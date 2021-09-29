「老師 請幫我謝謝鴻海」從一個獎學金故事 解讀2021天下永續100強

【文／熊毅晰；圖片／鴻海提供】

疫情催生ESG新時代，今年「天下永續公民獎」競爭依舊激烈，不管是把風險組織提高到董事會層級，或更接地氣的社會參與，從最新出爐榜單中，可看見企業永續四大趨勢，讓他們更強大。

2021「天下永續公民獎」調查結果出爐！

大型企業組，「護國神山」台積電再度蟬聯龍頭；中堅企業組，保持全勤紀錄的普萊德再度奪下桂冠；小巨人組，號稱「全球最綠洗髮精」的歐萊德隔了一年重新稱霸；外商企業組，台灣國際商業機器（IBM）暌違11年再度站上第1名。

這份齊聚全台各產業ESG典範企業的「天下永續100強」榜單，競爭雖然激烈，卻是滿滿的正向力量取代火藥味，在ESG話題正盛的此刻，尤具承先啟後意義。

早從28年前開始，《天下》就透過「最佳聲望標竿企業」調查，年年倡議企業公民理念；15年前，創立「天下CSR企業公民獎」調查，加緊催動企業社會責任（CSR）的油門；現在，當永續發展終於成為企業共識，今年也順勢更名為「天下永續公民獎」，代表著企業永續不僅是「責任」，更是攸關企業存續的關鍵競爭力。

在評選架構上，仍沿襲創設之初所設想的「ESG+」，從「環境永續」、「社會參與」、「公司治理」，以及企業最重要利害關係人員工、供應商、客戶照顧的「企業承諾」四大構面，全方位檢視企業永續的表現。

今年的「天下永續公民獎」調查，可以看見哪些ESG趨勢？

趨勢1：逾8成設風險組織

風險管控的制度化，已成企業永續的基本配備。從中美對峙、疫情肆虐、供應鏈中斷，到缺水缺電，當風險的層出不窮已成新常態，永續百強企業教大家的第一件事，就是常設風險組織，定期辨識與因應。

今年入榜的85家本土企業，有82家成立風險管理與因應委員會或相關組織，其中61家高達董事會層級。

本土企業認為與自身最相關的重大風險，除了疫病傳染，其次就是氣候變遷。

金管會主委黃天牧分析，極端氣候事件頻仍、國際大廠對供應鏈的減碳要求，以及各國政府的減碳政策，這三大原因讓企業對氣候危機有了共識。

金管會已擬定2023年，所有需要編製永續報告書的上市櫃企業，都得依TCFD原則（氣候變遷相關財務揭露）揭露資訊。

趨勢2：為後年的報告做準備

由於2023年的永續報告書，是呈現2022年的永續作為，所以許多上市櫃企業今年就開始準備。天下永續百強中，有47家踏出TCFD步伐，當中有8家是中小企業，包括中堅企業組的王道銀行、聖暉工程科技、振鋒，還有小巨人組的歐萊德、雲品國際酒店、元大期貨、朋億，以及舊振南。

「中小型企業無法像大企業有完整與正規的遵循架構，但光是緊跟趨勢，願意砸資源準備就值得鼓勵，」優樂地永續服務董事長朱竹元說。

趨勢3：疫情激發有感創意

無論是過往的CSR，或現今的ESG，「S」（社會參與）一直是企業邁向永續路上最感性的那塊拼圖。

以今年小巨人組第3名的雲品國際酒店為例，疫情中創新發起與老爺、凱撒三大集團首度跨品牌合作，共同發行聯合通用券，給上萬員工每人約1萬元，於三大集團旗下30家飯店住宿使用，照顧員工又刺激消費。

接著還發起為醫護加一道菜的行動。由台北君品酒店頤宮中餐廳的米其林廚師團隊，研發獨家滷味拼盤，並由百位熱血員工自發組團，將附有小卡片的滷味分送至雙北市的醫院，共送出4300份，投入金額總計達370萬元。

雲品與老爺、凱撒三大集團合作發行聯合通用券，讓員工跨集團使用，刺激消費。 （雲朗觀光提供）

同樣暖心的還有大型企業組第8名的中信金。疫情期間，中信銀以全程數位化的申貸平台，降低作業流程，於2週內緊急處理28.3萬件紓困申請案，將款項快速撥付予有需求之民眾與中小企業主，25%的市佔全國第一，比居次的一銀、土銀的9%多出一大截。

去年疫情爆發，中信開發線上紓困貸款，2週內處理近30萬件申請，在業界創話題。 （中國信託提供）

今年進步最多、從去年大型企業組第47名一躍到第25名的鴻海，延續郭台銘出手的豪氣，鴻海發放弱勢生獎學金也非「蝦米」等級。

這個稱作鴻海獎學「鯨」的計劃，每名學生10萬元，「對很多清寒學生是有很大幫助，」台大電機系教授葉丙成透露，有次他受鴻海之邀去中山醫藥大學演講，結束要離開時，被一位女學生拉住說，「葉老師，我希望你幫我跟鴻海講，真的很感謝他們，讓我可以安心讀書，以後我一定會把這個精神回饋給社會。」

前年，鴻海獎學「鯨」共發出3300萬元，去年疫情下，不僅沒停辦，在弱勢家庭可能斷炊的考量下，更大幅加碼共發出4000萬元。

趨勢4：從本業延伸優勢

運用本業優勢進行社會參與，也成為今年永續百強的最大創新亮點。

遠傳用本業優勢，以5G傳輸醫療資訊，協助偏鄉做遠距醫療。 （遠傳電信提供）

像今年站上大型企業組第9名的遠傳，去年共在蘭嶼、綠島等台東縣11處衛生所打造5G遠距診療服務。只要將影像及檢測的生理數據，透過5G快速而清晰地傳給遠端專科醫生，偏鄉病患就能免於長途跋涉到大醫院的困境。

在外商企業組，今年首度參加就站上第4名的台灣雀巢，則歸功於它的「小媽媽」計劃。

根據聯合國世衛組織研究，從媽媽懷孕到寶寶2歲的期間，是掌握孩子一生健康的黃金關鍵，包括幼年體格、智能發展、疾病發生率等，都受母親影響甚鉅。

而台灣每年約有3000位未滿20歲的青少女懷孕產子，其中很多都不了解「生命最初1000天」的重要，而實際接觸服務這群小媽媽的社工，也未必有足夠親職教養經驗與營養知識，因此形成弱勢小媽媽、社工資源不足雙重困境。

台灣雀巢協助培力社工的親職教養與營養知識，間接讓全台3000多位小媽媽理解小生命最初1000天的重要。 （台灣雀巢提供）

台灣雀巢介入的方式，是透過與勵馨基金會合作，投入社工的營養知識課程規劃、成立社工臉書交流平台、捐贈物資、陪同家訪等，從2016年至今累計共間接幫助了3000位青少女小媽媽。

「雀巢是很少見會找到關鍵的利害關係人下手的，」社企流執行長林以涵觀察，雀巢懂得找到小媽媽的社工們進行培力，效益遠比直接找上小媽媽、送營養品好得多。

當ESG已經從過去的合乎法規即可，進展成為企業必須培植的競爭力，一場比創新、比效益的企業永續賽事，此刻也正式鳴槍。

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