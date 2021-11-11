從溜冰、學科、藝術全上網學　自學生吳若瑄：溜冰時媽媽管不到我

【文／楊孟軒；圖片／王建棟】

在溜冰場上亮麗自信、為台灣奪下最佳成績的吳若瑄，曾是個無法適應學校體制、寫作業寫到哭的小孩。自學後不僅重拾信心，更在溜冰、繪畫、設計展現天賦，現在，她更準備攻讀美國舊金山藝術大學的線上學位。

16歲的吳若瑄換上自己彩繪的溜冰鞋，戴上無線耳機，在溜冰場上衝刺、旋轉、跳躍，過肩長髮隨風飄逸，舉手投足間，展現從容與自信。

立在一旁的平板電腦，鏡頭那端是人在西班牙的溜冰教練，根據吳若瑄的動作，給予及時指導與回饋，並透過鏡頭，親自示範腳部動作。

2019年，吳若瑄參加世界滑輪溜冰錦標賽四人團體項目獲得第14名，是台灣史上最佳成績。

不僅登上頂尖舞台，她也認識各國選手和教練。

為了讓實力更上一層樓，母親吳懃慧聘請一位西班牙籍教練，每週在吳若瑄練習的時候，利用視訊軟體，同步進行遠端教學。

透過數位工具輔助，讓小學三年級就開始自學的吳若瑄，跳脫體制束縛，身在台灣卻接軌國際。

曾每晚寫作業4小時，邊寫邊哭

來到吳若瑄新店家中客廳，她和父親威金斯（John Wil-kins）正透過YouTube頻道和維基百科輔助，兩人一問一答，理解美國內戰的歷史。

在吳若瑄的專屬工作空間，假人模特兒身上穿著的溜冰裝，是她親手縫製。她也正修習美國舊金山藝術大學舞台服裝設計系的線上先修課程，希望能成功申請線上大學學位。

吳若瑄的父母原本在美國經營小型電腦軟體工作室。金融海嘯那年，他們決定結束事業回到台灣，將重心放在年幼的吳若瑄及她哥哥身上。

然而台灣小學的課業和制度，卻讓吳若瑄適應不良。「每天回家作業要寫4小時，邊寫邊哭，根本沒時間做其他事，」吳懃慧回憶。

從小在台灣長大，直到高二出國留學的吳懃慧，完全能體會升學壓力。她不願見到孩子承受相同痛苦，決定讓兩個小孩自學，順著天性發展。

走出體制、順天性發展，溜冰溜出志業

從小對理工有興趣的哥哥，如今回到美國就讀體制內大學，而吳若瑄則在溜冰及藝術領域嶄露頭角。

吳若瑄小學時參加直排輪社，進步神速，教練建議她改練花式溜冰，沒想到練出興趣。「我的夢想是代表台灣參加世界盃的個人項目，未來也希望當上教練指導後輩。」

吳懃慧不畏辛勞，開車從新店載她到士林的百齡左岸河濱公園，每週練6天、每次練2到4小時。更安排她上競技體操和芭蕾舞課程，培養平衡感、柔軟度等核心能力。

「溜冰很快樂，穿上溜冰鞋的時候會有種自信，也有一部份原因是，溜冰時媽媽管不到我，」吳若瑄笑著說。

在藝術領域，吳若瑄也展現出過人天賦，家中處處可見她的畫作，她還有一台裁縫機，每天花超過一小時做縫紉，親手製作自己與其他選手的溜冰服裝。

吳若瑄在服裝設計也展現天賦，正在修習美國舊金山藝術大學舞台服裝設計系的線上先修課程。 （王建棟攝）

無論溜冰或是藝術，國外都有更好的環境，但吳若瑄想留在台灣。「我喜歡台灣的環境和食物，」而且她已經完全熟悉數位工具，線上學習是最舒適的方式。

吳懃慧雖然希望吳若瑄能出國增加視野，但也明白要給孩子合適的環境。她費盡一番心力在網路上蒐尋，終於找到美國舊金山藝術大學舞台服裝設計系有提供線上學位。

全數位學習，自己排進度

目前吳若瑄已經修完兩堂大學先修課程，教授採取預錄影片的方式，教導服裝顏色、材質、裁縫等技術。

參與的學員也會將作業上傳，老師與學生會提問給意見。「目前老師滿喜歡我的作品，」她自信地說。

對吳若瑄而言，學科不是優先順位，但她給自己設下目標，要考過美國高中同等學力測驗（GED），「自學之後我就從沒考過大考。我想要測試學習成果，也能提前適應大學的考試。」

GED考試項目有5科，英文閱讀及寫作、自然科學、人文社會，以及數學。吳懃慧跟威金斯花了許多時間替她篩選合適的數位資源。

數理、語言、人文等學科，吳若瑄也都使用線上平台學習，依照自己的需求排進度。 （王建棟攝）

其中，數學和自然科學，吳若瑄使用全球最大的學習平台可汗學院（Khan Academy），優點是知識點拆解得很細，例如GED數學範圍只考到代數，她能依照自身需求，排學習進度。

「而且平台有家長追蹤機制，可以掌握孩子狀況，卡關時能給予協助，」吳懃慧說。

人文社會科的學習更靈活，威金斯蒐集各式網路資源如YouTube，以討論問答的方式，幫助她理解美國歷史。

而本身就在教英文的吳懃慧，尋找學習資源更不是難題。她讓吳若瑄使用Read-Theory平台練習英文閱讀測驗與申論題寫作。

她也將英文和社會課結合，當吳若瑄學到第一位獨自飛越大西洋的女飛行員艾爾哈特的事蹟時，會搭配寫一篇英文作文，訓練理解力與寫作表達。

吳懃慧觀察，吳若瑄上數學課時容易坐不住，常需要適時休息調整。雖然數學對她的職涯而言不是重要科目，但吳懃慧也不希望她放棄學習，「人生本來就有許多不喜歡，但必須完成的事。」

吳若瑄的爸媽認為自學沒有一定的門檻或標準，吳懃慧（左）強調，重點是要清楚自學的初衷，根據孩子需求做調整。 （王建棟攝）

在家也能創造機會，接觸更多人群

然而，依靠數位學習、不到學校上課，要如何培養孩子社交能力？

目前有許多線上平台開始針對體制外自學的學生和家長，提供社交的功能。

吳若瑄每天早上會固定登入一個全球社群學習平台Galileo「簽到」。在這段期間，可以和世界各國的自學生分享自學規劃。Galileo課程更像是加入一個俱樂部，例如參與數學俱樂部的學員，每週會在固定的時間進行線上練習，老師隨時解題。

家長也要設法創造機會。從小吳若瑄就積極參加各式才藝班，還參與廣告和戲劇拍攝，接觸更多不同背景的人群後，讓她從內向怕生的個性，變得較為開朗。

指導吳若瑄超過8年的藍色星球美術畫室負責人卓淑倩，就感受到她對藝術的熱誠，樂於在創作中表現自己的想法。

而且吳若瑄和畫室中不同年齡層的學員相處融洽，卓淑倩說，「她會主動和阿姨、奶奶、哥哥姊姊們互動，和體制內的孩子不同。」

吳若瑄甚至主動提議畫室每週五舉辦服裝主題日，學員們都樂意參與。

對繪畫展現熱情，家中也都用吳若瑄的畫作做布置。 （王建棟攝）

考驗親子相處，媽媽角色應變輔助者

為了孩子的學習，吳懃慧自己也投入非常大心力，不僅在線上進修國際教育碩士，目前正攻讀美國東北大學博士學位，研究台灣自學生銜接大學的困境。她甚至擁有溜冰裁判執照。

但對家長與孩子而言，使用數位工具在家自學，也考驗親子相處模式。

吳懃慧坦言，自學的孩子通常具備獨立思考的能力，很有主見，在教學過程中難免會發生衝突。

隨著孩子長大，心態上必須轉變，「要漸漸淡化老師跟媽媽的角色，轉而扮演輔助者，尋找更多資源，」她說。

威金斯也分享，孩子在父母身旁學習時，會感到很安心舒適，但也更容易將情緒表現出來，因此父母需要有更多耐心教導。

問起吳若瑄24小時都要和父母相處，是什麼感覺？

她看著吳懃慧笑著說，國小國中時期，上課、寫作業、吃飯、起床，無論你做什麼事情，爸媽都在旁邊看著，確實會有點煩。

「但練溜冰、畫畫、縫衣服，都需要時間。使用數位工具學習、自己安排進度，讓我可以做很多我喜歡的事情，」她堅定地說。

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