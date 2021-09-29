全球經濟成長遭砍 威脅復甦的問題學生為何是亞洲？

【文／盧沛樺、吳靜芳；圖片／Shutterstock】

新冠變異病毒株Delta在東南亞肆虐，越南台商坐了2個月的「廠牢」，還說以後用飛機運鞋子也不稀奇。全球供應鏈之亂，3年內恐看不到解決的曙光，全球經濟復甦的腳步可能因此跛腳。

蝴蝶效應是指，一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，導致一個月後美國德州發生龍捲風。如今，Delta病毒正在全球引發新一波蝴蝶效應。

原本經濟學家預期，歐美疫苗覆蓋率高，而且已調整防疫政策為與病毒共存，經濟復甦不會有問題。但9月初，高盛集團調降美國2021年經濟成長率預測，由6%降至5.7%，等於粉碎了大家的美夢。而更早，Delta病毒肆虐的東南亞，也下調了全年經濟成長率。

用飛機運鞋子也不稀奇，供應鏈大亂上看3年​

蝴蝶效應是這樣傳導的。

「去年是品牌客戶在延訂單，今年變成代工廠在延交期，」越南台商、戶外多功能鞋代工大廠鈺齊執行副總廖志誠說。

「供應商交貨」是構成採購經理人指數（PMI）的指標之一，PMI反映製造業景氣。5月，供應商交貨來到歷史新高，過去幾個月依舊在歷史高位。原本供應商交期拖長，反映景氣熱絡，供不應求，但現在是因為供應不穩定，反不利經濟前景。

供應鏈混亂不是新聞，缺櫃、塞港也持續近一年。但今年不同的是，問題都出在亞洲，中國數度封港、東南亞供應斷鏈，以至於原先預估短期的供應鏈瓶頸，被無預警地延長。

情況有多惡劣？

一家不願具名的大型貿易商保守預估，供應鏈紓解，起碼上看三年。從前船公司四處拜託貿易商、供應商給貨的情形，不再復見；反而是跟船公司沒有長約的中小型貿易商，如今搶不到船和貨櫃，面臨生存危機，嚴重者面臨終端客戶的理賠求償。

不只貿易商，供應商為了準時交貨，愈來愈高比例從海運轉為空運或陸運。以歐美客戶為主的鈺齊，為了趕美國下半年感恩節、耶誕節消費出貨，廖志誠直言，海運不確定性高，用飛機運鞋子也不稀奇。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，幾十年來，美國製造業往亞洲移動，不只把中國變世界工廠，越南有成衣製鞋業聚落，馬來西亞是晶片封測關鍵基地，英特爾、美光都在當地設廠，泰國則是供應汽車關鍵零組件。東南亞成為全球生產重鎮，跟美國經濟已牢不可分。

越南坐足2個月「廠牢」，加深斷鏈

疫情固然是打亂供應鏈穩定的元兇，但亞洲政府普遍採取較嚴格的零容忍防疫對策，加劇供應斷鏈的影響幅度。

工廠在越南南部同奈省的勝邦金屬總經理吳明穎，自7月15日起，已經坐了足足兩個月的「廠牢」。因為越南政府實施三就地措施，要求員工生產、吃飯、休息，都必須在廠內，不能外出，更不能跨省移動。短短2個月，員工不想住在廠內，多達3成直接走人，工廠產能被迫降載；加上在地供應商有的因員工確診而停工，有的轉移至中國生產，也增添供應鏈的不確定性。

「我們隨時都可能發生供貨不穩定的情況，」吳明穎表示。勝邦為高級重機代工，客戶包括杜卡迪、哈雷和BMW，原本2個月的交期，現在已延長一倍。

另一家越南台商、包袋代工大廠威宏控股，工廠就在疫情暴風眼──胡志明市，原本1800人的產線，剩不到300人。威宏財會副總經理王棠楷指出，光是要照顧留守勞工的生活所需，工廠還要搭建新的衛生間。

中華經濟研究院台灣東協中心主任徐遵慈觀察，越南防疫對策，對上萬人的大廠，根本無力配合，因此寶成宣布停工；小廠即使配合，但也會增加很多成本，恐怕衝擊毛利。

越南斷鏈，茲事體大。主要是2018年中美貿易戰吹哨，加速供應鏈從中國往越南移動。

根據美國海關統計，光是越南出口美國金額，2020年較2017年大幅成長逾8成，成長率在東協國家中僅次柬埔寨，但柬埔寨出口規模不及越南的十分之一。

受疫情波及，越南出口額年增率已連續4個月下滑，且8月一舉掉到-5.4%。

原先亞洲精實生產的供應鏈管理，在疫情期間變得沒有彈性，讓缺貨問題遲遲無法解決。

安永企業管理諮詢服務總經理黃昶勳解釋，亞洲廠商習慣拿到訂單，再備料生產，因應急單的方式，是靠漏夜加班，擴大產能。但疫情讓原本的做法破功，因為廠內受限社交距離、原物料或零組件不足等，不要說擴大產能，連維持產能都有問題。

中國8月PMI降至49.2，景氣反轉

供應斷鏈、運能受限，讓全球供給亂了套。

雪上加霜的是，中國經濟走緩，作為全球第二大經濟體，恐怕讓全球復甦腳步更形顛簸。

《Fortune》中國8月PMI降至49.2，代表中國製造業已由擴張轉為緊縮，景氣反轉來臨。馬鐵英指出，中國自去年下半加大對房地產市場調控，不只房地產市場投資明顯放緩，基建投資也跟著放緩，加上財政刺激效果減退，中國經濟疲態盡現。

反反覆覆的疫情，對中國內需殺傷力也不小。星展最新報告寫道，「地鐵、交通擁塞的高頻數據已在轉壞；夏季原是國內旅遊旺季，但愈來愈多人取消旅遊計劃；失業率上升，也讓人擔心衝擊收入成長和消費前景。」

星展集團預估，中國第三季經濟成長率6.4%，第四季再下探5%，全年為8.8%，較前一次預估下修0.7個百分點。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，中國政府整頓民營企業，很多人擔心，中國極權做法愈來愈明顯，對商業活動、經濟發展、創新，都是潛在隱憂。

供應鏈噩夢何時有解？很遺憾的，要看Delta的臉色，沒人說得準。

後新冠時代：供應鏈在地化成顯學

主因是，新興亞洲的疫苗接種率偏低，扣除新加坡，僅柬埔寨、馬來西亞加速接種疫苗，覆蓋率反超台灣，但印尼、越南、菲律賓覆蓋率仍不及3成，且越南完整接種兩劑的只有5%。

東南亞國家一開始以中國捐贈國產疫苗為主，但民眾接種意願不高，現在疫情升溫，政府雖積極施打，但疫苗嚴重不足，且也發生民眾挑疫苗接種的情況。

愈來愈多廠商寄託在政府放寬防疫措施。「政府雖希望清零，但疫苗來得太慢，三就地原則太嚴，外商都受不了，聽說胡志明市正在考慮仿效新加坡模式，採取有彈性的做法，」徐遵慈說。

供應鏈瓶頸有朝一日會解決，但全球供應鏈已經回不到從前。徐遵慈說，疫情凸顯供應鏈的脆弱，高度倚賴進口中間財的國家，都在加強在地供應鏈，包括越南。

在顧問業30年的黃昶勳，也看見企業已經動起來。從品牌廠、工業電腦廠、組裝電子廠，都在積極詢問或採購先進供應鏈排程系統，可根據成本、交貨時間、分配給哪些客戶，計算最佳解方，提升供應鏈管理能力。「以前廠商做集中採購，主要是為了降低成本；現在做集中採購，目的是供應穩定性，甚至某些原料願意多付一點錢，簽訂長期合約或培養替代供應商，」黃昶勳說。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫也說，供應商都自嘲現在正經歷「甜蜜的痛楚」（sweet pain），意思是，要學習如何委婉拒絕客戶的新訂單，並讓其接受漲價。

消費者恐怕不得不面對的壞消息是，年底耶誕節買禮物，會比去年貴上一些。「通貨膨脹的壓力很大，（物價）一定會漲，」廖志誠鐵口直斷。

【延伸閱讀】

台積史上最大膽承諾：減掉一座台北市年碳排量 劉德音要怎麼做？

賈伯斯基金首位台籍經理人 用3個關鍵字，闖進美國老白男創投圈

從「中國雷曼時刻」變泡沫經濟拐點，習近平會給恒大什麼下場？