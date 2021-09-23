獨家專訪劉德音：不做淨零 台灣就被邊緣化 台積如何帶1500家供應商減碳？

【採訪 吳琬瑜 陳一姍 熊毅晰 整理 林綺薇】

接班3年來，台積董事長劉德音首度因為永續議題接受專訪。對於喊出2050淨零目標，這個高難度任務，為何他說「不用太驚奇」？

台積董事長劉德音、ESG委員會主席何麗梅，對於2050淨零宣言有何看法，以下是專訪摘要：

問：是什麼原因促使台積做出淨零排放承諾？

劉德音（以下簡稱劉）：其實這個不用太驚奇，2050年整個國家都要做。

蘋果談ESG，我們就開始緊張

而且我們公司的exposure（接觸面）很廣。我們的大客戶，都是國際頂尖的企業，當蘋果開始談ESG，就是我們緊張的時候。所以我們需要更積極，當然也希望能夠帶動同業一起來。但是，政府的投入更重要，我們也希望這樣做能夠催生政府大膽的作為。

政府有時會因為很多因素不敢做，但等有企業開始這樣做的話，它就比較敢。所以我們先做了，台灣要跟就比較容易了，簡單一點。

何麗梅（以下簡稱何）：我們是去年底，決定要往2050年淨零排放邁進。

我們就把這個30年的road map，轉成階段性的road map。我們也會要求我們的供應商，也跟他們設目標。不能太高，就是達到我們60%的標準。當然，我們會挑用電大的開始，像是原料的供應商。

問：供應商都有這個認知嗎？

劉：他們會有點壓力，不過要拿到我們的生意嘛，當然要做。

其實做這個花費也沒有真的很大，只是願不願意做。台灣的企業如果不做的話，會被邊緣化。因為國際上碳稅馬上就會來，如果不做會吃虧的。我們在台灣要一起活下去才行，他們如果死了，我們也沒辦法。

問：台積做ESG，或淨零排放承諾，有外資給你們壓力嗎？

劉：我倒覺得投資人的壓力比較小，主要還是各個公司對於社會的責任感。像氣候變遷，一開始都是大公司出於它對社會的責任感。

何：一個注重ESG的公司，長期的經營表現會是比較好的。如果一家公司的員工，只專注在公司的事情上，對社會無感或傷害，那這家公司員工的成長與視野就會受限。

有研究報告發現，當公司的ESG愈廣，向心力會比較高、公司會做得比較好。

劉：像我們公司，很多人說我們人在天龍國，薪水又高，成績又好，這對我們公司來說是很危險的事情。如果公司都是這樣的人，公司發展會受限，所以我們希望讓大家更關心社會，注意到需要幫助的人。

尤其是年輕世代，在工作追求的，跟以前我們年輕的時候不一樣，他們追求的是跟生活的整體融合，現在推ESG是剛好的時候，他們會更融入。我覺得年輕人的參與愈熱烈，公司愈有希望。

最大困境，是台灣的政策

問：對台積來說，實現淨零最難的是什麼？

劉：現在最難就是台灣的能源政策，怎麼支持我們做到淨零。

台灣有綠能政策，但太慢了。既然決定要往綠能走，就好好把綠能做好。像我們現在，幾乎買了台灣大部份的綠能。還有碳權市場，台灣到現在也沒有。全球碳費2年以後就陸續來到眼前了，台灣還因為很多問題，進展很慢。其實台灣社會對於政策的認知，經常都太政治化了。

比如綠電是滿好的計劃，就不要一直去攻擊說這個做不成嘛，應該是大家想辦法讓它做成，有問題想辦法調整，讓它比較接近成功。而政府的法規也應該要更明確。譬如說，講清楚燃油車幾年以後不賣，不要有選票考量。做對的事，那企業就可以因為這個政策，及早轉型，或找出新的賺錢方式。

現在應該是地球村的概念，而不是「你是什麼顏色」。像我們公司沒有政治立場，所以做事比較簡單，我們做的事情有時候是可以帶動社會。

問：台積在因應這場氣候風險下，有沒有看到什麼轉型契機或商機？

何：很多，我們很多節能減碳因此節省成本的，或是有一些節能的投資，比如我們計劃建置的零廢中心，一開始我們是想讓這些廢棄物在同一個地方集中處理，然後走循環經濟，結果廠商一開始是被迫一起進來做，但後來發現這其實是可以賺錢的。

劉：台積這幾年主要都是以社會影響力為目標。像我們算出來，我們每用1度電，可以幫世界省4度電。甚至我們在研發上，也會著重在這方面，更節能、可以使用更長時間。

大家都在談減碳，年輕人也關注

問：感覺董事長自己對節能減排這個議題也很關注？

劉：（笑）其實不用我特別關注，現在出去跟人家談，就會發現他們想的東西都是這些，讓我不想都不行。

我大概4、5年前去日本開會，那次是日本前財政部長集合全世界人士開會。當時就在談，全球海洋有很多廢棄塑膠，這些海廢到處跑，有時跑來台灣，有時候跑去其他國家。但其實，這件事是可以監控的，哪些國家產出最多海洋廢棄塑膠，都可以透過研究、進行管理，而這些技術也都存在了。

我後來發現，台灣年輕人也關注這個議題很多年了，這樣很好。

問：你覺得整個半導體產業也開始在往低碳轉型這個方向走嗎？

何：有，而且我覺得這次疫情又加速了。因為疫情，大家對ESG的重視比以前還高，其實就是加速。

劉：半導體是一個很小的產業，我們都認識，要討論很容易。像聯電、日月光等台灣半導體公司，現在也都很積極，像參與2020年道瓊永續指數（DJSI）評比的全球半導體及半導體設備企業有58家，僅有7家企業入選為成分股，其中有4家為台灣企業，分別為日月光、台積電、聯電與穩懋。

這個產業很特別，必須每年升級才能生存，這是這個產業的特性，「創新」是求生的必要條件，所以「改變」在半導體產業是比較容易的。

在半導體，遇到更好的零件或設備立刻就會更換。但在很多傳產，新的科技進去滿難的，所以我說，必須要有政府誘因來協助。

問：淨零難度很高，而且也有可能會達不到，你怎麼看待這個承諾？

劉：這不僅是靠我們自己，還有跟我們一起合作的人，才能夠打得過。我是滿樂觀的，我覺得可以達到。因為這是一個地球村，我們不能在台灣跟自己人比，當全世界都是這樣子，你不做就會被淘汰。

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