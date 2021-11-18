專訪花敬群：台灣家戶數10年內到頂 現在投資預售屋風險極大

【採訪整理 劉光瑩 康陳剛】

內政部次長花敬群認為，房價飆漲，是動搖國本的嚴重問題。他呼籲政治人物，選民不會永遠鄉愿，別總認為降稅就有票；也指出，政府正在研議納管炒房團；同時提醒投資客要小心。

在野時，就關心台灣房價議題。入閣後，負責住宅政策的內政部次長花敬群，接受《天下》專訪，回應房價全台飆漲，政府將有何對策？

他直言，住的問題，造成有錢人與一般人差距愈來愈大，已經大到動搖國本的地步。要讓住宅成為「消費財」而非「投資財」，人民才能負擔得起，又能住得好，政府必須扮演重要角色。以下為專訪紀要：

問：這一波房價全台飆漲，政府要怎麼面對？台灣房市有哪些結構性的問題？要怎麼改變？

答：行政院召集各部會，很密切在關切房價飆升的問題。因為食衣住行這幾個層面，只有「住」會因為資訊不對稱，造成有錢人跟一般人差距愈來愈大，已經大到動搖國本的程度。

研議納管炒房團

政府可以有很多措施。比方說炒房，目前法律管不到，為什麼法律不能管呢？公平交易法規定，廠商不得聯合壟斷，但如果是代銷、消費者與媒體聯合的炒房集團，可否也視為嚴重危害市場交易行為，以公平交易法來處理？政府現在對於「炒房」行為，要怎麼定義，進而納管，正在研究中。

此外，地方政府的土地財政觀念需要進步。對地方政府來說，土地開發、房屋稅、地價稅都是重要財源，但地方政府有時傾向降低房屋稅、地價稅，而多做整體開發、重劃來賺到錢，同時希望從兩邊（開發商、民眾）都拿到選票，這也是一種壞結構。

都市開發應該要回歸都市規劃的專業，而非讓財政需求主導。如果地方首長認為降稅就有票，可能要多想一下，選民不會永遠這麼鄉愿。

問：要如何解決房屋持有稅過低的問題？

答：持有稅的問題在稅基，稅基評定太低，連市價一成都不到。但要怎麼改，需要深度討論，把影響和效果講清楚，避免傷及無辜。

改革需要循序漸進，一激進勢必造成反效果，反而喪失改變機會。

2014年，台北市推豪宅稅、囤房稅，那是個租稅改革的年代，大家喊著要稅改。結果台北市一次調整，有些房子地價稅一年一萬多、房屋稅一百多萬，那時候覺得「哇，打豪宅！」但有些矯枉過正。

突然間拉得太高，或許能抑制市場，但也失去改革和討論的機會，因為一招打死了市場。之後台北市就又改回來了，這次改革等同泡沫化。

改革切忌過度強勢激進，因為稅是非常敏感的議題。抽稅的最高境界是「拔鵝毛但鵝不叫痛」，而不是把鵝給砍了。台灣住宅體系最核心的命題，還是如何讓住宅回歸消費財本質，而非投資財。

問：要如何讓住宅回歸消費財？

答：我們羨慕新加坡、德國的房屋負擔得起，品質也不錯，社會對租房、買房都可以接受。房屋如果是正常的消費品，要買可以，租也很正常，重點是能住得安穩。

很久以前，台灣有建商登報紙廣告賣房子，寫四個字，「你是『租』（諧音「豬」）嗎？」意思是租房子很low（窩囊）。

半數租屋有政府角色

如果租房品質好、權益有保障，社會大眾也能接受即使一輩子租房，也沒什麼不好的。朝這個方向走，是重要的。

政府應該要多做一點，政策也要引導。像是興建社會住宅，或提供租金補貼。兩者都有一個重要意涵：擴大政府在住宅供給面的市佔率。

早期租金補貼一年只有3、4萬戶，現在一年12萬戶。假設社宅都完成，就有超過30萬戶租屋是有政府的角色。另外，加上包租代管合約，未來租屋市場可能超過一半是在政府管理，調控機制就會增加，這是租屋市場健全化。

租屋市場不健全，「住宅成為消費財」就不可能實現。當大家只有買房子才能滿足需求時，就會產生套利空間，形成弱肉強食。

問：台灣人口去年開始負成長，我們會走上日本的房產泡沫之路嗎？

答：人口負成長只是開始，接下來的家戶數負成長，才會對住宅需求產生衝擊。預計未來5到10年，台灣家戶數就會到頂，勢必對住宅需求產生影響。過去幾十年來房地產只漲不跌的神話，可能會有結構性改變。

人口減少是趨勢，誰都擋不住。另外就是利率，可以預期明年下半年或是後年，利率便會開始往上。現在投資預售屋，是風險極大的時刻，不可不慎。

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