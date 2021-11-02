元宇宙夯什麼？輝達執行長黃仁勳：虛擬世界經濟規模 終將超越實體

【整理．張詠晴】

自由穿梭於虛實，將不只是科幻情節，出生台灣的「AI教父」、輝達執行長黃仁勳預測，我們正處在元宇宙的風口浪尖，在那裡我們能模擬一切事物，使用加密貨幣和NFT，優化企業產能，甚至實現時光旅遊。

人工智慧（AI）與機器學習、挖礦熱潮、遠距商機，當今最紅的創新技術與需求，都看得到全球繪圖處理器龍頭輝達（Nvidia）的身影。公司股價今年以來勁揚超過45%。

輝達執行長黃仁勳6月時透過視訊分享他對未來的許多預測，內容宛如科幻小說。技術的成熟，讓科幻成了現實，小說家成了先知。在現實世界外重建虛擬世界「元宇宙」（Metaverse），過去只存在科幻小說《潰雪》和電影《一級玩家》，黃仁勳說，這已是現在進行式，是娛樂，是藝術，全球已有400家企業以元宇宙概念優化產能。

當天他剛好首日進駐輝達新園區「旅行者號」（Voyager），一棟先存在於虛擬空間，而後才在實體世界「長出」的建築。沒有最狂，只有更狂，他預測未來虛實整合，我們將能在元宇宙與現實世界自由穿梭，而虛擬世界經濟規模，終將超越實體世界。以下為演說與會後訪談精華整理：

今天，我在輝達的新大樓旅行者號與你們見面，這座大樓花了2年半建造，未來會是3500位輝達人的基地。

這裡就像建築裡的城市，空間廣闊，天光自然灑下。在設計階段，我們用自己的AI超級電腦系統DGX模擬整棟建築，屋頂的傾斜與窗框的角度，讓日光與午後的豔陽不會直射進來，在採光和吸熱之間取得了平衡，基本上不用開空調就能維持室內的溫度。今天是我們第一天進駐，沒開冷氣卻舒服得很。

未來建築，會從虛擬中長出

用超級電腦模擬建築，會是未來的常態，設計建築會完全在虛擬現實中完成。旅行者號也預留寬敞的走廊供機器人行走用。未來，機器人會在這裡漫遊，除了遞送物品，更是為了員工遠距親臨。員工可以把自己上傳到機器人電腦，然後透過虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）頭戴裝置操作機器人，在園區裡辦公。

AI本身是軟體，又可以寫軟體。深度學習涵蓋一大堆演算法，影像辨識、以2D影像建構出3D空間、識別序列，有些則用於強化機器學習。無疑地，我們可以寫出過去寫不出的程式，讓我們這個世代認為無法自動化的事物動起來。

自然語言理解是關鍵。現在，你可以靠AI幫你摘要一個章節，或是整本書。很快地，讓機器聆聽和看一部電影，它甚至可以完美摘要劇情。自然語言理解模型讓AI有了巨大突破，但現在依然只受網路公司、雲端服務供應商與網路服務公司使用。

穿越虛實，元宇宙來了

許多人不斷談論「元宇宙」，我相信我們正邁向元宇宙的風口浪尖。元宇宙是一個與真實世界互相連結、多人共享的虛擬世界，有真實的設計、實體經濟。你有一個化身，這個化身屬於你，或就是你本身，可能具有你的真實頭像，或是一個代表角色。

在這個元宇宙裡，你可以和朋友廝混，互相溝通。那會是3D世界，而不是扁平的，人與人逼真地相處。在那裡，我們可以實現時光旅遊，或者以光速前往遙遠之地。

元宇宙會有多種形式，電玩是其中一種。線上遊戲《要塞英雄》、《魔獸世界》最終會演化成元宇宙，或是元宇宙的衍生品。

擴增實境版本的元宇宙，可以讓你以NFT（非同質化代幣）擁有數位藝術，你可以展示它。戴上特殊的眼鏡，你就可以看到作品躍然於你眼前，亮度完美，全然屬於你。

我們將看到元宇宙世界，疊加在真實世界之上。正如我所說，我現在所在的旅行者號新園區，之前完全存在於虛擬現實中。所以它其實是從數位世界脫胎而出，而在虛擬世界中，我們可以做到精確模擬如何減少能源消耗，如何隔絕太陽直射，卻又確保光線充足。

所以可以說，我們事先在元宇宙建築模擬一切，再回到真實世界完成部署。利用AR與VR，我們將在元宇宙來去自如。

目前，全球已有400家企業使用輝達Omniverse設計協作與模擬平台測試版。以真實世界為基礎的虛擬世界，讓機器人得以身處其中，學習怎麼成為機器人。機器人可以是各種形式，從箱子搬運機、機械手臂、汽車、卡車，甚至就是一棟建築。

實現元宇宙的最後一塊拼圖

未來，我們可以利用光線追蹤進行模擬，以元宇宙形式在城市穿梭，適配5G，並利用AI優化毫米波信號校準，模擬整個城市的狀態。這不但可以達到不可思議的節能效果，還能處理海量的數據吞吐量。

對於元宇宙，讓我做兩個預測。首先，終有一天從事虛擬世界和元宇宙創作的設計師，將多過實體世界設計師。現在，大部份藝術家設計汽車、建築或是鞋子、包包；但在元宇宙中，這些事物的規模都將更加龐大，甚至大到100倍。

第二個預測是，元宇宙的經濟規模，終有一天將大過實體世界。數位貨幣、加密貨幣可能被用於元宇宙中。

最後，我想談匯流，在原生雲端運算、人工智慧、加速運算之後，現在最後一塊拼圖就位了，那就是5G。他們會無所不在，運行著數據與AI應用，做出正確的決策。這個動態的過程對未來運算至關重要，我們會盡一切努力，貢獻其中。

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