獨家專訪Google亞太總裁：看好亞太三服務 未來人才不必到矽谷

【文／黃亦筠；圖片／王建棟攝】

從當年藏在東京澀谷的Google天字一號海外辦公室，到今天，Google亞太擁有全球超過一半以上網路使用者，跨越包括印度、東南亞十國、中日韓台、紐澳等，種族文化最多元，未來創新潛力也最大。今年9月，Google亞太區20週年，Google亞太總裁石博盟接受《天下》獨家專訪，他看好亞太三大服務，未來不用到矽谷，亞太就能輸出創新。

20年前Google第一個海外辦公室，是藏身在東京澀谷。

當時創立Google還不滿3年，兩名滿臉稚氣的創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），還飛到澀谷這間海外天字第一號辦公室。這間無法和任何Google現今氣派的海外辦公室相比的辦公室，不僅成為Google跨入矽谷的第一步，還將emoji表情符號文化帶向全球，更是今日跨國度最多元的Google亞太區起點。

「亞太區擁有全球過半的網路使用者，這裡的人對新科技的接受度，也遠比西方來得快，」適逢Google亞太區20週年，Google亞太總裁石博盟（Scott Beaumont）在新加坡亞太總部接受《天下》獨家專訪時說。

台灣是策略性的存在

台灣身為亞太區一員，重要性也與日俱增。

石博盟在Google 12年，在擔任Google大中華區和亞太總裁期間，Google買下HTC手機部門，打造了Google海外最大的硬體研發中心，推出Google Pixel、Nest、Chromebook、Fitbit等全球熱銷的核心產品。除此之外，台灣也成為Google全球基礎網路建設樞紐，有Google全球資料中心和雲端區域設在台灣，連Google布建全球的3條海底電纜都在台灣上岸。

「台灣（對Google）是策略性的存在，」石博盟說。

石博盟加入Google前是創業家，曾在2004年創立行動軟體公司Refresh Mobile，在iPhone和Android的行動應用程式風行前，以得獎產品Mobizines提供下載使用的app。當時行動網路尚未起飛，如今卻已經是人們生活中不可分割的一部份，特別是疫情後，從個人到企業更增加對網路的依賴度。

石博盟掌理佔Google營收比重將近2成、使用網路人口數最大量的亞太區，這裡產生的創新服務讓他十分有感。他預言未來3到5年，亞太區發展出的「遊戲」、「支付」、「電商」3大服務將進一步重塑市場版圖。

全球4大遊戲市場，3個在亞太

相較音樂和電影產業，亞太區遊戲產業的經濟規模被低估。全球4大遊戲消費市場中，日、韓、中3大都在亞太區，是真正遊戲業演進的核心地區。亞太區遊戲消費人口佔全球49%。

譬如Google過去緊密合作的遊戲商IGG（全名：I Got Games）。2006年在中國成立，總部在新加坡的IGG，開發出包括《王國紀元》、《城堡爭霸》在內超過50款原創遊戲，7億註冊玩家中，超過2400萬月活躍玩家來自全世界，打破歐美遊戲大廠暴雪過去超過15年PC策略遊戲（RTS）城牆，打造活躍的全球手遊王國。

亞太區的越南，是中國遊戲業出海的重要國家，也養起了越南的遊戲業，如今成長潛力驚人。根據Google統計，東南亞、紐澳地區全球遊戲下載量排名前10的遊戲公司，有5家來自越南，包括Amanotes、Onsoft、Gamejam、VNG和Arrasol。越南公司在全球遊戲app下載量排全球第7，已經逐步輸出到海外。

支付在最落後的地方，反而最創新

行動支付亞太新興市場印度，打開了市場和價值，是石博盟口中，另一個亞洲的創新焦點。

Google在2017年在印度推出Google的第一個數位支付平台Google Tez （現稱：Google Pay）。當時印度社會多使用現金，信用卡也不發達。

但Google Tez當時推出後，隨著智慧手機的普及，幾乎重塑了印度支付的樣貌，簡化了交易過程，讓金融體系更無縫接軌。小型商家不用擔心安裝信用卡支付系統要被收取手續費，或擔心紙本收據，也不用等待很多天才收到帳款。

無現金交易已在印度落地。 （Shutterstock）

只要在智慧手機上安裝電子支付，購買一個單元的服務只需付5美分，避開昂貴的月付費。「這樣的支付模式開啟了強大的創新創意，特別在亞太區領先世界，創造了大量下游創新，」石博盟說。Google統計，光印度一個月就完成30億美元的數位交易，且有2/3是發生在印度大城市之外、金融體系不發達的地區。

現在不只印度，整個東南亞的數位交易，2025年將會倍增到1.2兆美元。

亞太電商包裹量，是其他地區的1.5倍

第三個在亞太區成長性與動能巨大的服務，毫無疑問就是「電子商務」。Google統計，亞太區的電商包裹銷售總額是世界其他地區加起來的一倍半，而且還再加速成長。

石博盟觀察亞太區，電商平台琳瑯滿目，有社群電商、直播電商、和最近當紅的「先買後付」（BNPL）。

「視訊公司就能把這些電商平台整合在一個空間，非常動態且視覺導向，」石博盟舉例，像韓國第一個手機app直播電商平台Grip，整合直播和邊讓觀眾下單的電商服務。等於讓每個賣家透過直播，就能直接接觸買家。

2020年Grip創辦人Hanna Kim參加Google新創計劃，短短一年，Grip就成為韓國最大直播電商app。到目前，全球每天有超過一萬個活躍賣家在Grip平台上，提供將近7萬個商品、700檔直播節目。

「我們（亞太區）有超過全球一半的網路使用者，有金流、市場消費力，同時各國都有資訊科技專家，這裡擁有支撐成長的因素和條件，」石博盟信心滿滿。

在他眼中，以亞太區的成長條件，已經能吸引許多人才，未來不用到矽谷才能實現創意，在亞太就能創造傑出的創新服務。

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