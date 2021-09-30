中國恒大風暴只是序曲？股市該抄底還是逃命 2大關鍵看懂

【文 嚴珮華】

投資人在中國恒大門口高喊著「還錢！還錢！」時，中國龍頭企業阿里巴巴、騰訊、美團的股價也在短短數月同時相繼崩跌3至4成。「這些不是大到不會倒的指標企業？怎麼會這樣？」投資人心在淌血的問。恒大事件是「共同富裕」的最終收尾？還是繼阿里巴巴、騰訊、美團後露出的冰山一角？投資人是該趁機抄底？還是逃命？

中國恒大事件引發全球投資市場恐慌，目前仍在解決進行式中。市場傳出中國政府處理恒大事件多種版本，包括不救恒大、中國人行放行1200億人民幣、中國政府將恒大收歸國有等。恒大事件結果，掌握在中國政府手中，但恒大危機不論如何收場，已對中國經濟、投資造成立即性的打擊。

關鍵一：房地產業放緩，陸股企業獲利成長趨緩

高盛分析師指出，中國經濟成長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點；若進一步惡化，負面影響可能達到2.5個百分點；最壞情況下則是4.1個百分點。

高盛更預估，若恒大崩盤，中國企業明年獲利成長將大幅下修。高盛分析師認為，雖然上市開發商僅占陸企總利潤的4％，但房產市場可能透過金融、營造、消費和財富效應，衝擊上市公司15％的利潤。

高盛股票策略師因此下修明年MSCI中國指數獲利成長，由13％下調至7％，低於平均11％。由於獲利成長趨緩，合理本益比再調降，因此陸股將有再探底壓力。

「中國政府可能會允許企業出現違約，不排除一些中國境內的地產開發商在未來會面臨流動性壓力，」摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧也認為。

花旗則認為，除了房地產外，中國金融業受到影響最大，部份銀行可能會成為犧牲品。花旗對銀行高風險房企貸款分析顯示，民生銀行、平安銀行和光大銀行的信貸風險最大。

關鍵二：外資信心是否動搖？

另一個影響陸股的關鍵是「外資」。中國市場無疑今年外資的最愛。就在恒大危機爆發前夕，外資逆勢大買43億美元，居冠主要亞洲市場。累計今年至9月中下旬為止，外資大買超中國股市448.27億美元，幾乎等於是傾其所有的單壓中國。相對外資今年對其他亞洲主要股市，只小買雙印，而大賣台灣、南韓、泰國、菲律賓、越南等股市。

外資雖重壓中國市場，但中國股市卻是亞洲主要股市表現最差者，今年以來跌幅約7％。換句話說，外資今年大舉進軍中國市場卻慘遭套牢。

高盛指出，恒大事件影響正在擴散，外資開始拋售其他負債較高的房地產發展商的股與債。晨星數據顯示，今年基金巨頭貝萊德、投資銀行匯豐銀行、瑞銀集團為恒大債務最大的買家，其他債券持有人還有瑞銀資產管理公司、歐洲的東方匯理資產公司。

恒大事件的後續發展與外資連動密切。如果順利解決，外資買進中國市場有機會抄底成功，賺上一波。不過，一旦恒大發展方向不如預期，從持有恒大債務破口，可能導致外資對中國市場信心動搖，引發恐怖平衡的撤資潮，連動全球投資市場的風向與變化。

地產股與網路股先避開

面對中國不確定因素，投資人手中的中國股票、基金、ETF該怎麼操作？以中國ETF為核心持股之一的投資達人陳重銘，建議分三步驟：

第一步，檢視自己手中的中國基金、ETF，是否有恒大成份股以及新經濟的成份股，如果有先避開。

第二步，檢視手中的中國股票、基金、ETF，除了價差，是否有高配息保護傘。跟在大陸多配股票股利不同，在香港上市的H股，會用配現金股利吸引外國投資人。如果有這一層保護傘，雖然短線會賠了價差，但加上穩定高股息，仍可做為長期投資部位。

陳重銘以自己投資的中信中國高股息基金(00882)、中信中國50基金(00752)為例，由於高股息基金每年配息率有6％~7％，因此決定將210張全數留下並參與除息，7月除息後再將息拿來投資，目前已有220 張；但以網路新經濟股為主的中信中國50基金，他就出脫了。

更積極的專業投資者，陳重銘則分享自己危機入市的作法。他透露，年初，看見中國反壟斷法，他認為核心部位為阿里巴巴、騰訊的中國50基金將受影響，果斷賣出；但到了這檔股票股價砍半時，他卻買進更積極的中信中國50正2(00753)。「我以短線觀點搶反彈，並以2倍槓桿操作的買進中信中國50正2，」他強調，這是屬於快進快出類型，可能兩日就會出脫。

「如果恒大跌到1港元，我也會考慮進場買進，」陳重銘說，恆大今年已跌了8成，目前只有2.36港元。「我賭中國政府不會讓恒大引發金融風暴，因此敢放手一搏進場撿便宜。」

不過，陳重銘強調，中國市場掌控在中國政府手中，近期中國經濟型態正在大轉型，積極轉向製造工業實體經濟發展，對網路、遊戲、教育的新經濟產業急踩剎車。恒大事件不會是「共同富裕」的終曲，更有可能是阿里巴巴、騰訊、美團等序曲。他認為在中國經濟調整的過程中，雖然長線看好，但短期必會陣痛，因此目前投資中國變得複雜且不確定性升高，提醒想投資中國市場的投資人必先停、看、聽緊盯政策風向，絕不能貿然前進。

但「如果恒大事件在中國重演2009全球金融風暴，那絕對是長線進場的好時機，也是再一次下黃金雨的致富契機，」陳重銘說。

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