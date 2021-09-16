「空污又低薪 以前才不想回來」工程師返鄉買房 高雄哪裡變了？

文 鍾張涵

「高雄輸台南」、「日月光一半是外勞」，這是刻板印象中的高雄。但其實，楠梓已從移工工廠，升級為有機械手臂的智慧科技園區，科技業在高雄的投資金額飛漲，也帶動薪資，養出一批「小新貴」。

去年9月，PTT上出現一篇文章「高雄怎麼連台南都輸」引發熱議。網友感嘆，「台積不來，一堆人通車跑去南科工作，以前引以為傲的中鋼每況愈下，高軟、高科薪水能看的科技公司一家也沒有，房價慢慢被台南追上。」

然而，高雄不是還有日月光嗎？這家台灣第二大半導體公司，總部就在高雄的楠梓科技產業園區（原加工出口區）。

近幾年高速成長之下，日月光在高雄已有2萬5000名員工，取代中鋼成為當地第一大雇主，在旺盛的半導體買氣催化下，日月光去年大賺超過275億元。這難道不會為高雄創造出一批科技新貴，繁榮地方經濟？

「大半是外勞啦，」楠梓區前市議員、台灣環境教育協會理事長張豐藤說到日月光，直接嗤之以鼻，這的確也是周邊居民、里長對日月光，以及其所在的加工出口區的刻板印象。

平心而論，日月光高雄廠雇用的外籍移工的確不少，約3500名，但這僅佔高雄全體員工14%左右。真正佔「大半」的，是生產線作業員。根據2020年日月光投控CSR報告書，日月光生產線技能職員工高達53%。

高雄最大雇主，年薪只有台積三分之一

勞力密集的結構，反映在薪資。根據公開資訊觀測站的「非擔任主管職務之全時員工薪資」資料，去年台積每名非主管職員工，平均年薪約237萬元，日月光則約80萬元。

這數字，僅及台積的三分之一，的確反映出封測業被稱為「半導體業藍領」的殘酷現實。但換個角度看，這數字已較日月光兩年前的薪資水準高出7%，每位員工年薪增加5萬4000元，這在薪資停滯許久的高雄，很是顯眼。

背後，代表日月光以及所在的楠梓園區，一場方興未艾的轉型升級。受惠者之一，37歲的日月光自動化整合部主任工程師邱士城，與一批新生代「科技新貴」，可望改變外界對這家全球最大封測廠的刻板印象。

日月光升級，不再是工廠

日月光先進製程不斷擴張之下，他協助智慧工廠導入物聯網、機器人，不但快速升遷，薪水漲了好幾倍；代步工具，也從摩托車，一路換到高級進口車。「我剛好站在這個時機點，運氣好、也待得久，職等一直上調，公司在轉型，我也在轉型，」邱士城說。

日月光資深副總經理周光春表示，日月光力求今年底完成第18座智慧工廠，明年再興建7座，共25座智慧工廠，要讓楠梓變身真正的高科技園區。

已在日月光待了28年的周光春告訴《天下》，自己坐計程車時，司機向他質疑日月光用智慧工廠取代人力，導致工作減少，「我問他，你希望你孩子大學畢業，是到工廠當操作員、還是工程師？」

他告訴司機，「這就是我們為你兒子做的準備：培養更高科技的人才。」當工廠的景象從滿滿作業員，變成機器人來回移動的智慧工廠，高雄也開始出現真正的「科技新貴」。

群聚小新貴：工程師返鄉買房

日月光擴張、轉型，做先進封裝，也讓高雄科技群聚出現暗潮洶湧的質變，一群擁有高技術、高獲利能力的日月光協力廠，順勢竄起。

例如，位在路竹科學園區（正式名稱為南科高雄園區）的上櫃自動化設備商萬潤。「我們長期跟日月光配合，日月光要自動化設備，第一個想到我們！」萬潤董事長盧鏡來，第一份工作就在楠梓的元老封測廠飛利浦建元電子。

「我們是研發型公司，都在跟客戶一起做新的東西，」盧鏡來說，公司70%都是研發人員。研發工程師需求增加，也會吸引當地人才回流，上市半導體測試介面供應商穎崴工程師陳冠忠是個代表。

高雄鳳山人的陳冠忠，海洋大學電機工程系電波組碩士畢業，從小看加工區工人穿梭如織、目睹暴雨天工廠夜半偷排廢水、空氣中總有「很臭的味道」。

「以前才不想回來，」他說，光是空污和低薪就讓他卻步。陳冠忠畢業後到竹科網通廠啟碁研發了幾年天線。後來聽同學說，高雄封測產業崛起，需要懂電路的人才，他決定「嘗試不一樣的東西」。

他在夢時代附近買的新房，入手時每坪十多萬，現在已經漲到每坪20幾萬，「巨蛋附近現在每坪還喊到40幾萬，楠梓那邊一棟棟大樓都蓋起來了！」

他驕傲地說，竹科人以往被視為高科技、高雄就只是加工區，形象終於翻轉，現在他每天跟輝達、超微等國際頂尖客戶開視訊會議，用英文討論未來因應高速運算、電動車晶片的測試座研發，不只薪水提升，核心技能、國際舞台也大擴展。

短短幾年，在台積進駐之前，高雄的氛圍已大有改變，從過去重工業主導、污染嚴重，現在已隱隱有幾分「高科技城市」的味道。「就看台積能不能也來高雄了，」北漂又返鄉的陳冠忠一臉期待，「我覺得身在的地方和產業，還有很大的未來！」

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