AZ其實很「台」！它70年前就幫台灣抗疫

文 林以璿

在全球供應逾10億劑新冠疫苗，卻不曾從中獲利，AZ不僅在這波疫情下秉持「抗疫為先」，更早在1940年就進入台灣。它如何深耕這座小島？

今年六月，英國溫布頓網球錦標賽開幕時，發生了令人熱淚盈眶的一幕，全場七千五百個觀眾為一名特別來賓——研發新冠疫苗的團隊領導人，牛津大學教授吉伯特（Sarah Gilbert）起身歡呼致敬，現場掌聲久久不散。

這款由牛津團隊技轉給阿斯特捷利康藥廠（AZ，AstraZeneca）的疫苗，已經在一七○國供應超過十億劑，拯救上千萬人的性命。

「除非全球都安全，否則沒有人會安全！」台灣AZ總裁陳康偉點出總公司投入防疫的初衷。而AZ藥廠，也一躍成為大眾耳熟能詳的名字。

拿到技轉，成本價供應全球

其實，當初許多藥廠都曾向牛津團隊接洽技轉疫苗技術，但是「抗疫為先」的精神，讓AZ在廠商中脫穎而出，取得團隊的無償授權。

AZ承諾在疫情期間不從疫苗中獲利，僅以每劑3至5美元成本價供應給收入較低的國家。並於去年6月成為第一家加入世界衛生組織疫苗全球取得機制（COVAX）的國際藥廠。

因應新冠病毒不斷變異，AZ還推出第一款變異株疫苗AZD2816，臨床試驗已開始進行，有望在年底公布相關成果。

截至9月17日，台灣向AZ採購的1000萬劑疫苗中，已有437萬劑到貨，陳康偉估計，全球供貨已漸趨穩定，明年初有望全數送達。

「AZ的疫苗配送，必須根據各國疫情做分配，」陳康偉解釋，「而分公司的任務，就是把總公司的資源帶進來。」台灣AZ最大的ESG作為，就是本土一有風吹草動，隨時向總公司回報、監督進貨速度，盡可能滿足本土的疫苗需求。

從根除瘧疾到控制糖尿病

事實上，AZ並不是第一次與台灣共同對抗傳染病。雖然這是台灣AZ第一次入選「天下永續100強」，但早在1940年代，英國捷利康（Zeneca）前身ICI藥廠就在台灣設立據點，引入瘧疾特效藥「白樂君」，幫助台灣在西太平洋地區率先根除瘧疾。

之後，ICI與瑞典藥廠阿斯特拉（Astra）合併為阿斯特捷利康，近年來致力於台灣的糖尿病、氣喘控制照護計劃。

多年的在地經營，讓台灣AZ更快掌握本土需求，新冠疫情之初，馬上透過中華民國醫師公會全聯會捐了5000件拋棄式隔離衣，並透過台灣臨床藥學會捐贈1萬個透明保護面罩，給收治醫院的藥師們更多保護。

讓世界看見台灣生醫新創

在疫情前，台灣AZ嘉惠本地的具體作為是「把台灣團隊帶上國際」。

台灣的生技創新量能卓越，但是在國際間能見度卻略顯不足。有鑑於此，AZ與國家生技研究園區創服育成中心、亞馬遜科技服務（AWS）共同舉辦「國際生醫智能加速器計劃」，於2019、2020年邀請國內的新創團隊參與，並挑選有潛力的團隊，幫助媒合國際資源，輔助成立公司。

AZ全球商務發展營運資深副總裁格雷迪（Shaun Grady）特別飛到台灣，與遴選出來的團隊一對一面談、診斷問題，並飛回英國，安排團隊與總部的專家交流。

「台灣的創新與競爭力，真的不輸其他國家的新創隊伍！」他當時就讚美，並協助團隊登上芬蘭的Slush創投大會，向全球投資人進行簡報。

佈局全球，深耕在地，不只以破紀錄速度推出疫苗救人類的命，AZ更為企業注入永續經營理念，「我們的初衷就是『共好』！」陳康偉承諾。

【延伸閱讀】

中國恒大風暴只是序曲？股市該抄底還是逃命，2大關鍵看懂

賈伯斯基金首位台籍經理人 用3個關鍵字，闖進美國老白男創投圈

《科學》期刊：我們過去對新陳代謝的理解，都是錯的

從「中國雷曼時刻」變經濟泡沫前兆，習近平會給恒大什麼下場？

大肚山腳的兩輪王國、屏東鄉下的蘭花界台積電...誰是「讓台灣在地發光的人」？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載