美中台關係模糊 美知名脫口秀主持人：台灣不是用來讓中國回春的

美國知名脫口秀主持人奧利佛在25日上線的影片中談台灣,他用獨特的幽默、挖苦方式解釋愈來愈緊張的兩岸關係,以及美國在美中與台美關係上的戰略模糊政策。他說,台灣看起來像個國家、行事也像個國家,「台灣不是對抗紅色威嚇的勇氣堡壘,也不是能讓中國這個國家回春的威而鋼」。

【編譯 張詠晴】

美國脫口秀《上週今夜秀》(Last Week Tonight with John Oliver)主持人奧利佛,以幽默詼諧角度大談台灣。

從軟議題開始談,奧利佛說到台灣與美國對吉祥物都有著不良迷戀,曾經爆紅的台南市北門永隆社區的「虱目魚小子」和高雄旗山吉祥物「金蕉之王」都被放上節目邀請觀眾共賞一番。

YouTube截圖。

被大量創造出來、卻又被棄置的吉祥物,當然不是《上週今夜秀》本集要談的主題,話鋒一轉,奧利佛說,台灣近日之所以躍上新聞,是因為兩岸關係,「委婉地說,兩岸關係緊張,而近日,緊張升級」。

中國國家主席習近平9日在北京的紀念辛亥革命110周年大會,重提誓言一定要統一台灣,仍表示將堅持和平統一。自10月1日,共計近150架中國軍機進入台灣防空識別區,數量及頻率之高前所未見。

奧利佛說,儘管台灣是一個獨立運作的政治實體,有自己的民選領導人、軍隊與憲法,中國依然深信台灣不是一個單獨存在的國家,深信到電影《玩命關頭9》影星約翰.希南(John Cena)因受訪時稱台灣為國家,必須用字正腔圓的國語錄影片向中國道歉。

奧利佛舉出,雖然約翰.希南道歉這整件事怪到不行,但他絕對不是特例。電影《捍衛戰士2:獨行俠》(Top Gun 2: Maverick)湯姆克魯斯皮衣背後的中華民國國旗被消失,以及成衣品牌Gap為衣服上的中國地圖少了台灣這塊島嶼向中國14億人口道歉。

奧利佛向美國觀眾解釋,如果中國因為這件事可以限制一件Gap T恤的販售,以及派遣出破紀錄的戰機數量,那麼「今晚,或許值得瞭解一下,是什麼讓台灣走到現今的特殊地位,世界想從台灣獲得什麼,以及最重要的,台灣自己想要什麼」。

接下來,奧利佛大約用4分鐘濃縮了台灣史,從殖民、國共內戰、中華民國政府遷台,談到蔣中正的集權統治、白色恐怖等。直到1980年代晚期,解除戒嚴,「台灣克服一切困難,從獨裁政體轉型成朝氣蓬勃的民主政體」。

「我指得是,真的很有活力」,奧利佛說完這句話後,畫面切到立法院民主與國民兩黨立委,大打出手,「是的,打架的畫面在台灣立法院並不罕見,他們互丟水球,甚至在討論豬肉進口時,互扔豬大腸」。

接著,奧利佛談到,台灣不只是一個運作中的民主政體,「去年,它是亞洲成長速度最快速的經濟體,更是半導體的關鍵製造者,半導體無所不在,從汽車到性玩具」。

奧利佛說,歷史的進程以及這一切,「帶著我們來到現在的處境,面對台灣這高度發展、富裕的國家,但,沒有人被允許稱它為國家」。

節目繼續列舉了中華民國國旗如何在奧運國際舞台消失,而以中華台北旗幟取代;全球國際企業如何因為在台灣的標注上動輒得咎而發道歉聲明;世界衛生組織等國際組織又如何在種種顧慮下,將台灣排除、冷凍,WHO助理總幹事布魯斯•艾爾沃德(Bruce Aylward)受訪被問到台灣問題時,甚至需要假裝斷線。

奧利佛說,半世紀來,美國都以戰略模糊政策走在外交鋼索上,「這讓我們與台灣維持得以運作的關係,同時與中國維持正式外交關係」,這樣的方式源於1970年代一系列用字小心翼翼的聲明,舉凡在美中其中一個聯合公報中,認知到一個中國原則,但同時又說「美國對台灣主權問題不採立場」(We have not agreed to take any position regarding sovereignty over Taiwan.)。

節目援引史丹佛大學學者祁凱立(Kharis Ali Templeman)接受彭博社訪問時的說法指出,美國對台灣的地位基本上就是懸而未決的。

這樣的政策看起來很荒謬,但當涉及防衛,這樣的不確定性就是癥結。

根據美國1979年《台灣關係法》,美國承諾協助台灣維持自衛能力,但法案中並沒有真的提到美國承諾保衛台灣對抗中國侵略,而是說,任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉,將被美國所嚴重關切。

奧利佛大呼,「什麼意思~」,「這意味美國會部署軍事資產嗎?或是美國將領會皺一下眉?沒人真的知道答案!」

談完了其他國家怎麼看台灣,奧利佛認為關鍵還是在,台灣人想要什麼樣的未來,「但這個問題也不好回答」,「台灣融合不同的文化、語言,也有不同的政治觀點,別忘了,立委們有時都會互丟豬大腸了,大家顯然不在同一頁上啊」。

奧利佛說,不過從投票結果看來,台灣人希望與中國保持距離。「現在的領導人蔡英文以捍衛台灣、保持現狀的政見上台」。

節目引用了蔡英文接受BBC訪問的片段。在訪談中,蔡英文說,「以現實來說,我們已經是一個運作中的獨立國家,有自己的政府和選舉」。

主持人追問,會不會有一天,需要以正式宣佈獨立?

蔡英文回應,「我們已經是一個獨立的國家,沒有需要正式的聲明去說這件事」。

奧利佛說,「是的,她很清楚地宣佈他們是獨立的,但又不越雷池地正式宣佈獨立」,因為她很清楚台灣精確地把某些事情正式化將招來許多麻煩。

向來善於舉例的奧利佛說,這就像第一次見伴侶的父母,沒有人會說「哈囉,我常態性地和你的後代發生關係」,因為這麼說,只會讓在場的人比較不好自處。

絕大多數台灣人也偏好維持現狀。奧利佛援引數據說,僅有1.5%的人希望盡快統一,5.6%的人希望盡快獨立,87%的人希望維持現狀。

台海情勢緊張,台灣人怎麼看?至少在《上週今夜秀》援引的訪問中,小吃攤老闆說,面對中國挑釁,「我是視而不見啦,台灣人就是做台灣人的事嘛」。

奧利佛驚嘆,「哇!在這樣的情勢下,這真是相當放鬆自在的態度」。

奧利佛說,但問題在於,當前安全的維持現狀可以永遠維持嗎?習近平曾說,兩岸問題總不能一代一代傳下去,而軍事演習顯然送出強烈訊息。儘管美國持續幾十億、幾十億的賣武器給台灣,顯然戰略模糊有其回報,而台灣也募兵,雖然影片中著軍裝舞蹈的年輕人,不像為從軍熱血沸騰,比較像是因為太無聊而被歌舞劇情片剪掉畫面的舞群。

YouTube截圖。

半個世紀來,世界不斷剖析卻無解的問題該怎麼辦。「我知道戰略模糊本質上令人非常沮喪,尤其對美國人來說,台灣這個地方看起來、做起事來都像個國家,不承認它實在是奇怪又滑稽,但從現實上來說,這樣做比較好嗎,對台灣人來說,維持這樣怪異模糊的現狀是現有的最佳選項嗎」。

奧利佛說,「我不是台灣人,我不知道,雖然歷史上,確實許多非台灣人幫台灣做決定。所以,也許,我們當前所能做的是,不要再將台灣看成我們與他者之間無止盡戰局的撲克籌碼。因為台灣不是對抗紅色威嚇的勇氣堡壘,也不是能讓中國這個國家回春的島嶼大小威而鋼。」

「台灣是2300萬人口的家園,在歷經一切困難後建立自由民主社會,絕對有權決定自己的未來。即使這意味,偶爾把彼此痛打一頓」,節目結束時,還是選擇把畫面停在立院立委打架的畫面。

