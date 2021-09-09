「我們不想再去台灣、甚至坐火車」太魯閣號美籍罹難者爸媽 如何追究台鐵？

【採訪整理 史書華】

那天一早，她還跟哥哥傳訊息，後來對話中斷……美國籍蘇芮獲國務院獎學金來台教英文，卻遇上太魯閣號劫難，她的爸媽5個月來追查各項資料，發現多年來事故始終未讓台鐵改變，他們下一步要怎麼做？

408次太魯閣號事故發生至今，已滿5個月。花蓮地檢署陸續以過失致死、偽造文書罪起訴包商李義祥等人、負責專案管理的中棪公司專案經理，以及台鐵花蓮工務段人員。交通部7月公布的內部行政調查報告也表明，從專案管理、監造公司到台鐵，「顯有疏漏」。

8月底，運安會揭露的第一階段事實調查報告，更看到事故的背後，牽涉台鐵組織的系統性問題，台鐵上下難辭其咎。

這次事故的49名罹難者中，包含3名外籍旅客。其中，24歲美國籍罹難者蘇芮（Senéad Short）的爸媽，公開站出來，要求追究台鐵的責任到底。

「台鐵的利益已經凌駕在民眾的安全之上，」蘇芮的父母肯特（Kent Short）、喬伊（Joy Short）在美國愛荷華的家中，接受《天下》視訊專訪時強調。

肯特是位植物育種專家，工作足跡橫跨全球三大洲，曾為比爾及梅琳達．蓋茲基金會提供諮詢。他看到台灣對台鐵改革的態度，直言，「對於台灣在國際社會的現況，這是一個非常不好的回應。」

在等待台鐵落實改革之前，蘇芮的家人準備以國際安全標準，放大檢視台鐵。他們已在台、美分別聘請律師，考慮跨海對台鐵提起訴訟，希望透過國際壓力監督台鐵改革。

他們也打算，獲得的賠償金，會以女兒的名義成立基金會，持續推進蘇芮的理想。為什麼他們會這樣做？以下是蘇特夫婦的第一人稱自述：

當蘇芮決定去台灣時，我們非常高興。

蘇芮是一名人道主義者。她在3年內完成了國際研究學位，畢業後，去黎巴嫩當志工，幫助黎巴嫩和敘利亞的難民。在那段時間裡，她還學習阿拉伯語。

從黎巴嫩回來後，她先前往中國福州教英語，一邊也申請上美國國務院的傅爾布萊特獎學金到台灣，在台北的國小教英文。

蘇芮是國務院獎學金得主，事故之後，美國國務卿布林肯致信慰問家屬，並有布林肯的親筆寫字。（邱劍英翻攝）

台灣是亞洲領先的國家之一，有非常好的文化，我們對她的台灣之行感到非常安全。但完全沒有料到，蘇芮和朋友出遊的結果，會如此危險。

那天一早，她還在火車上跟哥哥用WhatsApp傳訊息，9點多後，對話中斷，但哥哥也沒有太在意。直到隔天，我看新聞報導台灣發生火車出軌事故，我傳簡訊給蘇芮，她沒有任何回應。

這很不尋常，因為她幾乎手機不離身。我打給美國在台協會、聯絡台北市政府，他們說，只能確認她搭上了事故列車。15分鐘後，我們接到消息，蘇芮是罹難者之一。

台鐵的利益，已經凌駕民眾安全之上

我們後來看到她的票根，那是一張站票。如果你搜尋美國在各地使館的旅遊建議，都會提醒搭乘火車，要盡量選擇靠走道或是與列車行進方向相反的座位，但蘇芮買了站票。如此高速行駛的列車，竟然會販售站票？

這些日子，我蒐集了各式各樣的台鐵文件，有些是蘇芮朋友的父母提供，有些文件我得用Google翻譯來閱讀。

根據我看到的交通部統計顯示，從2012年起，台鐵的行車事故已造成438人罹難（編按：統計至今年7月份），這還是一個完全由台灣政府經營的鐵道運輸。至於台灣另一個公私合營的高鐵呢？事故罹難者為0。

再看台鐵的工程採購，竟然不是根據品質，而是從最低成本去考量。這次出事的包商，過去早有不良紀錄，但台鐵停止與這家廠商合作了嗎？沒有。

讓我更憤怒的是，數十年來，不斷有人提醒台鐵有風險，2018年的普悠瑪事故後，專家也持續預警。

一個我尊敬的社會，為什麼會忽略這些警示？不要告訴我台灣人不夠聰明、不夠努力，這就是政治腐敗。台鐵的利益，已經凌駕在民眾的安全之上。

事故發生後，我們一家五口飛到台北接蘇芮回家。因為台灣的疫情防疫規定，一開始，我和太太、我大兒子和媳婦，兩對夫妻都被規定要分房，單獨隔離。

我們一共在台北待了4天，每天只被允許外出4小時，也不能隨意移動。要處理的事很多，很多台灣人幫助我們，我很感謝。

但讓人生氣的是，防疫規定嚴格，是擔心我們外國人有傳染疫情的風險；但當我們坐上火車，台灣毫不在乎。面對生命價值，怎麼能有兩套系統？

4月事故發生時，臨軌邊坡未見該有的交通錐和紐澤西護欄；8月份《天下》重回事故現場，工區便道及邊坡已加裝防護設施。（王建棟攝）

我這輩子從來沒有採取過任何法律措施，也正試圖在沒有法律的努力下，先推動台鐵改變。

台灣人要對政府說「夠了！」

喬伊來自南非，在那裡，是人民推倒種族隔離的圍牆，而不是身居高位的人與律師相互爭吵。所以我們先站起來，對台灣政府說，「這還不夠。」

我們也試圖鼓勵台灣人能勇敢站起來，對自己的政府說，「夠了，這不可以接受！」

很多人會對我們說，台鐵對家屬已經很慷慨了，但我說，「不，他們還沒有改變，」唯有對台鐵的法律責任追究到底，讓台鐵承擔更多的賠償義務，才能使台鐵解決所有問題。

家屬必須對台鐵保持壓力

曾經，蘇芮的目標打算在美國國務院工作，成為一名外交官，對這個世界發揮更大的影響力。

我們目前打算運用賠償金，以女兒的名義成立基金會，幫助更多人。也許是台灣或是黎巴嫩，都好，做各種事情。

蘇芮想成為外交官，如今已無法圓夢，她的父母打算用賠償金成立基金會，做更多事。（蘇特夫婦提供）

蘇芮的離開，對我們全家的打擊很大。我不想再去台灣，更不希望我的孩子去台灣、甚至坐火車。如果你與台灣的罹難者家屬交談，你會聽到完全相同的故事。

我知道要讓台鐵發生改變，也許要花上3年、5年甚至更久的時間，但我們（家屬）需要對台鐵保持壓力。

我的個性是，總想著怎麼去改變？我試著做一些積極的事情，邁出下一步。我們兩個目前正在學阿拉伯語，打算明年初到黎巴嫩，持續蘇芮想做的工作。

那天在網路上看到一句話：從你所在的地方開始，利用你所擁有的，做你能做的。（Start where you are. Use what you have. Do what you can.）這就是我現在想說的。

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