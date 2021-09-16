崩潰！台股30天跌掉一成 空頭要來了嗎？下半年該抄底或逃走？

【文／嚴珮華；圖片／邱劍英攝】

台股在今年創下3個第一，但過去30個交易日內跌掉1700點，跌幅10%冠全球股市。連續重挫之後，本週進入多空決戰賽，關鍵點是什麼？

8月19日早上，本土投信的王姓經理人踩著輕快的步履踏入晨會。「當沖紛擾引發下跌的籌碼鬆動戰終於結束了！昨天台股上下大拉400多點，還好昨天有低補一些持股，看起來今天有機會延續昨日反彈，」王姓經理人心想，不由自主地嘴角微微上揚。

但9點開盤，台股竟開低走低向下急殺，終場大跌450點。不僅將前一日的大漲全數吞噬，指數再創新低，昨天逢低抄底買進，想攤平成本的股票住進套房。

下午攤開三大法人進出表一看，外資大賣500億元。 「崩潰！」王姓經理人用兩個字形容他的心情。這不僅是他的感受，更是許多投資人的心情寫照。

台股跌跌不休，引發官股護盤，證交所、投信投顧董事長信心喊話。果然8月23日多頭總反撲，台股強彈400點。但30天跌掉10%，跌幅大過全球的台股，危機真的過了嗎？

關鍵1：本週台積能否守住546年線

「年線是技術面多頭與空頭的分界線，」技術派資深分析師杜金龍解釋，「年線支撐是多頭最強也是最後防守線，如果年線失守，台股將宣告由多轉空。」

康和證券投資總監廖繼弘說，護國神山台積電本週瀕臨年線546元，台積電ADR上週已領先跌破年線，使台積電成為年線保衛戰的總指標。

台積一旦跌1元，台股指數就會下挫8.5點，對指數影響甚大。台積一旦守住年線價位，台股年線就有支撐。

「只要台積電、聯發科走穩，航運、ABF載板、IC設計股強勢表現，在16000點前演出反轉行情機會大增，」他樂觀道。

8月23日，台積領軍，帶領聯發科、鴻海、台達電等瀕臨失守年線的電子權值股大反撲，重新站上5日線，成功化解探底轉空頭的危機。

不過，台股危機還沒解除。「台股大頭肩頂型態初露成形訊號！」杜金龍指著線型圖強調，「目前走揚的年線15468點、大頸線15159點，被視為兩道台股多頭的最後防線。」

關鍵2：築底反攻，或終結12年多頭

股市的技術面，講究量先價行，想守住多頭走勢，籌碼必須先安定。在籌碼面，有4個關鍵指標：

1、凹洞量：所謂凹洞量就是價跌量縮的最小數量，也就是築底量，目前台股的凹洞量2500億至3000億元左右。

2、融資餘額：台新投顧副總黃文清指出，融資餘額減肥幅度大於大盤才有機會止跌，目前融資略勝於大盤跌幅。融資餘額約在2600億元，若能再降至5月本土疫情爆發時恐慌殺盤的2200億，表示市場浮額已清理完畢。

3、當沖佔比：由5成降至3～4成。廖繼弘認為，本週推出的當沖警示新制，有助當沖客籌碼轉為安定。

4、外資賣超：今年大賣5800億元的外資能否縮手。

廖繼弘解釋，價跌量縮的築底量出現後，台股一旦向上攻擊，成交量必須回到4000億以上，才有機會在年線15468點、大頸線15159點前築底，形成攻勢的回升行情。如果看到這個局面，這一波下跌就可以視為抄底。

但如果台股反彈價量無法配合，就會埋下殺機，一旦跌破那兩道防線，「技術面頭肩頂型態確立，台股12年的多頭走勢告終，」杜金龍直言。一旦走空，台股會有長達25個月的空頭走勢，可能下挫5750點。

即使空頭，杜金龍算出，台股還有約2000點以上的右肩反彈行情，可視為最後的逃命波。

台股會不會變成空頭？華爾街定義，空頭必須從高點18034點下跌20％，跌破14427點才算是進入空頭，「目前指數還差很遠，台股應先視為漲多回檔的中期修正，」廖繼弘認為。

關鍵3：下半年及明年景氣基本面

德國股神科斯托蘭尼以「老人與狗」解釋經濟與股市的關係，股市就如頑皮的小狗，老人就是經濟。小狗時而跑在老人之前，時而在後，但無論走得多遠，總會回到老人身邊。換句話說，股市多空終究回歸基本面。

今年，台股上市櫃企業上半年獲利1.96兆，創歷史新高，年增111％；第二季獲利破兆，年增80.25%，創下史上最好的成績，這是台股為何今年寫下歷史新高的原因。如今，台股跌跌不休時，也是因為總經與產業傳出雜音。

美國經濟與美股是全球市場的領頭羊，更與台灣連動密切。高盛發出報告，因Delta變種病毒衝擊美國經濟，將其第3季的GDP成長率從9％下修至5.5％。

摩根士丹利證券大砍美光等多家記憶體評級及目標價，但摩根大通力挺記憶體族群。

《日經亞洲》報導，因美國市場需求放緩，PC業者向供應鏈大砍千萬台的Chromebook；全球被動元件大廠國巨代理商證實晶片電阻調降10%價格；因電視塞港，品牌廠不拉貨並回頭要求面板降價，致面板8月價格大跌10%～15%。

全球車廠福特汽車更表示，全球晶片短缺延燒，嚴重衝擊第2季汽車產量，削減50%，全年汽車大減110萬輛，獲利減少25億美元。

下半年比上半年熱的產業是誰？

「這只是缺長短料造成無貨可出的訂單延後，並非需求不見了，」台經院產經資料庫總監劉佩真認為，上半年因缺料拉貨力道強勁後，出現短暫觀望。「整體景氣還是很熱，只是熱度由120分降到110分，」她形容。

劉佩真舉全球最缺的成熟製程晶圓代工為例，8家IC設計業者出資1000億元包聯電新廠。「客戶包廠，漲價持續到2023年，儘管今年8吋晶圓價格已大漲50%，」晶圓代工、封測、設備材料到微控制器缺貨熱度不減，她觀察，但部份IC確實下半年不如上半年旺，以IC設計龍頭聯發科為例，因手機晶片上半年強勁拉貨，今年第4季的營運可能出現旺季不旺的淡季衰退。

回歸基本面，今年下半年比上半年好，且一季比一季好的產業有哪些？

劉佩真認為晶圓代工、封測、部份IC設計等。黃文清則認為，車用電子、ABF載板、蘋果供應鏈、自行車、高球頭、金融、壽險、鋼鐵都會持續成長，領先回跌的航運籌碼轉安定，最具出線機會。

至於明年依然成長的產業有哪些？杜金龍蒐集國內外300多家投資研究機構做出的統計，整體上市公司稅後盈餘比去年激增57％，經過今年大幅的躍升基期拉高，明年獲利依然成長，但成長幅度降至4.28％。

除了半導體有兩位數的成長外，杜金龍統計，以金融、壽險表現最強，今年成長32.66％，明年仍有23％成長，不過要考慮股市變化對金融股影響。其他成長的次產業有鋼鐵、電子，航運股法人看法分歧，塑化、面板則呈現衰退。

8月份在台股跌跌不休時，投信、外資各買什麼股？答案是電子股 、鋼鐵股、金融股。

今年台股創史上3個新高，風光地改寫歷史。18034點歷史新高由傳產、電子在資金派對下，共同交織出歷史榮景，如今資金盛宴進入尾聲，未來不論是抄底回升或反彈，勢必不再全面齊漲，個股表現機會大。

選擇獲利良好、籌碼安定集一身的股票，考驗著投資人的選股能力。

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