BNT疫苗開打 「年輕男性」最怕心臟問題 專家：4特徵要注意

文 林以璿

國內輝瑞BNT疫苗於9月22日開打後，截至28日共施打97.3萬劑，累積58例不良事件。美國經驗顯示，施打BNT的12至15歲男孩，每百萬人有162.2例出現心肌炎，專家提醒，接種後若胸痛，應儘速就醫。

由恩主公醫院負責的鶯歌區永福宮接種站，於9月27日進行BNT疫苗接種作業時，讓25位民眾施打「未經稀釋的疫苗原液」。新北市衛生局隨即安排25位民眾診療檢查。

輝瑞的BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，要使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋；如果直接施打未稀釋的原液，等於是將5倍的劑量打進人體中。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬形容，若接種莫德納後的副作用像是被車撞，這25人所產生的副作用，恐如「被飛機撞」。

心臟問題是專家最擔心的後果

體內過量的疫苗原液，最令人擔心的是對於威脅心臟健康。美國食品藥物管理局與歐洲藥品管理局於今年7月就發現，施打mRNA疫苗，和包括心肌炎、心包膜炎在內的心臟問題之間可能有關聯性。

心肌炎是指心臟肌肉發炎，嚴重者可能導致心臟收縮能力減弱，導致患者心臟衰竭而死；而心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎，導致過多的發炎液體蓄積於心包膜與心臟間的囊腔之間，壓迫心臟導致死亡。

為什麼疫苗與心肌炎、心包膜炎具關聯性？目前學界還沒答案。林口長庚感染科醫師黃景泰推測，發生副作用應該跟病毒本身的棘蛋白有關。由於疫苗製造的原理，是參考病毒的棘蛋白，編寫出相應的mRNA疫苗，因此可能也具備了部份病毒的特性。而心肌炎、心包膜炎本來就是新冠肺炎的可能併發症之㇐。

不過黃景泰強調，真正的原因，仍需待更嚴謹的研究來證明。其他的可能因素，與自體免疫反應，或是與個人體質（基因）有關。

根據中央疫情指揮中心資料，心肌炎的症狀平均會在接種mRNA疫苗後1至5天（中位數為2天）內出現。黃景泰指出，「臨床年輕人和男性更顯著，但心肌炎屬於極為罕見的副作用。」

美國加州大學研究團隊於9月發表的研究指出，施打BNT疫苗的12至15歲健康男孩中，出現心肌炎的比例約為每100萬人有162.2例，16、17歲青少年為每百萬人94例；而女孩的心肌炎風險更低，12至15歲及16與17歲的健康女孩中，心肌炎風險分別為每百萬人13.4及13例。

而且，雖多數個案需要住院觀察治療，但大多病程輕微、對治療反應良好，死亡風險更低。歐洲藥管局分析，歐盟地區在接種了近2億劑mRNA疫苗（1.77億劑BNT及2000萬劑莫德納）後，僅5例因心肌炎或心包膜炎死亡。

接種後出現「胸痛」症狀多留意

台灣兒科醫學會副秘書長邱舜南表示，mRNA疫苗引起的心肌炎有4種主要特徵，包括年齡小於30歲、男性，有肥胖、心臟病或氣喘等共病，以及最近有接受心肌炎相關治療者。

美國心臟學會期刊《循環》（Circulation）中更提到，所有心肌炎個案都曾出現「胸痛」症狀，其中又有63%合併有發燒、肌肉痛、疲倦等症狀。

邱舜南建議，接種BNT疫苗後，只要出現發燒等不舒服症狀，即便症狀輕微，也不要做劇烈運動；接種完2週內，一旦出現胸痛、胸壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等症狀，務必儘早就醫。

相較於罕見的心臟問題，更常見的則是注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉疼痛、寒顫、關節疼痛和發燒。花蓮慈濟醫院小兒心臟科醫師秦家翊叮嚀，接種的前一晚務必要睡飽，且當日必須正常吃早、午餐，避免熬夜和空腹，保持正常作息並多喝水，以減少產生暈針的情形。

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