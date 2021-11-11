英國爺爺也來上！台灣中藥課紅到國外 為何能吸引全球18萬學習者？

【文／林以璿；圖片／王建棟】

疫情改寫了學習的定義，更加速線上課程水到渠成。20年前，台北醫學大學便開始深耕課程數位化，並於2018年推出完整數位自學制度，確保學習不中斷，更打響台灣數位教育的第一槍。

新冠疫情讓全台校園手忙腳亂，老師忽然被趕鴨子上架成了「直播主」，對於錄影、線上設備的不熟悉，更是狀況百出。

相較之下，台北醫學大學可說是氣定神閒。

由於校內推動課程數位化已有20年歷史，所有老師都經歷過線上教學的洗禮。無論是用連線方式上課，或是用過往的教學錄影救急，都能確保學生的學習不中斷。

北醫大更是全台第一所建立起完整數位自學制度的學校，學生選擇數位學習平台Coursera進修，取得平台認證後，能夠折抵校內學分。這是近年來國內大學對數位教育的一大創舉。

從20年前開始的超前部署，北醫大讓大家看到未來教育模式──隨著數位自學的便利性上升，未來師生互動也將改變，老師的工作不再只是授業，而是要透過雙向溝通，與學生共同尋找「問題的答案」。

數位化初衷：為學生留下對的內容

20年前，線上課程尚非主流，為何北醫大從當時就開始佈局？

台北醫學大學跨領域學院數位自學中心主任萬序恬透露，其實數位化的初衷，只是老師們希望為學生留下「對的內容」。

北醫大以醫科內容為主軸，學生習慣跟同學分工做共筆（共同筆記），但共筆的內容可能出錯，許多教授寧可把自己的上課內容錄起來提供重複觀看，以避免錯誤的內容以訛傳訛。

於是，在教育部教學卓越計劃支持下，北醫大資訊處教學科技組將全校課程導入My2TMU數位學習平台，保存教師完整教學內容、進行輔助教學。

在那個以VCD、DVD為主的年代，北醫大學生可以直接在My2TMU上，複習校內教師教學影片。這不僅在全台大學中獨樹一格，更是北醫大人的共同記憶。

北醫大數位自學中心主任萬序恬（左）分享，學生完成網路平台課程並通過認證後，即可折抵學分。 （王建棟攝）

中醫課打前鋒，紅到海外

這種以「幫助學生複習課程」為核心的數位化，在北醫大推行了將近10年。

到了2012年，隨著網路普及，大規模開放線上課程（MOOC）平台Coursera與edX在國際崛起，任何人都可以到平台上，選擇國際名師開設的課程上課，若通過相關考核，平台也會頒發結課認證。這種創新模式，在教育界投下一枚震撼彈。

於是，教育部開始辦理台灣高等教育界第一次的開放線上課程補助計劃，北醫大也著手進行規劃。「我們還搭了一個小攝影棚，沒想到老師根本興致缺缺！」萬序恬說。

不同於在實體課「順便錄影」，要老師們專門設計一套網路課程教案，還要在攝影棚、錄影機前自導自演幾個小時，萬序恬皺眉搖首，「老師們才不想要。」

所幸，還是有喜歡新技術的老師，對這個計劃躍躍欲試。

藥學系教授王靜瓊就是其中之一。有感於人們對於中醫藥的認識都來自「聽阿嬤說」，她在2014年於台灣的開放教育平台ewant育網，推出國內第一個「中藥概論」免費線上課程，目標鎖定對中醫藥有興趣的一般民眾，搭配老師講解與3至4段2D卡通說明，馬上引起海內外華人的關注。

「現在根本不用我們鼓勵老師錄課，這些平台上的學生會寫信催老師更新課程。老師知道學生想看，錄課程的動力就增加了，」萬序恬笑道。

王靜瓊的成功，鼓勵了愈來愈多老師投入製作開放線上課程，還有些老師喜歡「打群架」，也就是幾個人共同開設課程，每個人只需講自己的專長領域，再由跨領域學院數位自學中心的影片製作團隊協助串聯，就能夠構成一套精緻的課程。

全英文課吸引18萬學習者

推動開放線上課程期間，令萬序恬印象深刻的，是主動與團隊聯繫、表達拍攝意願的醫學資訊研究所印度裔副教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）。他的課程緊扣時事，英語授課更是打破華文市場，讓所有英語系國家都成為受眾。

精準的趨勢嗅覺與授課內容，讓雪必兒可說是一炮而紅。他在2015年開設的「社群媒體在健康照護的機會與挑戰」開放線上課程，被放置在歐洲最大線上課程平台FutureLearn，吸引全球超過6200多人報名。

醫學資訊研究所印度裔副教授雪必兒的課，緊扣時事，英語授課更是打破華文市場。 （北醫大提供）

2017年開設的「物聯網促進樂齡老化」課，一週內有4500人註冊，甚至有84歲的英國人報名。對於小班制授課的研究所老師來說，恐怕竭盡工作生涯，都難以發揮那麼大的影響力。

北醫大校長林建煌表示，如今已開課的80門開放線上課程中，多達20門全英文課程，並在FutureLearn平台上開放選讀，吸引全球至少18萬名學習者免費學習。

上國際名課能拿100美元，還可以抵學分

眾多北醫大的優質課程不斷在國際發揮影響力，對於北醫大的校內學生來說，卻沒有太大的影響。於是學校開始反向思考問題：國外的學校能夠使用北醫大的課程內容培育學生，那北醫大自己的學子們，難道就不行在線上學習國際名校的課程嗎？

北醫大副校長朱娟秀指出，為了鼓勵學子應用網路學習，北醫大於2018年在跨領域學院下設置「數位自學中心」，建立全台第一項完整的數位自學制度。

具體來說，學生可以到學校認證的全球開放線上課程平台，選取國際名校的課程，並且完成相關的檢測、取得認證。北醫大審查學習認證之後，學生至多可以用線上課程認列畢業學分中的8學分。課程類型主要為基礎學科，或是通識教育。

由於線上課程需要付費，北醫大因此建立「數位自學基金」機制，提供每位學生在學期間共100美元，作為完成國際開放線上課程的獎勵。

有了這個機會，許多高中畢業生會趁著暑假先修課程，也有在校生因為疫情而嘗試線上課程。大家「好康逗相報」，至109學年度止，全校共有超過4400人次選課，超過1600人次完課。

教師角色新定義，「解惑」更重要

朱娟秀直言，數位化注定改寫教育方式，而新冠疫情不過是個加速的契機。古人說師者，所以傳道、受業、解惑也，網路學習卻讓「解惑」的重要性大大提升。

「當學生可以從網課獲得知識時，老師不用再一次次講述課程的基礎內容，而是轉為透過溝通的方式，解決學生獲得知識後產生的問題，」朱娟秀認為，並不存在「線上課程會把學校消滅」的問題。兩者應是相輔相成，學生在線上學習，在線下與老師、同學展開討論。

對線上課程已經十分熟稔的雪必兒進一步表示，充分的溝通、了解學生的需求，就是數位時代的老師必修課。「只要你知道學生要什麼，你能給予他什麼，無論線上、線下，你都是無法被取代，」他說。

事實上，數位工具也減輕了教師重複講授相同內容的工作負擔，將擁有更多精力進行經驗傳承。學校的責任是協助教師進行角色轉換，從單向的授課者，轉變為思想的領航員。

線上線下共同配合，最終達成翻轉傳統教與學的目標。

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