縣市長滿意度大退7名 桃園人的鄭文燦變成民進黨的鄭文燦？

文 林倖妃

有人形容他是金庸筆下的張無忌。不但武功高強，團結原本四分五裂的明教，還號令群雄，讓所有門派跟明教並肩作戰，「他不僅團結民進黨，也與在野黨合作，具備多元、尊重、包容的精神，」副總統賴清德曾經在公開場合，幾句話描繪桃園市長鄭文燦。

今日的鄭文燦在民進黨內，已經是一方梟雄。「桃園人都知道鄭文燦沒有敵人，」一位資深媒體人觀察，他身段柔軟，七年任內已經累積豐沛的政治能量，即使是國民黨佔多數的議會也無人敢攖其鋒。

閣揆呼聲高，市民人心動搖

在市長任期過半後，由他接任閣揆的呼聲甚囂塵上。面對過去的老長官、二度任行政院長的蘇貞昌，或許是被反覆問過千百次，鄭文燦總說，「謠言吹不動冷靜的心。我的心很定，沒有考慮當市長以外的其他角色，不要再幫我寫政治劇本了。」

即便如此，謠言的風早已吹動桃園人的心，鄭文燦也從「桃園人的鄭文燦」，成為放大鏡下「民進黨的鄭文燦」，不同立場者開始戴上有色眼鏡檢視。

事實上，翻開鄭文燦7年來的成績單，猶如走過桃園的轉型路。

2014年底升格直轄市的桃園，從過去屈居雙北旁的衛星工業城，踏上超英趕美的快速道路。在《天下》幸福城市調查六都組中，桃園經濟成長力道最強勁，不但超越雙北，每戶可支配所得中位數更以102萬元僅次台北。

「桃園歷任首長中找不到第二個鄭文燦。當他得到機會，桃園不但整個變了，速度又很快，」一位不願具名的無黨籍議員坦言，公立幼兒園、里民活動中心一直蓋，幾乎每個里都看得到天幕運動場，從捷運綠線到鐵路地下化，怪手到處挖。

「他給了桃園人一個夢。大家說他是宋楚瑜第二，但他做得比宋楚瑜還要好，因為有中央支持，」這位議員認為。

連位處偏遠的復興區都看得到建設。2018年的選戰中，鄭文燦在屬原住民區、原是國民黨囊中物的復興區拿下過半票數，原住民議員簡志偉指出，「這是史上第一次，他打破了藍綠的界線。」然而，武功再高強的強者，仍不免有罩門。

大建設並進，交通擠、赤字增

進入大建設、大改造時代的桃園，必須付出相對的代價，因為道路工程、下水道工程、電纜地下化工程、捷運工程等同時進行，雖然鄭文燦不斷強調做建設配速和工期整合，「人民如果可以容忍建設帶來不便，將來會享受所帶來成果。」

但再多的超前部署和分流方案，仍無法抵擋交通黑暗期的到來，當《天下》問桃園人認為最急需解決的問題，交通擁擠高居第2位。從數據來看，30日內交通事故死傷人數、行人死傷人數和酒駕違規死傷人數，桃園在六都中都是年增率最高的都市。

桃園對社會福利也開始緊縮。行之有年的三節敬老金，今年開始從7500元降為6000元，並設定排富門檻，「因為審計部不斷點名，市長請社會局研究，讓老人可以領又不會造成財政負擔，」新聞處長詹賀舜坦承。

隨著高齡化，今年原本膨脹到23億元，在節縮後仍需開支18億元。「這是他的政治精算。或許會失去一部份老人，但仍可以吸納年輕人，」畢業自倫敦政經學院的桃園市議員牛煦庭說。

改革必有陣痛，隨著桃園的債務逐漸出現破口，也成為反對者攻防的武器。「鄭文燦在第一任有龐大升格紅利，讓他能大開建設支票，」牛煦庭直言，但到第二任進入深水區，捷運動工之外，鐵路地下化也將進行拆遷。

從財政紀律看來，桃園稱得上是「模範生」。鄭文燦一向打出的是「穩健財政、積極建設」，即使對手不斷攻擊他「大撒幣」，但桃園負債在他上任之初為262億元，截至今年9月為455億元。成長速度雖然極快，但一年以上非自償債務遠低於雙北。

「市政建設就是要配速，另一方面配合運輸導向的建設模式，也就是交通建設和聯合開發會產生良性循環，」鄭文燦信心滿滿，「若只考慮成本，不建設、不開發，這城市不會有正面的成長力量。」

但身為持家的總舵手，他仍必須承擔市庫快速消耗的後果，因為桃園雖然歲入自籌財源比率和年增率都名列前茅，但赤字佔歲入比率和負債年減率表現都是六都最末。隨著工程展開、赤字起飛，也讓桃園在幸福城市大調查中的排名開始鬆動下墜。

綠營守得住桃園？

對今日今時的鄭文燦來說，他要面向的是更寬闊的未來，接下來的一年勢必更須步步為營，因為在他再度攀越高峰前，橫亙在他面前有兩大考驗，一是如何身段漂亮地下台，二是為綠營穩固桃園，他有不能輸的壓力。接下來的問題是，誰能擔負起這個重責大任？

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