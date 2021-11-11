秋冬交替忽冷忽熱又打疫苗 中醫建議該如何保養？

【文／張靜慧；圖片／王建棟】

新冠疫苗施打進入新一波高峰，加上天氣忽冷忽熱、忽乾忽濕，季節交替該如何保健？

新世紀中醫診所教學主治醫師徐維偵打完新冠肺炎疫苗後，發燒到39度，她請假休息，並依自己的體質調配金銀花、連翹、藿香、板藍根等藥材，服用後慢慢退燒。

台灣新冠肺炎疫苗覆蓋率邁向七成，幾乎各年齡層都在打或已打過疫苗。

彰化基督教醫院中醫部內科主任李聰界說，從中醫觀點來看，疫苗類似外來邪氣，與人體內的正氣（免疫系統）會產生一些反應，正邪交爭，把身體當戰場，「如果正氣足、戰勝邪氣，疫苗就不至於產生強烈的副作用；萬一正氣不足，可能就會出現嚴重的反應。」

因此建議打疫苗前後，不要過於勞累或處於極大壓力，以免影響免疫力。

「睡眠充足可以提升免疫力，降低疫苗副作用的風險。熬夜晚睡，身體會處於虛亢的狀態，打疫苗後很容易引起發炎、過敏反應，」徐維偵提醒。

打完疫苗別喝咖啡，避免發炎反應

徐維偵並建議，打疫苗前可依醫師處方服用桂枝湯，可調和營衛、溫通血脈、養心氣、促進血液循環，降低疫苗副作用的風險。

打疫苗後，可用蓮藕煮水，喝蓮藕茶。蓮藕偏涼性，可活血、止血，預防血栓（疫苗可能的副作用）。萬一打疫苗後輕微發燒，蓮藕也可退熱。

打完疫苗，建議多喝水、多吃新鮮蔬果，注射後3天內最好避免刺激性的食物，如烤、炸、辣、菸、酒、咖啡等，以免引發更嚴重的發炎反應。

秋燥傷肺經，噴嚏鼻水報到

台灣大規模施打疫苗，正值秋冬交替之際，一下秋老虎盤桓，熱如夏天，一下氣溫又驟降，涼意逼人。忽熱忽冷，身體來不及調節，便會出現種種不適。

李聰界說，秋天的熱畢竟沒有夏天那麼熱，且早晚已有涼意，因此很容易忘記喝水；加上秋季天候乾燥，中醫認為秋燥傷肺經，肺的水分不足會影響機能，而肺開竅於鼻，過敏性鼻炎就可能發作，鼻癢、鼻塞、噴嚏、鼻水不斷。

肺經也與皮毛有關，因此皮膚易乾癢，引起搔抓。

此外，氣溫變化大且快速，身體無法適應，雖已入秋，仍有可能中暑，症狀包括突然口渴、頭暈、噁心。

濕氣內外夾攻，全身悶重

而北部受東北季風影響，降溫往往伴隨連日陰雨，從乾熱快速轉為濕冷，許多因潮濕而引起的疾病也來報到。

徐維偵說，中醫認為外來的邪氣包括風、寒、暑、濕、燥、火，濕氣重時，濕邪入侵人體，容易感覺全身悶悶重重的、困倦乏力，頭重、胸悶、噁心、排便稀軟，或是皮膚病發作，如濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等，都與濕邪有關。

她說，環境中的濕邪加上原本體內的濕氣，內外夾攻，嚴重者可能會覺得腰痠背痛，甚至全身痠痛，建議找中醫診治。

秋冬養陰，多吃滋陰食物

這個季節該如何保養？

◆燥熱時

別忘了喝水，並吃些含水多的水果，如柑橘。

補充滋陰食物：《黃帝內經》建議「春夏養陽，秋冬養陰」，秋冬陰氣旺盛，但是燥邪易傷陰，可以補充些滋陰的食物，比如用白木耳、蓮子加紅棗煮成湯，有潤肺生津、強健脾胃之效；金針花煮湯，可清肺熱並助眠；山藥也是四季都可食用的滋陰食材。

◆濕冷時

開除濕機，讓室內濕度維持在50～60%，減少環境中的濕氣。

運動，藉排汗代謝多餘水分。

喝幫助除濕的茶飲或藥膳：

•茶飲：陳皮、山楂、大薏仁各3錢（10～12克），加生薑1片，沖熱水喝。

•藥膳：加味四神湯，包括山藥、茯苓、大薏仁、芡實、蓮子、紅棗、枸杞、生薑3片，加入豆皮燉煮40分鐘即可。豆皮由黃豆製成，能利水、利濕，且含蛋白質，增加營養。

按壓穴位：按壓迎香穴、合谷穴可潤肺氣、減輕鼻子過敏；按壓足三里穴可改善免疫系統。每個穴位按壓5～10分鐘，到出現酸楚感。

此外，入秋後漸漸晝短夜長，建議晚上10～11點入睡，天亮、氣溫回升後再起床，以免感冒或血壓不穩。

李聰界說，有些長輩晚上9點左右就撐不住、去睡覺，結果凌晨3、4點就醒來，翻來覆去難以再入睡，白天無精打采。「建議調整睡眠周期，盡量延到10點後上床，比較有可能睡到5、6點。」

平時營養夠，冬令不一定要進補

李聰界說，農業社會的人大量勞動，秋收後暫時休息，天氣又變冷，便藉此時吃得豐盛些，調補體力，為來年的農事準備。「但現代人大部份營養過剩，工作偏靜態、勞心，未必需要額外進補。而且薑母鴨、羊肉爐、雞湯等補品都屬高熱量、高膽固醇、高普林，造成身體的負擔，如果已有慢性病，很可能失控。」

徐維偵建議，虛寒體質者（如常常手腳冰冷）可偶爾、少量吃補品，並加入中性或涼性的高麗菜、白菜，或可滋陰的枸杞，中和補品的燥熱，以免口乾舌燥、便秘。

她自己會浸藥酒，女生容易貧血怕冷，氣血不足，她用人參、枸杞、何首烏、麥門冬浸米酒頭，偶爾睡前喝一小口，或煮湯時加一小杯，幫助手腳及身體溫暖，同時補氣血。

「飲食有節，起居有常」，徐維偵認為，不論哪個季節，《黃帝內經》的提醒都是最好的保健之道。

【延伸閱讀】

中國人也想上的台師大華語師資班 在台灣不開課，竟紅遍六大洲

雙11前猛開店，蝦皮實體店搶超商生意？一年賠1.8億為何還要開？

為何第二劑mRNA疫苗副作用更大？沒副作用就是「疫苗認證的老人」？