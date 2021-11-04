全聯併大潤發將壓過7-Eleven！零售新霸主之爭 關鍵在家樂福？

【文 王一芝】

超市龍頭全聯吃下量販業老三大潤發，一口氣灌進大潤發200多億營收，明年全聯營收極有可能超越台灣通路之王7-Eleven的本業營收，意味著台灣零售業將上演統一超和全聯的霸主大戰。這場霸主之爭，唯一的變數為何是台灣家樂福的去向？

懸宕大半年的大潤發求售案，終於在10月22日抵定，年營收267億、擁有22個據點的台灣量販老三大潤發，確定花落全聯。

全聯不願透露交易金額，但從潤泰新、潤泰全公告的處分利益，推算交易金額約115億，除了大潤發門市經營權、自有品牌，還包括自有土地及建物。

「大潤發自有土地和建物沒家樂福多，多半是併自亞太量販而來，」分別擔任過愛買、大潤發和家樂福的公關經理何默真認為，這筆交易算合理。

事實上，早在去年底，大潤發母公司歐尚（Auchan）把經營中國賣場的高鑫零售51％股份賣給阿里巴巴後，考慮遠距離難遙控，當時就開價3到4億美元、在市場找過一輪買家，兜售手中的65%台灣大潤發股權，包括遠東、全家、特力屋、全聯，都是被點名過的買家。

這筆交易一拖就是大半年，主要卡在價格談不攏，「歐尚當年買在高點，不願降價求售，」一位熟知內情的人士指出。

一場新冠疫情，讓這樁台灣零售業年度最大交易出現轉機。疫情加速了台灣零售產業版圖大洗牌，消費者對量飯店的需求下滑，電商加超市才是王道，全聯併購大潤發恐怕只是開端。

量販業第一個挑戰：好市多

從數據就能看出量販店的頹勢。根據經濟部統計，去年零售業營業額翻升到1.29兆，其中以便利商店營收佔比27.9％為最高，再來是百貨公司的27.4％、超市的17.8％，而量販店佔比最少，只有17.7％。

再與十年前相比，量販店十年來的平均成長率也只有3.95％，不及超市的5.96％和便利商店的4.82％。

過去曾連續好幾年兩位數成長的量販市場，規模很難再有大成長。美式賣場好市多席捲了整個量販業，是台灣量販業的挑戰之一。從經濟部的數據來看，去年量販業營收雖比前一年成長8.86％，創下十年新高，但大潤發、家樂福和愛買的成長都不到4％。

唯一突圍的就是好市多。在同業不敢展店的去年，好市多還大張旗鼓地在台中開了有機會排進全球前十大店王的北屯二店，也因此造就好市多高達16.4％的爆發成長。根據未來流通研究所，好市多在2020年的量販店市佔率一口氣衝到42.8%。

「好市多代表消費升級，」一位定期到好市多購物的北部消費者指出，好市多能買到台灣沒有、原汁原味來自美國的好商品。這個差異化讓好市多從1997年進入台灣後，就立於不敗之地。

量販業第二個挑戰：電商

量販業更大的敵人，是快速崛起的電商。疫情這一仗，把實體零售業打的落花流水，但電商卻在疫情間充分發揮無所不在的特性，徹底瓦解量販店過去被消費者追捧的「商品多又便宜」優勢。

最早感受到電商衝擊威力的是量販店的非生鮮品項，這些恰巧又是量販店毛利最高的品項，這兩年疫情一來，就連生鮮也在電商買。

不久前林敏雄才對外說，「如果要在這個行業成為第一名才能活，就代表不是好行業。」量販業去年都是由好市多拉抬整個產業成長，就像全聯這幾年領著台灣超市往前衝一樣。

松青、頂好和大潤發都已易主，家樂福也待價而沽，正如同林敏雄所說，量販和超市都邁入產業高度成熟期，成為一個不折不扣的微利行業。也因為不賺錢，近年來業者都不願意再投資。

量販業已淪為微利產業

被收購的大潤發，在2010年開完苗栗頭份店，11年來都不再展新店，頂多開小型超市和美食街測試風向，連旗艦店內湖二店，都是四年前才首度砸錢改裝。如果只算量販店，去年大潤發的單店平均營業額剩不到14億。

台灣唯一本土量販店愛買，單店平均營業額從2015年約8.4億，降至去年約7.6億，連持平都很辛苦，也因此十幾年來始終維持在15家店，沒有大舉展店的打算。

家樂福去年的營收成長雖然不到4％，卻斥資32億收購全台199間頂好超市及25間Jasons高檔超市，跌破眾人眼鏡。有了收購頂好和Jasons超市的100多億營收加持，家樂福去年營收一躍創下874億的新高，成為僅次於統一超商、全聯和好市多的台灣第四大零售商。

但再好的營運績效，也擋不住家樂福總部打算出售台灣業務的滿天傳言，讓全台超過1.3萬的員工人心惶惶。

「家樂福台灣經營再好也沒用，受到疫情影響，母公司需要大量現金，連巴黎市中心總部都賣掉，搬回郊區舊總部，為了加碼投資拉丁美洲，台灣遲早都得賣，」一位前家樂福主管透露，年初家樂福已把台灣存款匯回法國母公司。

撇除法國母公司因素不談，台灣家樂福的經營績效其實不差，值得併入大潤發的全聯借鏡。

統一會加速併購家樂福？

明年開始，台灣零售業將開始上演統一超和全聯的霸主之爭大對決。

原本預計年底展店達1068家的超市龍頭全聯，吃下大潤發後，明年店數直接從1090家起跳，而全聯一口氣灌進大潤發200多億業績，還沒加上明年預計成長的業績，明年營收已經超過1700億。

也就是說，明年全聯營收極有可能超越台灣通路之王7-Eleven的本業營收（1658億元），取而代之成為台灣零售新霸主。

唯一的變數是，台灣家樂福花落誰家。全聯吞下大潤發後，不少人預測，零售業併購王林敏雄下一步將繼續併購家樂福？

但熟知內情者透露，家樂福成交與否的關鍵，始終握在擁有四成股份的統一集團董事長羅智先身上，「幾年前統一不讓家樂福賣給富邦momo，現在怎麼可能同意賣全聯？」

他神祕兮兮地表示，說不定全聯併大潤發這一役，反而激起羅智先捍衛統一超商零售霸主的鬥志，加速併購家樂福的時程。看起來，台灣零售業的好戲才剛開始。

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