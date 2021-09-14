「第一次離鬼門關這麼近」 一家12人確診 新冠康復者的告白

文 張靜慧

新冠變種病毒的超高傳染力，讓林家共12人確診，可能是北部最大規模的家庭群聚，一隻腳踏進鬼門關，他們如何熬過去？

氧氣濃度已開到最大，林楊智還是喘得上氣不接下氣。活到60歲，新冠肺炎讓他第一次離鬼門關這麼近。趁著意識還算清醒，他寫下銀行密碼，用Line傳送給兒子。

一間病房擠8人，疫情中無奈的選擇

家住新北市的林楊智從確診到出院，整整一個月，回想起來，恍如隔世。「這是千年茶樹製成的白茶，你們喝喝看，」林楊智在家中熟練地泡茶待客。不久前，他還在隔離病房與新冠肺炎搏鬥，一度呼吸衰竭，當時連能不能活著走出醫院都不知道，遑論優閒品茗。

6月初，本土疫情仍嚴峻，林楊智近百歲的父親因咳嗽、喘而就醫檢查，排除是新冠肺炎，最後確診為一般肺炎，當時別無選擇，只能住4人房。病人加上陪病者，小小病房內至少有8個人，「很擁擠，可是沒辦法，爸爸的病情需要住院治療，」他回憶。

疫情期間看護難請，他和家人輪流照顧，本來醫師評估父親在治療一週後已好轉，再過幾天就可出院，沒想到病情急轉直下，父親在一個傍晚整張臉脹紅、喘不過氣、手抓著脖子，護理師以為他嗆到，抽痰卻沒有發現異物，急救後仍然回天乏術，家屬決定停止急救。

電話和簡訊同時響起，「你確診了」

接下來連續兩天，林楊智和家人見面討論父親的後事，沒想到卻成為群聚感染的溫床。

再過了一天，林楊智感覺頭痛，「會是新冠肺炎嗎？」這個念頭閃過腦海。正值疫情高峰，他陪父親住在醫院4人房5天，心裡早有警覺。吞了顆止痛藥，連忙前往醫院做快篩及PCR檢測，就在進家門前，電話和手機簡訊同時響起，檢測結果正如他的預感，是陽性。隔著鐵門，他跟家人說了這消息，連家門都沒進，就趕回醫院。「很慌，像逃命，」他形容。

剛失去父親，後事還來不及辦，自己就接著病倒，林楊智原本單純自在的退休生活突然遭受重擊。之前在新聞上看到的疫情，不再是別人的事，自己也變成有編號的案例。

他先到父親去世後留下的老家隔離，接著搭防疫計程車到加強版防疫旅館，因為血氧濃度往下掉，又被救護車載到醫院隔離治療。戴上氧氣面罩、指尖夾著血氧濃度計、胸口貼著心電圖貼片、手臂打點滴、再插上尿管，他想翻個身都困難。

我撐得過去嗎？生命在呼吸間

新冠病毒在他確診後一週左右發揮威力，抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）及類固醇都用了，氧氣源源不絕送進面罩，他卻感覺吸不到空氣、很喘。「大概有20分鐘，我覺得自己很接近死亡，非常恐懼。」恍惚中，甚至好像看到天使來帶他走。

醫師用擴音器對他說，他有呼吸衰竭的跡象，需要插管。他問醫師，「救得回來嗎？如果救不回來，會變植物人嗎？」他決定不插管。「活得這麼痛苦，不如早死早超生！」他連呼吸的力氣都沒有，一度懷疑自己到底撐不撐得過。

醫護人員教他改變姿勢，趴著呼吸比較順暢，血氧濃度也提高了。護理師幫他翻身，一天俯臥3次，每次維持3、4小時。身上有管路，趴著並不舒服，他需要用手稍微撐著，維持平衡。後來從事醫療器材業的親人提供趴枕，枕頭上開洞，方便呼吸，舒服多了。

11個家人陸續確診，心情沉重

林楊智在生死交關之際，病毒也無聲無息在家族中蔓延。太太、兒女陸續確診，加上姊姊一家、大哥、大嫂、二哥，共11人確診，其中6人住院。林楊智得知消息，非常擔心、難過。二哥跟他一樣病情較嚴重，其他人症狀輕微甚至完全無症狀，是不幸中的大幸。

林楊智的姊姊一開始PCR檢測是陰性，她卻沒有如釋重負的感覺，「其他家人都確診了，我怎麼會沒事？皮皮剉。」居家隔離第12天，PCR結果呈現陽性，她也成為家族群聚感染的一員，所幸無症狀，住院10天後出院。她憂心家人的病情，吃不下、睡不好，瘦了一圈。

一家人平時難相聚，也不太表達感情，卻在新冠肺炎確診後，用Line群組「相聚」，互相鼓勵，「一定會熬過去」、「我們會好起來的」，海外親友也捎來關心，一句話、一張貼圖、一段錄音，都讓彼此溫暖、感動。

心中有牽掛，成為活下去的動力

當時支持他活下去的動力，一是爸爸的後事還沒圓滿，二是他正在裝修私人會館，這是他退休後的夢想。「放不下的事，變成康復的動力，」他笑說。

以前從新聞看到別人發生意外，會感嘆一聲「無常」，自己大病一場，他對無常更有感。「無常不只是發生在別人身上，也會發生在自己身上，」他啜飲著茶，有感而發。

家人確診時，救護車開到他家樓下接人，鄰居多少猜到發生什麼事，但他並不擔心污名化，「我們沒有作奸犯科。」

他將珍藏多年的普洱茶在網路上開公益標，將所得捐給公益團體，又以父母的名義捐趴枕及病床給醫院，「命撿回來了，看淡很多事，在能力範圍內多幫助別人。」

出院後第一次回診，醫師給他看從住院到回診當天照的X光片。這十幾張影像是他與新冠肺炎搏鬥的紀錄，從瀕臨死亡，又重回人間。還剩一點點肺浸潤，沒有纖維化，肺功能也無礙，只是講話久了會有點咳嗽。他直說自己很幸運。「活著真好，」林楊智和姊姊不約而同這麼說。

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