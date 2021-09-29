Delta入侵！新北幼兒園群聚 讓我們警惕的3件事

【文／林以璿；圖片／黃明堂攝】

近日新北市某幼兒園教師與其先生先後出現症狀，於9月4日確診為新冠Delta病毒株，擴大篩檢截至9月8日，已發現該群聚至少9名幼兒確診，並有13名家人與社區接觸者感染，匡列高達1062人。

相關疫情仍在追查中，尚有633人的PCR檢體待檢驗，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上坦言，「社區可能還會增加滿多病例。」

1.金孫成為特洛伊木馬

幼兒確診，是很多家長的最大夢魘。至今以板橋為主的地區，已有涵蓋高中、國中及國小的六所學校因此預防性停課，數千名學生、家庭受影響。

對於北部諸多家長的恐慌情緒，台灣兒童感染醫學會理事長邱南昌指出，重點是「要看怕什麼？」

他表示，幼兒感染的症狀都很輕微，幾乎跟感冒沒差多少，家長不需多慮，較令人擔心的是，感染的幼兒成了病毒的「特洛伊木馬」，將高傳染力的Delta病毒株帶進家庭、社區，傳染給高風險族群。

根據加拿大安大略省公共衛生局與多家醫療中心做的研究，0至3歲兒童造成家戶感染的機率，比14至17歲的青少年高出約40%。

研究人員推測，可能因為幼兒身上的病毒脫落率（病毒脫離宿主而被釋放的機率）更高，而且，幼兒通常與父母和照顧者有更得密切接觸。

此時，如果，家中有老年、有慢性疾病的成員，就暴露在感染的風險下。在本次的新北市幼兒園群聚中，就有孫子將病毒傳染給家中高齡長輩。

也因此，邱南昌提醒，台灣有一群寧可不出門來杜絕感染機會、也不肯打疫苗的「死硬派」長者，可能得當心，病毒隨著心愛的「金孫」侵門踏戶。

根據指揮中心數據，台灣65-74歲者完成第1劑接種率為79.6%，75歲以上完成第1劑接種率僅有69.5%。

2.新加坡經驗顯示：忘了群體免疫吧！

新冠疫苗也難以完全阻斷疫情，防疫模範生新加坡近日喊出了「與病毒共存」的新常態口號。

83%的新加坡人口至少施打一劑疫苗，其中高達81%人口已經「完整打完」兩劑疫苗，是全球施打率最高的國家之一，遠高於最初預估「群體免疫」需要達到的60%總人口接種門檻。

但超高接種率不是防疫金鐘罩，不敵Delta病毒株強勢入侵，人口數僅台灣四分之一的新加坡，過去7日每天新增病例230人，且數字持續上升中。

不過，來自新加坡的台灣阿斯特捷利康（AZ）總裁陳康偉表示，「現在即使每天百人確診，我們還是正常生活。」新加坡已解除禁止在外飲食規定，商場、餐廳或辦公大樓雖然有人流降載規範，卻沒有強制關閉或停運。

陳康偉指出，歸零已經不是目標，與病毒共處的「新常態」(The New Normal）才是未來的方向，「想要達成共處，打疫苗還是重要！」

「Delta之後，病毒的傳染力大增，即使用隔板都難以阻絕疾病，」邱南昌表示，社區未知的感染源難以全面阻絕，「我們要學習與新冠共存。」

歸零已不是目標，打疫苗防重症、等待口服藥，適應新生活吧。 （指揮中心提供）

疫苗重要性從「防感染」變成了「防重症」。新加坡衛生衛生單位指出，即使有突破性感染，但是完成疫苗接種的人確診演變成重症的比率不到1%；而未接受疫苗接種的人，確診後重症的比率達6%。

病毒難以滅跡，生活卻無法停擺，歐美多國的防疫態度也逐漸轉向與病毒妥協的新生活。生策會會長翁啟惠就表示，未來除了靠「疫苗」，還需要「口服藥」，才能讓世界逐步恢復秩序。

3.等待新冠版的克流感

中研院士陳建仁也指出，「口服抗病毒藥物」與新冠疫苗一樣重要。

新冠現有用藥選擇並不多，無論是吉利德科學公司（Gilead Sciences）的藥物瑞德西韋（remdesivir），或是單株抗體治療，都需要在醫院進行靜脈注射。

若是如同口服克流感藥物之於流感，在基層診所就能領藥即時治癒病患，「讓患者居家治療，才能遏止病毒擴散，減緩醫院負擔，」陳建仁表示。

美國衛生部6月率先宣布，投入32億美元研發治療新冠肺炎的抗病毒藥物，希望口服藥能夠在年底前問世，讓染疫者在剛發病時，就能及早治療。

目前研發速度最快的藥廠為輝瑞（Pfizer）和默克（Merck）。輝瑞與BNT聯手的團隊開發出了「PF-07321332 」抗病毒藥物，截斷新冠病毒繁殖所需的關鍵酶活性來阻止病毒複製；默克的Molnupiravir則是讓病毒的RNA發生錯誤，進而抑制病毒繁殖。

雙強皆在本月初宣布，將有望於年底對外公布口服藥的人體試驗結果。

根據《紐約時報》報導，美國首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）期待，未來民眾只要確診新冠，就能到藥局取得抗病毒藥物，自行服用治療。

世界衛生組織官員邁克瑞安（Mike Ryan）坦言，「Covid-19未來很可能持續與我們同在，要根除它的希望正在減弱，甚至是非常不可能。」

若是如此，透過疫苗預防重症，使用口服藥物治療輕症，將成為人類適應新常態不可或缺的左膀右臂。

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