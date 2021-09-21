日落、海濱、九降風 全台最美小吃街居然長在「美食沙漠」裡？

【文 歐陽辰柔】

曾被戲稱為「美食沙漠」的新竹，最近變得不一樣了。在南寮的海港裡，催生了全台最美的濱海小吃街。到訪的遊客拿著特色街頭小吃，享受日落與九降風。

漁港直銷中心旁邊的平地上，多出一座寬大的頂棚，把原先擁擠的攤販安置了，成為寬敞舒適的小吃攤街。這裡從早營業，直至夕陽西下，夜燈把整座建築打亮，彷彿港邊的盛宴。好奇詢問在旁談天的當地人，對方說來逛了這麼多年，直到大頂棚新落成的現在，才第一次待到晚上。

一點也不意外。看見這副景色，任誰都會想花時間好好走一走，買點小吃，吹吹海風。涮嘴的美食，被餘暉染得閃亮亮的大海，讓大家都笑了。這裡是脫胎換骨的美麗港口，它的名字是波光市集。

抵達波光市集的時間是傍晚。海邊多風，人群熙攘，交織成一幅生氣勃勃的聲景。

所有人都停不下來，攤商忙著料理，遊客忙著吃，而接受訪問的嶼山工房團隊，已經連續數月到場工作，只為這座市集啟用時，處在完美狀態。

嶼山工房主持人林聖峰站在風中，一派鎮定地刷著iPad，向我們介紹此案的設計理念。所有東西都是慢慢長出來的，起初是漁產直銷中心要重建，後來決定一併把緊鄰的攤販移到現在的位置，而這座大頂棚，就是為他們設計的：波浪狀的混凝土屋頂，搭配圓拱開口的集成材木牆及鋼構，都是能承受海港天氣的耐候材料，搭配起來顯得既氣派、又輕盈。

「這地方真正的課題，是東北季風和夏天的太陽。所以建築的概念就是一個大棚子，創造底下遮蔭的空間；另外迎向東北側的牆也會降下來，有效阻擋東北季風，」林聖峰說。

邏輯簡單，手法卻細膩。仔細看，屋頂其實是一道曲折的Ｎ字型，在狹長的基地上，隔出許多小廣場；和港口既不垂直、也不平行，而是轉了45度的斜切關係，不僅活潑，也因為切削方向不同，將波浪狀的屋頂，擷取出值得玩味的韻律曲線。

「他（林聖峰）最擅長的就是以簡馭繁，用幾何變化造成視覺的張力，」實踐大學建築設計學系助理教授蕭有志，一路觀察林聖峰的作品至今，向我們分享想法，「這案子的內部配置很單純，可是你人在裡面，會覺得市集好像很大、很多角度，看不膩。」

另外一個大加分是燈光。長期和嶼山工房合作，並於此案擔任燈光設計的沁弦築影設計總監林靖祐表示，「我們想提供建築有別於日間不同的表情，強化天花板的特色，這是白天太陽做不到的。」

通力合作讓「賣相」更好

波光市集之所以吸睛，不只在於構築的力與美，也在於散發出的溫暖感。從開幕前許多人投注的心力，到正式營運後來自各方的遊客，讓這裡充滿人味。

在此擺攤20幾年、國銘現炸海鮮的國銘老闆，講起市集的新風貌，滿臉笑意，「以前在帳篷很悶熱。現在很乾淨，又通風，晚上海風涼涼的，要我每天來都願意。」

他一邊炸出淡金黃色、飽滿Q彈的花枝，一邊誇讚市集在設備和外觀上的改進。光是一起選用麥當勞、鼎泰豐都愛用的除油煙機，就讓攤販頭家們都相當滿意。

不只設備升級，整個攤販區位的規劃，其實是波光市集的幕後推手新竹市政府，和承辦的設計單位嶼山工房，各自找來3組、共6組的年輕設計團隊，在8月試營運之後，花費數週和74家攤商溝通、改造，才有今日的成果。

這不容易，畢竟每位老闆都有習慣的運作方式，從攤子的造型，商品的擺放，到管線的牽引；但從前各自為政的下場，就是環境凌亂不堪。

為了創造舒適的棚內空間，設計團隊透過兩步驟達到目標：首先，訂出統一規範，例如一致的攤位骨架，規定檯面不超過120公分，照燈垂墜的高度、地墊的顏色也先說好，訴求整齊和親切感。管線亦一律往後收，騰出乾淨的空間。

再來，由設計團隊針對各家需求，一一量身諮詢。其中一組設計團隊、非常態有限公司的負責人于沛廷說，「他們（攤販）一開始會覺得我們是市府的人，但我們是從設計角度考量，讓賣相更好看。」

用實際的理由說服。比方說，許多攤販會用鮮艷色彩的塑膠盒盛裝食材，他建議改成不鏽鋼盤，把「背景」統一成金屬灰，襯托食材鮮美。或者，為了視覺清爽、管線收納，必須把煙罩型烤台轉90度時，也是舉出這樣消費者才能看見老闆燒烤的英姿，更能刺激食慾的理由。

設計團隊還替每個攤位製作獨一無二的主視覺，採用設計感的字體，大方不失「海味」的圖案和配色。于沛廷笑道，團隊之間為此還開協調會議，因為光是賣魷魚的就好幾家，得避免最後招牌太類似。

見面三分情。攤商起初嫌麻煩，但看見年輕人如此熱情，而且開幕後大量遊客來訪，顯示整個改造計畫對生意有幫助，更願意主動配合。採訪途中，就有攤販老闆娘特地跑來詢問于沛廷，管線怎麼收才好？看來雙方已經建立默契，一起替市集的容貌努力。

這座在夜裡發光的市集，點亮了老舊的海港，也點亮了民眾愉快的心。

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