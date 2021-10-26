庫克不愛台灣了？蘋果供應鏈染紅 陸廠51家入列、首度超越台廠

文 黃亦筠

iPhone 13紅影幢幢！蘋果最新供應鏈名單，陸廠佔51家，反超台廠的48家，紅軍快速往中高階的面板、金屬機殼到組裝，蠶食台廠領地。庫克有什麼盤算？

蘋果iPhone供應鏈愈來愈紅了！陸廠立訊精密今年首度擠進iPhone組裝，就與鴻海分食蘋果最高階的iPhone 13 Pro訂單，根據科技調研機構以賽亞研究估計，立訊拿下15%到20%。

今年1月，緯創完成賣廠手續，將中國崑山廠賣給立訊，立訊不但承接緯創原先iPhone 12 mini的組裝單，還更上層樓，拿下單價最高、最複雜的旗艦機訂單，意義重大，因為iPhone第二大組裝廠和碩，從沒拿過最高階手機訂單。科技分析師指出，蘋果有心扶植，未來甚至希望立訊能佔到3成比例。

攤開iPhone 13供應商名單，事實上不只立訊完成歷史性突破，中國面板廠京東方、鏡頭廠舜宇，也都分別擠進韓國人把持的OLED面板和台廠把持的光學鏡頭。

「庫克風格」極致展現

iPhone 13紅影幢幢，「根本的原因，是iPhone BOM cost（物料成本）往上漲，」以賽亞研究首席分析師陳禹宏指出。比較今年的iPhone 13和去年iPhone 12系列，主要是半導體類的處理器、記憶體等成本上升。

以iPhone內的處理器來看，今年蘋果用台積電5奈米，明年用4奈米製程，這類先進製程愈用愈多，以昂貴到不行的EUV微影機台生產，來繼續推進晶片效能。

「漲價多半是半導體的部份，（蘋果）接下來能做的，就是擴大成本較低廉的陸廠供應商，來平衡整個物料成本，」陳禹宏說。

iPhone 13只是縮影，事實上，今年6月蘋果公布2020年200大供應商名單，陸廠家數51家，首度擠下總數48家的台廠，登上供應鏈總家數冠軍寶座。

曾擔任美國鴻海採購的以賽亞研究執行長曾盟斌坦言，早期蘋果供應鏈涇渭分明，面板、記憶體、處理器代工是日韓廠的天下，台灣獨拿機構件、組裝、電池模組。但這樣的分野，被進擊的陸廠打破了，背後最大支持力量，是蘋果執行長庫克。

供應鏈上的業者都領教過「庫克風格」：大幅引進第二供應商，取得價格與成本的議價優勢，陸廠也因此趁勢出線。「庫克接下執行長後，對供應商管理比賈伯斯更demanding（嚴苛），」曾盟斌說。

不只台灣，日韓也遭殃

這5年，中國政府背後補貼，讓廠商挾資金優勢，加上自主手機品牌幫在地供應商練兵，於是在蘋果供應鏈全面崛起。

台灣廠商獨拿的機構件、組裝、電池模組，早已被攻破。陸廠手機電池起家的欣旺達、德賽，成為iPhone電池主力供應商；台灣兩大電池模組廠新普、順達，則已經退出手機電池的紅海市場。

歐美日廠也被陸廠分食。例如北京兆易創新成為蘋果AirPods儲存器的獨家供應商，過去這一塊由華邦等業者主導。

原本已經是iPad LCD面板供應商的京東方，進一步供應iPhone OLED面板；天馬微電子則疑似供應Mini LED。

OLED號稱是夢幻顯示技術，尤其是技術門檻最高的手機用高解析度小尺寸OLED面板，過去10多年真正能量產供貨的也只有三星一家；韓國LGD一直到2018年下半年才開始小量供應。

京東方加入，成為第三家OLED供應商，正好符合庫克「不能只有一家供應商」的原則。業界多數人好奇，台灣、日本做了10年，始終無法攻破的OLED面板，京東方這家中國國營企業，為什麼做得出來？還供應給要求最苛刻的蘋果？

一名面板廠高層告訴《天下》：蘋果要求三星教的。

京東方面板廠出現三星工程師

該面板廠高層表示，京東方成都廠的AMOLED六代廠，2018年出現一堆講韓文的三星工程師，「京東方那座廠就是設備copy exact（照抄）三星的。」

他並表示，三星獨攬OLED面板技術已經10多年，只要把幾年前的舊技術技轉給京東方即堪用，損失不會太大。

在這台廠全軍覆沒的小尺寸OLED領域，京東方終於在iPhone 12首次進入供應鏈。「雖然（京東方）品質和良率一直很不好，但蘋果就是必須引進新的供應商，跟現有的競爭者做平衡，」以賽亞研究資深分析師韓文堯說。

「京東方目前就是第三供應商，一供、二供仍是韓廠，京東方就是backup（備用），用來砍價錢的，」韓文堯坦言，這就是庫克管理供應鏈的邏輯。

台廠賺「裡子」，須靠價值取勝

未來，陸廠在蘋果供應鏈的佔比繼續成長，也不奇怪。一名在陸籍科技廠工作的台籍幹部觀察，蘋果需要中國市場，因為其銷售額的25%都在中國。

「它（蘋果）需要維持陸廠供應鏈採購比重，來換取中國銷售的保障，」該名台籍幹部表示。也有法人、科技業者對台廠家數被陸廠趕超不以為意，「看家數意義不大，」一名資深科技分析師坦言，對台廠而言，有賺到錢和裡子更重要。

該分析師比較蘋果供應鏈物料成本中，零件實際產出的價值，因為蘋果自己設計處理器IC，由台積電生產，所以台廠貢獻的價值，恐怕反而增加。「韓廠有面板和記憶體排行第一，台廠還排在第二，」他說。

面對陸廠全面崛起，拚價格與拚規模，台廠可能都討不了便宜。除非能卡在第一供應商位置，或淡出與及早轉型，轉進其他高價值新領域，台廠才有未來。

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