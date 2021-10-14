讓吉利高層賭上官位背書 「最強空中更新」用app就能修好你的車

【文／康陳剛；圖片／邱劍英攝】

來自台灣的軟體小公司，原本只為白牌手機提供OTA服務，竟能拿下中國知名車廠訂單，連高層都願意賭上烏紗帽背書。現在準備進軍歐美市場的科絡達，究竟是何方神聖？

夏日正中午，毒辣太陽讓人汗流浹背，路邊汽車內更是熱氣蒸騰，這時拿出手機連接汽車，提前開啟冷氣，坐進涼爽的車內後，座椅自動調整高度和前後距離，還可以從手機隨時掌握車內各個系統的運作狀態。

這些未來移動場景，背後都需要「空中更新」（OTA，Over-the-Air）技術。

不過，現在大多數的OTA並不如此萬能，甚至常常出包。

百人小公司，從手機跨足車業

汽車OTA軟體商科絡達執行長吳柏儀談起自己開的歐系電動車，遇到軟體需要重大更新時，OTA卻宛如虛設，無法遠端下載軟體補丁，車主仍須回到服務據點花1個小時進行更新。

「這是非常好笑的，」身為OTA行家的他眼神閃過一絲無奈，但話鋒一轉隨即說到科絡達提供的OTA服務，只要花上幾分鐘就可以完成更新。

並強調，「我們採用『差分更新』，可以達成99.99%（更新成功率），一萬輛車裡面只會有一輛有狀況。」

科絡達提供快速、穩定的空中更新解決方案，最快一分鐘就能完成升級。 （科絡達提供）

這家員工數不到120人的小公司，已是長城、奇瑞、吉利、威馬及一汽大眾等中國知名車廠的OTA供應商，目前已搭載超過50萬輛車，估計到今年底，整個中國將有百萬輛車都使用科絡達提供的OTA服務。

創辦人暨執行長吳柏儀是科絡達的關鍵人物。2011年41歲的他從聯發科辭職，因為熟悉行動網路與軟體生態，一手創辦了通用移動（Gmobi），為白牌手機提供OTA服務，全球現在已有超過1.5億名用戶。

2015年，吳柏儀從特斯拉推出的車用OTA看到未來商機，一腳踏入與手機生態截然不同的汽車產業。

在中國練兵崛起，瞄準歐美大廠

「他的個性決定了他的機會，他很會聊天、很有邏輯，很會做摸著石頭過河的事情，」與吳柏儀相識多年的行政院科技會報執行秘書葉哲良觀察。

雖然摸著石頭過河常是走一步算一步，但吳柏儀跨入汽車領域時想得很清楚，一家台灣的軟體公司沒有名氣，又無法提出客戶案例證明實力，戴姆勒、福斯、豐田等汽車大廠是不會採用的，因此「通往國際大車廠最近的門票就是中國大陸。」

吉利高層甘願賭上烏紗帽背書

2015年，吳柏儀在通用移動內部成立相關部門，開始研究汽車OTA，在兩岸部署了軟體技術人員，定下從中國內資車廠、到中外合資車廠，再到外資母廠的未來大戰略。

對剛起步的事業而言，拿到第一個客戶是最重要的事。2017年，吉利汽車當時做出的第一版OTA成果不盡理想，科絡達在此時接觸到吉利汽車，希望能在吉利商用車上採用自家的OTA服務。

一家經營手機網路服務的小公司，主動跑來說要供應核心的汽車OTA，吉利高層不免有些疑慮。他們親自跑到科絡達上海辦公室參觀測試實驗室，還和科絡達內部大約10位負責吉利專案的研發人員一一面談，最終認可科絡達的技術實力，決定合作。

科絡達與吉利合作順利推行了6個月，在量產前夕，一名吉利高階主管對吳柏儀說，「如果你們做掛了，我在這邊也做到（盡）頭了，」手中握著他人的烏紗帽，吳柏儀真切感受到經營車廠業務的責任。

所幸，這位高階主管仍在位子上安穩坐了許多年，科絡達成功完成第一張訂單。接下來，科絡達陸續打進上汽大眾、一汽大眾等中國與外商的大型合資車廠。

從白牌手機跨足車用，科絡達拚到歐規做不到的99.99%空中更新成功率。 （邱劍英攝）

工研院產科國際所研究員沈怡如指出，許多車廠和OTA業者都有自己的差分更新演算法，只做部份更新並壓縮檔案，讓軟體能在最短的時間更新成功，這是各家業者比較技術實力的關鍵戰場。

「這讓我非常印象深刻，」一家內測過科絡達技術的日系車廠高階主管指出，科絡達更新幾乎可達百分百成功，穩定性接近完美。

科絡達提供的OTA服務，讓汽車像是活了過來。下一步，則是要讓汽車變得更安全可靠。

透過app、機器人就能遠端修繕

科絡達明年將推出車體遠端診斷服務，車主只要付費訂閱，就可以透過手機app即時掌握汽車的大小問題，並串聯保養廠。在車主回廠修車之前，保養廠早已備好零件，省去多餘的等待時間。

此外，當汽車發生問題時，遠端診斷也能幫助車主找到問題點，協助復原。吳柏儀舉例，像是電動車經常發生的中控面板螢幕變黑、閃退和卡頓，系統可以判斷究竟是記憶體、訊號或是流量發生問題，車主透過app的指示、聊天機器人或客服中心，就能即時修繕。

IHS Markit數據指出，去年全球銷售車輛中有3成已搭載OTA，到了2025年，將會成長到79%。這意味著，經過市場驗證的科絡達，也將隨著這股趨勢持續成長。

2019年底，科絡達已在德國法蘭克福設立辦公室，並持續與歐洲車廠總公司洽談合作。沿著吳柏儀當初設定的戰略目標，從中國走到國際大車廠，如今的科絡達跟國際車廠只剩咫尺之遙。

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