為何第二劑mRNA疫苗副作用更大？沒副作用就是「疫苗認證的老人」？

【文 林以璿】

截至11月3日，國內已有近300萬人接種第二劑mRNA疫苗，且人數還在持續上升中。第二劑mRNA疫苗接種後，副作用常被形容「像被車撞」。專家建議，接種後保留休養時間，才能避免副作用影響公共安全。

國內力拚年底前完成新冠疫苗第二劑覆蓋60%總人口，包括AZ、莫德納以及BNT疫苗都已展開第二劑接種。而接種後的副作用，也成了大家關注的議題。

日前便有大貨車司機打完莫德納疫苗的隔天，在國道上忽然頭暈，追撞聯結車。雖然並不確定頭暈是否為莫德納造成，但是專家提醒，莫德納與BNT同屬於mRNA疫苗，第二劑發生不良反應的機率與嚴重程度都會比第一劑高。

而近期施打第二劑疫苗的群體中，除了副作用較大的年輕人，還包括大量運輸及倉儲業工作者。除了身體狀況不穩定者應穩定後再打，已施打者更要留意接種後的工作安排，以免造成社會影響。

為什麼第二劑mRNA疫苗的副作用會更大？

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如解釋，mRNA疫苗具備一段可轉譯成SARS-CoV-2病毒表面棘蛋白的mRNA，會進入人體細胞質內，製造針對這個棘蛋白的抗原並釋出細胞外，從而刺激免疫系統，產生對抗 SARS-CoV-2棘蛋白的免疫反應。

「由於mRNA會進入細胞質，對於身體必定會產生影響。」施信如指出，第一劑mRNA疫苗注射後，最常見的症狀是注射部位疼痛疲倦、肌肉痛、頭痛等不適。

而無論是莫德納還是BNT疫苗，都還需要施打第二劑。這是因為雖然第一劑疫苗已經讓體內產生抗體，但這些抗體就像是完成訓練、卻沒上過戰場的士兵，需要透過第二劑疫苗的「實戰演練」，讓「士兵」模擬上場遇到病毒時的應變措施。

「當接受第二劑注射時，已經處於備戰狀態的身體能夠更快、更強烈的做出回應，副作用自然會更嚴重。」施信如解釋。第二劑接種後，3日內的常見不良反應高於第一劑，包括注射部位疼痛、發燒發冷、頭痛，以及如同被車撞到般的肌肉疼痛。

沒副作用就是「疫苗認證的老人」嗎？

根據疾病管制署統計，莫德納第二劑接種後的常見症狀，通常隨年齡增加而減少。如注射部位疼痛（18-49歲約90%、50-64歲約78%、65歲以上58%）和發燒 （18-49歲約40%、50-64歲約28.4%、65歲以上17.2%）。

因此，接種後沒有明顯副作用，會被開玩笑是「疫苗認證的老人」。對此施信如澄清，副作用並非衡量疫苗是否生效的標準，「每個人的自體免疫反應情況不同，只能說普遍來講，年輕人的副作用大。但是副作用還是與個人體質（基因）有關，並沒有定論。」

至於年輕人擔心接種後的心血管問題，前國防醫學院預防醫學研究所所長蕭孟芳指出，對疫苗過敏者的比例低於1%，心肌炎、心包膜炎更屬於少數案例，不需因噎廢食。

mRNA疫苗首次大量使用，長期效果可持續關注

儘管mRNA疫苗的歷史可以追溯至1980年代末期，但從未如此大量投入使用。國立陽明交通大學臨床醫學研究所助理教授陳斯婷表示，mRNA疫苗長期的影響仍需持續關注。

由於自然的mRNA在體內的穩定性很低，因此需要進行後修飾來提高穩定性。「簡單來說，這個mRNA是被人類動了手腳的，為的是讓mRNA在身體停留久一點。但是動過手腳後，會不會有影響、影響什麼，現在還不知道。」

陳斯婷表示，mRNA疫苗獲得美國緊急授權使用（EUA），代表以國家公衛角度來看，施打疫苗利大於弊。但即使是通過FDA正式核准的百年老藥，都可能因為風險危害被下架，「沒有人可以保證，這個mRNA疫苗打到我們身體裡面後，5年、10年後的影響。」

儘管可以透過動物實驗來檢測mRNA存在體內的影響，不過動物的年齡跟人類落差會很大，因此目前也難以獲得實際能夠參考的實驗數據。「以短期來看，疫苗的免疫反應是好的。」陳斯婷強調，但是針對疫苗被動手腳改造的地方，相較於純天然的腺病毒疫苗，在臨床上未知的盲點的確更多。

醫師提醒：接種後避免強行工作

蕭孟芳指出，基於全世界疫情的嚴重程度，以及現有的資料觀察，接種疫苗仍是「利大於弊」。目前觀察到疫苗施打後，絕大多數是會自癒，「從罹患新冠感染而產生併發症遠高於疫苗接種的風險看，接受疫苗接種還是要鼓勵支持的。」

林口長庚醫院感染科主任吳丁樹表示，雖然第二劑mRNA疫苗的副作用較大，但大多能夠自行休息後復原。

「如果你的工作性質與公共安全有關，像是駕駛、軍警等，務必留下修養的時間，不要在副作用可能發生的期間強行值班，避免危險發生。」吳丁樹提醒。

【延伸閱讀】

雙11前猛開店，蝦皮實體店搶超商生意？一年賠1.8億為何還要開？

獨家揭密設廠時程》台積電進駐高雄五輕舊址，幕後急轉彎四原因

打完新冠病毒疫苗可以喝酒嗎？ 小心，別讓疫苗變白打

1218公投投什麼？四大主張、同意不同意？重點一次看

台灣史上最大海外投資 郭台銘這一年戰略大轉型，為鴻海電動車鋪路？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載