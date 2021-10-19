放棄戀愛、結婚、生子 不買房不買車 「累了」東亞年輕人一起躺平

【編譯 林玠均】

中國、台灣、日本、韓國…這些地方的年輕族群，如今似乎同時處於厭世的一代：厭倦了沒有盡頭的競爭、厭倦了不停地工作、厭倦了什麼都要比個高低。於是「躺平主義」的哲學，野火燎原，持續燃燒。

「躺平」這個名詞最早可以追溯到今年初百度上的一篇文章，作者建議人們應該追求簡單的生活，而非汲汲營營追求物質生活和傳統價值觀。

隨著工作求學競爭愈來愈激烈，年輕人感到愈來愈疲憊，「躺平主義」訴求「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」，在中國網路平台燒起熊熊烈火，引起年輕族群高度共鳴，看似耍廢文化，背後因素其實是對大環境的失望和無力。

儘管中國政府積極滅火，把躺平主義當成邪魔歪道，封殺刪除相關的文章與評論，但這個現象已經反應出中國年輕一輩對加倍努力卻沒有結果的憤怒，躺平熱度絲毫沒有下降。

事實上，不只中國，整個東亞地區似乎都被躺平主義席捲中。

韓國年輕人正在放棄結婚與買房；日本年輕人對國家未來抱持悲觀態度，於是強調極簡主義，迴避物質生活。台灣年輕人的「不婚不生」風潮也持續高漲。

南韓青年「三放」，放棄戀愛、放棄結婚、放棄生子

「年輕人覺得筋疲力竭了，」南韓啟明大學 (Keimyung University) 的社會學教授林允澤表示，「他們看不到回報，所以不曉得自己幹嘛要那麼努力工作。」根據統計數據，韓國去年15到29歲的族群中9%屬於失業人口，然而房價卻瘋狂飛漲。

居高不下的房價和物價、好幾年也不上漲的薪水、高壓的生活環境、愈來愈長的工時，年輕人寧可選擇躺平也不要「努力奮鬥」，其實一點也不讓人意外。而放棄婚姻與孩子，除了經濟壓力之外，現代女性不再願意被傳統角色束縛也是原因之一。年輕一代女性看到自己的母親為了家庭在職業生涯上所做的犧牲而感到擔憂，不願意輕易結婚生子，害怕必須放棄或延後自我實現。

韓國2011年以來的「三放世代」—放棄戀愛、結婚、生子三件事情的世代，以及日本2010年開始流行的「悟世代」—沒有慾望的世代—等說法與名詞，再再都顯示「躺平主義」並非突然爆紅，年輕一代對生活看不到希望的苦苦掙扎，早已持續多年。

不買車不買房，日本悟世代

日本諮詢公司Dot在2017年針對近3000名16到35歲的日本年輕人進行調查，26%表示他們自認為是所謂的「悟世代」，只想簡單生活，不願意買車、買房，為自已平白增加經濟壓力。天普大學日本校區人類學副教授堀口表示，1990年代初經濟泡沫化以來，日本的經濟狀況基本上停滯不前，薪水也不再上漲，「因此不管你再怎麼努力，都很難在工作上得到經濟回報。」

此外，由於超過三分之一日本人口已經是60歲以上的老年人，扶養比壓力大，許多日本年輕人只能看到疲憊不已的悲觀未來，完全沒有動力為未來打拼。

不只日本，東亞其他國家也都面臨了人口老化的問題。根據韓國統計局的數據，去年韓國的死亡人數首次超過出生人數。與過去相比，中國人口近十年來人口成長相當緩慢，也因此有了相應的開放三胎政策。

台灣的人口老化速度甚至比日本還要快，預計2025年便會提早進入超高齡社會。人口老年化加上年輕人看不到希望而不想努力，東亞國家未來的經濟走向與社會發展，隨著躺平主義的蔓延，似乎走到了關鍵的十字路口。

（參考資料：CNN、BBC）

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