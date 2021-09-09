機密文件曝光》台積高雄6廠規劃 市府、台水台電如何全力支援？

【文 黃亦筠、鍾張涵】

原本台積看不上高雄，中油也不理陳其邁，但劉德音進了總統官邸後，改變心意。80年煉油廠污染地，即將成為褐地重生的典範，當年的反五輕健將也很期待，「台積來，這裡咻一聲就飛起來。」

小英介入 原本台積看不上高雄、中油也不理陳其邁

金錢換取時間下，整治經費從100多億膨脹到262億。一位參與規劃的學者更指出，最後可能追加到400億。

這筆鉅款，全由中油買單，委由高雄工務局發包執行；整治完成後，這塊中油的「起家厝」，再轉為高雄市的產業園區。此舉讓中油員工十分不能諒解，部份員工甚至在臉書批評公司是「割地賠款、喪權辱國」。

中油董事長李順欽則書面回應《天下》表示，高雄煉油廠加速整治，「能提升土地利用價值、促進都市發展，公司持正面看法，樂觀其成。」

過去陳菊擔任高雄市長時，也希望介入高煉廠的轉型，但中油始終讓她碰軟釘子，這位民進黨大老因此曾公開表示，對中油無可奈何。「中油不會理陳其邁，這次是小英出手，」一名了解高煉廠整治案的高雄地方人士指出。

這位人士指出，總統蔡英文也參與遊說台積，「不然台積原本看不上高雄，」他說。

今年一月，高市府曾邀請台積一名負責新廠的高層，由陳其邁親自為他簡報高煉廠規劃，但該名高層一臉興趣缺缺，只顧著低頭吃飯。這位人士指出，後來是總統介入，請劉德音赴官邸討論，才讓台積出現罕見的急轉彎。

「他（陳其邁）最大的痛點就是高雄人北漂，如果護國神山在這邊，他明年市長連任就穩了，」這名地方人士分析。一位參與高煉廠整治的業者則認為，台積的態度改變，與今年春季的水荒有極大關係。當時台積南科廠用水一度告急，甚至派出水車到高煉廠載水。

高廠有水 年初大水荒嚇到護國神山？

「高廠不缺水，」他說。羅達生表示，高雄的供水量一天可達160萬噸，需求約是150萬噸，「基本上是供給大於需求，」

根據「經發局報告」，第一期2座晶圓廠，規劃用水量是每日3.3萬噸，約是同樣以7奈米為主力的台積中科廠的六成。目前規劃由台灣自來水公司兩廠雙系統供水。高煉廠另有日產6萬噸的自備水源，從高屏溪邊的19口地下水井，專管輸水到廠內，將作為枯水期備援。

圖片來源：陳則緯製圖

一位科技部官員，聽到台積可望進駐高煉廠的消息時，一臉不可思議地表示，「不太可能吧，這中間有很多關卡要過，而且每一關都很難過耶。」其中最難的一關，可能是企業界聞之色變的環境影響評估。

最困難的環評，巧妙控制在地方等級

一個曾是土壤及地下水高度污染的老舊石化廠區，旁邊的半屏山是生態敏感區，與人口密集的楠梓區接壤，接下來還將建成高耗水、高耗電的半導體廠。

加上「五輕」、「台積」的響亮名聲，環評委員、環保團體，肯定是磨刀霍霍，不會讓這個超級大案輕易過關。也因此，高市府團隊巧妙規劃，將第一期開發土地，壓在29.8公頃。

羅達生表示，「為因應產業發展需求，我們（市政府）會自行開發產業園區，高煉廠目前第一階段整治面積大約30公頃，依規定可由地方環保局進行環評。」

根據《天下》取得的期程表顯示，明年2月第一期園區完成整治，6月就預計動工蓋廠，中間竟然只留了3個月的環評時間。「時間最關鍵，期程第一，」羅達生再次強調。

市府規劃，動工之後2個月，這個高雄市府開發的楠梓產業園區，將再變更為科技部管轄的科學園區，呼應台積希望所有廠區都在科學園區，以方便管理的慣例。

這也是搶時效的做法，否則，只要是科學園區開發案，不論面積大小，都得送中央環評。現在台積新廠規劃團隊、相關廠商，已低調進入高煉廠，為環評準備。例如台積長期合作的觀察家生態顧問，便負責生態調查。

老舊工業區重生，反五輕健將也樂見

8月底，《天下》便看到一台鑽探車在「第三區」做土壤採樣。「這是台積請的，」知情人士透露。

五輕拆除後，楠梓周邊生活環境已大為改善，久違的藍色天空，對照起之前灰濛濛、惡臭、氣爆，彷彿隔世。但好不容易趕走了一座煉油廠，又將迎來一座半導體廠，周邊居民內心做何感想？

「台灣經濟，沒有T公司也不行啦，T公司若來，周邊帶動的利益很多，」當年參與反五輕抗爭，皮膚黝黑的楠梓區稔田里里長陳瑞輅一臉期待。

「台積如果真的來，這裡土地（價格）咻一聲就飛起來，」坐在距離高煉廠圍牆數百公尺的服務處，另一個反五輕健將、前市議員黃石龍邊泡著茶說。

高煉廠如能順利轉型為科學園區，讓台積進駐，將會成為舉世知名的「褐地」（brownfield，指荒廢、甚至嚴重污染的工業區）重生典範。這對台灣的未來，更有示範意義。

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