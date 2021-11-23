用麻布袋扛現金也要存 玉山銀如何在緬甸政變下成為台商靠山？

【文／林麗珊；圖片／玉山銀行提供】

緬甸2011年解除近50年的軍事獨裁統治，熱烈歡迎外資的進入，這塊號稱東南亞最後的處女地變成烽火台卻是轉眼之間的事。

2021年2月1日凌晨，緬甸軍方以大選「舞弊」為由發動政變，接管國家行政、立法、司法部門，逮捕翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）與一干民選官員，由陸軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）掌權，宣布全國進入緊急狀態一年，引發人民示威抗議，爆發劇烈的軍民流血衝突。

在短短兩週，軍政府每晚夜襲式地逮捕超過350名民運人士、政要、僧侶等，軍政府不只鐵了心要換血政敵，還把手伸進金融圈。2月13日，緬甸央行行長楊揚模（Kyaw Kyaw Maung）遭撤換，副行長博博額（Bo Bo Nge）被拘留，軍政府任命曾在軍政府時期擔任緬央行長的丹寧（Yan Nyein）上任。

難題1：網路斷線 總行授權前線，隨機應變

曾經被人人豔羨，拿到緬甸銀行執照的玉山、國泰世華、兆豐銀行，如何開門營業，竟然成為難題。2015年派駐玉山銀行仰光分行行長的江元仁說，「當天清晨6點，總行打來告訴我緬甸政變。」

玉山銀行仰光分行行長江元仁率領行員，在烽火連天的緬甸咬牙開門營業。（黃明堂攝）

江元仁回憶，台灣時間比緬甸快90分鐘，玉山總行比仰光分行還早得到政變消息，由於軍政府早已封鎖了所有新聞報導，他第一時間也難以核實。

江元仁只好和同仁照常從宿舍到位於Myanmar Centre Tower的21樓分行上班，早上9點準時開門營業。一小時後，緬甸銀行協會就通知各大銀行暫停營業，雖然緬甸央行同日稍晚旋即要求各家銀行隔天都要正常上班，但江元仁隨即面臨到第一道難題——斷網斷訊。

軍政府為了破壞示威者上街集結，迅速封鎖行動網路與行動通訊，這樣一來，仰光分行可能斷了和總行的聯繫，而且如果連跟緬央的系統連線也中斷，將完全無法維持服務。

仰光巿區Myanmar Centre Tower門口前擠滿靜座的民眾。（玉山銀行提供）

「一開始行動網路斷線時，只剩辦公室固網可以通，所以我非得到辦公室通話，當時就迅速和總行達成共識，萬一連固網都斷的時候，總行會給我們第一線完全的授權隨時應變，」江元仁回憶。

當時正值台灣年節假期，玉山銀行海外管理處副總經理郭怡鷰本來還在休假，從政變發生的第一天，她就迅速投入工作中，「我從那天開始，每天都用各種方式跟元仁保持聯繫，」行動網路時好時壞，有時一斷整整一週，有時是每天宵禁斷網，時間非常隨機，只能仰賴台灣經營團隊配合一線遇到的實際狀況，郭怡鷰豪氣地說，「我們兄弟在外面打拚，就得要給他支持，要跟著海外走。」

萬幸的是，辦公室的固網始終保持順暢，不過隨著軍方武力鎮壓全國性的抗議與公民不合作運動（CDM），仰光街頭喋血事件頻傳，旋即帶來第二道難題，銀行究竟能不能繼續開門營業？

難題2：金融體系癱瘓 用盡方法找現金，當起小央行

「我當時想到我們那些台商企業，大廠有8千、1萬個員工，小的也有近千名員工，如果連玉山都不能維持營業，那他們怎麼辦？」

江元仁看著微信群組中台商客戶人心惶惶，他咬牙和總行回報建議「繼續開門營業」，也獲得總行高度支持，「其實最困難的是下決定，再來就是怎麼做的問題。」

決定要開門提供服務，考驗更是排山倒海而來。

玉山銀行和新韓銀行是當時唯二提供服務的外資銀行，當時玉山主要服務的台商客戶有兩大需求，一是發員工薪資用的緬元現金、二是採購原物料用的美元匯兌，這兩項業務都須到銀行才能辦理。

自政變以來，緬元現金成為稀缺品，緬甸央行被示威群眾包圍，多數銀行也因為通訊不穩、公共設施被破壞與不合作運動，而停止營業。網銀轉帳因為斷網而停擺，民眾想領錢只能到自動櫃員機ATM去，而且每人限領120美元，每天在仰光街頭都可以看到ATM前大排長龍的隊伍，連要取用現金購買食物都有困難，民眾對政府與銀行的信任完全崩潰，金融體系近乎癱瘓，「我從央行、金融同業都調不到緬元現金，到底要怎麼給客戶發薪水？」

巧婦難為無米之炊，江元仁急得發愁，想盡辦法從市場上找緬元，他在安撫台商與交涉的過程中發現，許多台商客戶有把緬元現金換成美元的需求，想買料的要美元、想發薪的要緬元，玉山銀擔起搓合兩者需求的角色，安排台商事先預約登記，每天分配緬元現金供給量，在金融體系失靈時，努力調節貨幣流通。

江元仁堅持繼續開門營業，在動盪的局勢中，維持住客戶的信任。（黃明堂攝）

一位不願具名的台商總經理表示，緬甸當地銀行逾放比高，本來體質就很差，所以他只信賴外資銀行。原先主要都與日資銀行合作，但在政變期間，外資銀行大都以員工安全為由，停止營業，或在家辦公，完全無法處理緬元換美元的匯兌需求。

「我們也會擔心客戶緬元轉帳給我，存進去以後領不出來，所以貨款我只收緬元現金或美元轉帳，」於是他手上的緬元現金愈收愈多，既要承擔幣值貶損的風險，又要擔心資金調度斷鏈，沒辦法換到足夠美元到市場上搶原物料，這位台商甚至還打電話去合作銀行的總部反映，依然求助無門。

「在我最需要的時候，就只有玉山在啊，」他通知玉山自己和客戶約好的交貨時間，一收到貨款就立刻把緬元現金帶去玉山，再換匯成美元，以維持原物料採購不中斷，他更在數個月內，將約500萬美元的資產轉移到玉山仰光分行。

難題3：員工安危 找飯店安置行員，專車接送

玉山分行持續提供服務的消息傳開後，還有台商不遠千里而來，在清晨四點宵禁結束後，從第二大城曼德勒開9個小時的車程到仰光，扛著一捆捆麻布袋，帶著緬元現金來玉山辦理存匯業務。緬元幣值小，鈔票品質又差，行員得協力合作將所有現金攤在分行內進行點鈔。

對江元仁與團隊來說，每天街頭上的狀況都不同，從踏出門的那一刻起，就是一場硬仗。

緬甸人出門上班，人手都會提著一個小便當袋，早上就先準備好中午的午飯，一看到便當袋就知道這個人要去上班了。在當時罷工罷課示威抗議的社會氛圍下，玉山在緬甸當地的員工連出門上班都備感壓力。

「我們是外資銀行，維持營業是我們的本分，可是也要讓當地同仁感覺到自己做的是有意義的事，」江元仁說，他為此多次跟行員溝通，為了保障安全，不用穿正裝，不帶便當袋、統一供餐，並安排專車接送上下班。

就連江元仁自己在下班途中，都曾經被路障困住，「回宿舍短短五分鐘的車程，就有20幾個路障，怎麼繞路都無法接近目的地，」他只得下車，頂著緬甸夏日40度高溫的豔陽，一步步穿越路障走回宿舍。

玉山銀仰光分行主管同仁在上下班途中，遭遇群眾所堆置的路障。（玉山銀行提供）

尤其在新韓銀行行員於下班的車程中遭軍方誤擊喪命後，他更是想方設法保障員工的安全，「如果同仁住比較遠，或當地衝突狀況比較嚴重，我們就安排他們住在分行旁邊的五星級飯店。」一來確保安全，二來食物供應無虞，軍民衝突頂峰時期，分行38位當地員工就有16位住在飯店待命。

在將現金交到客戶手中的那一刻，看著客戶激動地表達感謝，江元仁歎喟道，這次看到緬甸企業、民眾對當地銀行的信心危機，「銀行是百年事業，其實就是要讓客戶信賴。」信賴兩字說得輕巧，在動盪的局勢中人心惶惶，要維持客戶的信任不搖不墜，談何容易。

「我們在異國其實也代表台灣，這種使命感很強烈，」郭怡鷰說，這次玉山面對營運危機的方法論，是未來在建立海外經營團隊時重要的經驗，不論是如何協助當地團隊迅速形成決策，與主管機關溝通，或與客戶協調交涉，「對一線指揮官來說，得讓他們知道，他有很大的靠山。」

新南向的再思考 新興市場政治脆弱，風險多

除了團隊合作，玉山在緬甸當地的長期耕耘也是重要基石。緬甸在2014、2016、2020年開放三波外資銀行執照申請，玉山銀行是台灣第一家在2016年第二波申請中取得分行執照的國銀，仰光分行於同年開業，2020年國泰、兆豐相繼取得執照，目前國銀在緬甸有3家分行以及10家代表辦事處。

從2016年開業至今，玉山銀仰光分行總資產為101.84億元，經過5年的基礎建設，原先預期可於今年實現獲利，不過軍政府的槍響，粉碎了緬甸改革開放以來快速躍進、欣欣向榮的光景。今年1月才開業的兆豐銀仰光分行，挺過疫情就要面對重大變局，也只能改由線上推展業務。

緬元自政變以來已下跌逾23%，世界銀行報告指出，緬甸整體經濟將萎縮近18%，除了新興市場開放初期對於外資的諸多限制以外，脆弱的政治與金融體系，也是銀行新南向佈局不可忽視的系統性風險。

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