斯，不說話時神情有些嚴肅，但他設計的建築都很另類、話題十足。

代表作包括被形容為「大褲衩」的北京中央電視台（CCTV）、不對稱外型的葡萄牙波多音樂廳、由網狀鋼結構包覆成折板狀的西雅圖中央圖書館，日本建築師妹島和世讚譽，「不同的人們，都能從庫哈斯的作品中領略到什麼叫作自由。」

施工艱難的北京中央電視台，曾入選為2007年世界十大建築奇蹟。（Philippe Ruault攝，OMA提供）

年輕時曾是記者的庫哈斯，把對社會現象的觀察融入設計裡，建築能否為當地文化發聲、能否為當地居民創造活動空間，是他所關切。

至於那些說OMA建築過於突兀的評論，庫哈斯、希艾萊特一概沒進到腦子裡。希艾萊特笑說，北藝中心前後蓋了十年，台灣人也習慣這棟建物的存在，「我們不再是外星人。」

陽明交大建築所教授曾成德解釋，「一般人認為的美，從來不是庫哈斯個人或OMA團隊所關心的問題。對他們而言，建築本身能否承載這個地方的特質，才是值得捕捉及回應的議題。」

鴛鴦鍋式的台北生命力

在庫哈斯、希艾萊特的眼中，「台北是一個充滿創造力的城市，」每次來台，他們喜歡從飯店俯瞰，老舊的水泥房頭頂著鐵皮，數千台冷氣主機裸露在外，城市跟隨著轟轟作響的機械聲一起運轉，「白天有人在屋頂種菜，夜晚的街道車流繁忙，另一個生活才要展開，」庫哈斯觀察，「台北市民以一種難以置信的創造方式居住著。」

8歲時，庫哈斯隨劇作家父親住在雅加達好幾年，台灣的夜市讓他想到童年。而在香港住了7年的希艾萊特，對亞洲夜生活也不陌生，「台灣有一種活力，集結下班後釋放的能量，」逛街、飲食、聚會，所有能量形式匯聚一地。

未來感十足的北藝中心緊鄰夜市，既衝突又展現生命力。（Chris Stowers攝，OMA提供）

他們以鴛鴦鍋「一鍋三味」的概念設計，幾何圖像的圓形、長方形、正方形合併，打造「3＋1」個劇場，反映台灣多元文化的混搭與動態性。

平時3個劇場分開使用，有大型演出時，如1958年齊瑪曼的歌劇《士兵》需要百米舞台演繹的鉅作，大、小劇場又可組成2550席的超級大劇場。

實踐大學建築系副教授王俊雄說，「把3個廳擴大成4個廳，是很荷蘭人、很實用主義的思維，同時也是對表演藝術提出的一種挑釁。」建築師設計出超乎想像的劇場，藝術家能否在這樣的空間做出有趣的表演，無疑是他們提給創作者的難題。

穿透前後台，交織夜市與文化

3歲起，父親就帶著庫哈斯去過歐美、亞洲等表演場館，大從殿堂式的歌劇院、小至峇里島戶外結合宗教儀式的音樂與舞蹈，穿越前台到後台，他認為劇場建築重要之處在於，「從演員、後台的技術人員和觀眾，都以一種創造性的方式運用建築空間。」

他們要打造一座機能充沛的「劇場機器」而非「漂亮建物」，激發創作使用的各種可能，如同OMA在葡萄牙建造的波多音樂廳，斜坡的廣場設計，意外成為滑板族最愛，是他們所樂見。

2000年庫哈斯以葡萄牙波多音樂廳獲頒普立茲克獎。（Philippe Ruault攝，OMA提供）

庫哈斯與希艾萊特希望，夜市攤商能在演出時重回北藝中心一樓廣場擺攤，OMA也在一樓戶外大廳設置「偶戲院」，未來民眾可在這看布袋戲，重拾過往廟口看戲經驗。

他們也期待台北市民創造出「預期外」的演出，訪談中多次強調，「建築要讓人感到有趣（pleasure），」如同逛夜市，重視的是感受和愉悅。

建築不分階級，當夜市生活、文化生活交織在一起，才是台北最有魅力的時刻。

開箱場館6大看點

2008年OMA參與北藝中心的競圖設計，這是他們第一個在台灣的建案。希艾萊特和庫哈斯花了整個夏天的心思投入。疫情前，兩人每2、3個月就來台一次，長時間和業主北市府溝通、緊盯場館施工細節，讓北藝中心完工狀態與設計競圖幾乎九成吻合，打破過往台灣公共工程完工後與設計圖迥異的情況。

歷經2任台北市長、即將完工的北藝中心，未正式對外開放前，《天下》搶先開箱：

一、球劇場

可容納800席的球劇場，猶如懸浮星球停靠於方形量體上。球體最外圍設有三樓層包廂，場內任一席位觀舞台視野等距，觀看無死角。適合舞台劇、舞蹈、音樂、偶戲演出。

海水藍宛如高腳杯的座椅為OMA和Inside Outside共同設計，不過一名劇場導演透露，座椅稍窄小，久坐的舒適度恐成問題。

球劇場觀看無死角，包廂區可邀親友包場看演出。（王建棟攝）

球劇場設計原理源自莎士比亞「環球劇場」，藉現代科技讓音場平均分散，幫劇場人實現難以達到的理想。

球體建築有其困難，OMA駐台建築師林家如表示，球體外觀的鋁板帷幕弧面鋁板焊接後打磨，降低白天眩光問題，夜晚仍保持金屬質感反射周遭環境光線。每個弧面的紋路都略有不同，留下工匠手作痕跡。

二、大劇院

可容納1500席，觀眾席有北藝中心獨有的藍（Pantone色號646C）。大劇院形狀些微不對稱，舞台層、主觀眾席和樓梯的座位區在摺疊的平面上形成一體。觀眾席後方設有對外透明窗，白天演出者可將窗簾拉開，讓陽光透射進場館。適合音樂劇、當代中國戲曲、歌舞芭蕾等綜合表演。

大劇院。（王建棟攝）

OMA在設計的堅持可從藍色看出。庫哈斯、希艾萊特看過一張遊艇照片，整艘船都是藍色，視覺的衝擊讓他們運用在北藝中心的劇場裡，從牆壁、地板到椅子的布、腳、螺絲，全部使用同一個顏色，顛覆一般劇場都是黑色的印象。

三、藍盒子劇場

也是劇場界熟悉的「黑盒子劇場」，如同兩廳院的「實驗劇場」，可容納500到800席的開放式舞台，座位可拆且無固定式，將成為國內空間最大、座位最多的實驗劇場。

OMA再度為「藍」講究，堅持用深藍色系，但劇場界認為黑盒子就應用黑色，當時在前北市長郝龍斌拍板定案下，採用團隊調出北藝中心特有Pantone色號648。實測結果，觀眾席燈滅後，該色調反光差，使藍盒子比傳統黑盒子更暗，看劇體驗更佳。

藍盒子劇場。（王建棟攝）

大劇院、藍盒子劇場整合後，成為超級大劇院。（OMA提供）

四、S型波浪玻璃

OMA的設計打破過往觀眾進到劇場後與外隔絕的狀態，藉著S型玻璃，一來為牆面結構，二來又讓劇場內、外穿透，讓曲面玻璃裡的人與光影跟著模糊扭曲，有如夢境。

「劇場創造了夢的世界，夜市則是真實世界的地景，」曾成德認為，北藝中心和一旁的士林夜市形成「虛與實」的對比，夢境與現實同時擺在一起，既魔幻又寫實，絕非一般平面玻璃能達到的效果。

一片要價20萬台幣的S型玻璃，從德國的原料到西班牙的技術，再到中國東莞進行風雨測試，完成才送到台灣安裝。整棟北藝中心共1180片S型玻璃，每片挑高5米、重300多公斤。

1180片S型玻璃撐起北藝中心建築結構，也帶來魔幻效果。（王建棟攝）

林家如說，S型玻璃與球體相接處，是施作過程最困難之處，經過反覆測試與拼接才完工，也是場館的建築看點。

五、參觀回路（Public Loop）

放眼OMA在全球的建築，絕對少不了「公共性」，這回他們在北藝中心設計了一條貫穿劇場的「公共參觀動線」，讓沒買演出票的民眾，也能一窺劇場祕辛。

OMA建築的公共性展現在「參觀回路」，讓沒買票的民眾也能走進場館。（王建棟攝）

從一樓入口處沿著荷蘭指標色亮橘色電扶梯，一路通往劇場後台，建築師不時在參觀動線開了幾個窗景，有如走進太空艙，讓民眾觀看吊臂如何懸掛、升降機台起落、表演者急忙從前台跑到後台換場，還可以一路走上頂樓觀景平台眺望圓山。滿足窺視欲望，也勾人買票入場看戲。

六、避震系統

如此大的建築，矗立在車來人往的士林夜市旁，地震怎麼辦？林家如表示，北藝中心避震等級和醫院一樣。避震系統採用美國「摩擦單擺隔震系統」，為了讓上方建築輕量化，建築基樁往下打深至岩盤，並在結構下方放置避震圓球，地震來時，整棟建築會隨圓球移動。

試圖假想，哥吉拉要是出沒士林，可將北藝中心整棟建築原封不動搬起，又是OMA建築帶給民眾的超現實想像。

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