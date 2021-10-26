秋冬更適合玩水！帆船發呆、大啖海鮮 台南還能這樣玩

【文／吳雨潔；圖片／王建棟攝】

誰說到台南只能逛古蹟跟吃小吃？最新潮流是搭乘帆船，航行至安平外海，倚著漁光島的綠意，躺著曬太陽或體驗SUP立槳。這個看似被疫情偷走的夏天，其實我們沒有錯過！

微鹹的海風吹過，舒緩了高達34℃的秋日烈陽。待在風平浪靜的帆船上，順著海流輕輕地飄啊盪，三五好友隨心舉杯暢聊。如此愜意的場景，不是在美國邁阿密或澳洲雪梨的港邊，而是台南安平。

沒想到吧？來台南，光是市區吃喝遊玩的清單，就讓行程排不完，玩興意猶未盡。但現在，最新潮流是到安平碼頭跳上船，無論是體驗好萊塢電影中，躺在船頭曬太陽的奢華派對，或是躍入沁涼海水，擁抱大自然的暢意，都是南台灣全新的玩法。

府城文化，因海而始

台南觀光資源太豐盛！晶華國際酒店集團南區副總裁李靖文指出，台南有山有海有大自然，府城的文化歷史是透過海而開始，除了巷弄、小吃跟古蹟，也不該缺少海的遊玩畫面。

有了念頭，李靖文四處探訪。「起初是飯店客人有遊艇停在安平港，安平的水文及海象好、潮差小，整理後的設施完善。加上從市區到安平不過十幾分鐘，交通也便利，」因而結合樂活海洋學院、燦星旅遊等資源，推動海陸連線的出海趣行程。

好似電影情節，三五好友搭乘帆船出海，感受悠哉時光。 （王建棟攝）

其實，在市府「親水大台南」計劃下，水岸風光已逐漸多元。早期貿易經轉的河海港口、百姓生活的漁村景觀，這些年，安平街道默默從懷舊痕跡，轉化得優雅又別緻，帶著chill（氣氛很放鬆）的感覺。

全台有19個專屬遊艇停泊碼頭，台南安平是其中之一。幾年前，亞果遊艇董事長侯佑霖於此規劃首座遊艇城，海域打造了遊艇碼頭、樂活海洋學院，陸域則串聯新加坡悅榕酒店及度假村集團（Banyan Tree Holdings）的度假飯店，還有Villa與商辦的營運，陸續興建中。

台灣港務公司表示，遊憩區以安平海洋文化觀光特色為發想，結合人文、古蹟跟休閒氛圍，期待營造可媲美國外度假勝地的港灣水岸環境。

玩：SUP、發呆、派對

眼前是一片綠意的漁光島。在船長的帶領下，乘坐雙體帆船，沿途瀏覽台南沿岸風光，最後定錨在漁光島附近海域（須視天氣決定定錨處）。

你可在工作人員協助下，體驗SUP立式划槳或獨木舟，測試自己核心肌群的穩定度，也可試試水上魔毯，感受漂浮海上的快感。又或者，什麼事也不做，躺在船頭發呆曬太陽，偶爾遠眺島上踏浪戲水的民眾，輕鬆度過約3小時的航程。

漁光島是天然擋浪堤，讓安平碼頭內海域平穩，適合SUP、獨木舟等水上活動。 （王建棟攝）

擁有遊艇駕駛執照的動動好適能訓練中心執行長趙居偉認為，無論自己開船或搭乘帆船出海，遼闊的海洋能使人身心舒暢。放著喜愛的音樂、帶上美味的食物，御風而行，更是加倍愉悅與滿足，他很享受這樣的海天一色美景跟悠閒時光。

燦星旅遊副總經理王哲彥指出，玩水最重要的因素是天氣，必須仰賴海象的穩定度。南部海域的平均潮差約0.53公尺，相對平緩。

此外，漁光島也是天然的擋浪堤，形成全台灣靜穩度最高的遊艇碼頭，即使外邊海浪洶湧，港灣內仍然平穩，這都是安平適合水上活動的原因。然而，再平緩的海域，玩水時仍要注意安全。

跟台灣人喜愛的郵輪一樣，遊艇與帆船已不只是交通工具，而是遊玩場域，「它是聚會派對的空間，可休閒遊憩，也能參與課程並考取證照，」王哲彥分享，搭乘帆船出海能擁抱海洋、沐浴陽光、樂活慢遊、自主規劃與感動回憶，是多元的休閒活動。

台灣以海立國，大部份的人卻不知道如何參與海上活動。致力打造海上服務業霸圖的侯佑霖曾說，「海洋休憩生活圈可度假、賞海景、享受生活。遊艇更是彰顯品味與地位、交流人脈的最佳場景。」

（黃菁慧攝）

食：時令海鮮佐古城風情

行程以海為主題，回到岸上，當然要大啖海鮮！

「烏魚從菲律賓游過，最好吃的季節就是游到安平附近時，差不多是現在到冬至前，」台南遠東飯店醉月樓副主廚陳豐志將新鮮烏魚子跟澎湖野生花枝漿，入鍋炸至酥脆，外層裹上香氣馥郁的西港芝麻，「安平港芝麻烏魚子捲」鹹香厚實，芝麻餘韻不散。

台南遠東飯店醉月樓的「安平港芝麻烏魚子捲」，正是當季鮮味，鹹香厚實。 （王建棟攝）

陳豐志指出，台南農產豐富，在「食在當季更環保」觀念引領下，這季選用台南官田菱角，跟五花肉丁塑成獅子頭，再以老母雞高湯細火慢煨2小時而成的「官田菱角燉獅子頭」，湯頭甘甜，可吃到當季菱角的鮮脆。

被看好是明年台南米其林大熱門之一的台南晶英酒店Robin's鐵板燒主廚鄭安宏說，老房小巷的台南就像京都，慢步調、舊事物，老派得讓人眷戀。食物也帶有日式風情，他想在鐵板上呈現自己對台南的城市感情，故以時令海鮮為題，注入日本懷石的精緻講究，推出懷石鐵板燒。

台南晶英酒店以時令海鮮為題，推出懷石鐵板燒。 （王建棟攝）

澎湃的煮物是日式大蝦黃金煮，鄭安宏將新鮮海大蝦刷上薄麵粉，煎至金黃香脆，讓蝦肉外酥內彈，搭配柴魚高湯調製的日式蛋黃醬，再點綴魚子醬跟金箔，烘托出奢華感。

源自日本民間傳說的「龍蝦鬼瓦燒」，鄭安宏敘述，龍蝦頭對開剖半後，因長得像日式傳統建築屋頂四角常見的獸面瓦而得名。龍蝦微煎出香氣，放入蛋黃、海膽、魚卵跟起司後炙燒，龍蝦的鮮美交錯著濃、香、鹹口感，成為此餐亮點。

台南晶英酒店Robin's鐵板燒的「龍蝦鬼瓦燒」，肥美龍蝦交錯蛋黃、海膽、魚卵跟起司的濃香鹹口感。 （王建棟攝）

一年超過11個月可出海

時序入秋，逐漸吹起涼風，這時節還適合出海嗎？「台南四季如夏，尤其暑假太熱，反而秋冬玩水最合適，」李靖文表示。相較東北角、花蓮海域的水溫逐漸轉涼，此時這兒的水溫很剛好。

台灣四面環海，各個海岸都有其特色。王哲彥補充，澎湖或宜蘭龜山島一帶，每年最佳玩水的時間落在5到9月，接著東北季風吹起，比較不適合。但台南沒有這個限制，「扣掉颱風、大雨等劇烈天氣，每年至少超過11個月的時間可以出海。」

過了中秋，南部的炎陽還捨不得下班，人被曬得暖暖懶懶的。一陣微風拂面，泡在海水裡的雙腳沁涼舒適，心情開闊得如同沒什麼雲朵的無垠天空，這個看似被疫情偷走的夏天，其實我們沒有錯過！

【延伸閱讀】

大立光輸給中國B咖？台灣隱形冠軍最高指標，痛失5000億市值的教訓

美中台關係模糊 美知名脫口秀主持人：台灣不是用來讓中國回春的

只能訂90天後的位置！磨10年才開的餐廳，台中「飛花落院」為何爆紅？