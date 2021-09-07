「公司化是台鐵最好的路」太魯閣號事故後接手 新任局長改革告白

採訪整理 楊孟軒

太魯閣號事故滿5個月，台鐵改變了嗎？《天下》專訪在事故發生後，接下燙手山芋的新任局長杜微，這家老店的改革難題是什麼？如今有何成效？

408次太魯閣號事故後，原台鐵局副局長杜微臨危受命升任台鐵局局長。一時間，這個在台鐵30年的老臣，要同時扛起事故處理、安全改革、公司化等重大任務。

杜微是成大交通管理科學系畢業、台鐵運務系統出身，10年前，他回台大政治所念書，碩士論文討論的就是台鐵公司化。他理想中的鐵道服務應該要重視「安全」和「準確」，但杜微坦承，台鐵73年老店，系統複雜，一路靠師徒制經驗傳承，現在才發現「疏漏很多」。

例如，他認為台鐵的指揮鏈太長，缺乏效率，上任後推動「分區協調中心」，要讓指揮決策「短鏈化」。又或者，和航空組織架構一比，目前負責運輸安全的營運安全處，他認為組織層級過低。

只是，無論是「分區協調中心」或「營運安全處」，兩者都會是「黑機關」，改組都需要立法院同意。杜微想從組織架構先幫台鐵換血，顯然，時程仍未知。

「我每天上、下班都在想，怎樣才能讓台鐵更精進，」杜微說，他甚至在這次專訪中發下豪語，「在我任內一定要把風險都消滅掉。」這家陳舊複雜、會自嘲「政府五院都在關注」的老店，要如何向前走？以下是杜微專訪摘要：

問：2018年普悠瑪事故後，體檢報告就要求台鐵建置安全管理系統（SMS），目前進度如何？

答：台鐵的安全文化確實需要改變。去年台鐵建立「自主通報機制」，透過電話、郵件和專線等管道，鼓勵同仁進行風險危害通報，甚至是承認錯誤、道出事實真相，協助發現問題並解決。

吹哨制度，是改變的開始

員工問吹哨是否會被懲處？台鐵不該有任何不當看待或處置。自主通報機制從去年到現在，收到28件，不是非常多，卻是改變的開始。如果同仁信任這個文化，應該會愈來愈好。

至於SMS，這套系統廣泛用於航空業，高鐵、台北捷運也符合，並不是新的制度。我們一年多前開始推動，希望今年年底能推到「段級」以下，在基層落實。

台鐵是近百年老店，系統複雜，以前都靠師徒制經驗傳承，現在發現其實疏漏很多。透過SMS了解分析各式風險，明確訂定各層級、各職位的同仁應該要遵守的SOP。

問：台鐵一年多前就開始推SMS，但推動期間，還是發生408次太魯閣號事故，你怎麼看？到底要如何落實安全？

答：我們對於風險項目的管控面還不夠。

在408次太魯閣號事故前，我們對列車衝撞、列車出軌等防範，皆有做詳細對策，管控風險、提出改善對策。但對於工地管理真的比較欠缺，而這次造成這麼嚴重的事故，確實是疏忽不得。

問：事故發生5個月以來，台鐵提出許多安全檢討與改善方案，特別是工地安全管理層面。如何落實？和過去有何不同？

答：過去工程稽核項目，著重於是否符合採購規定、完成採購後得標廠商是否依約進行。而這次成立的「工程施工品質稽核小組」，除了要求同仁深入第一線工地現場實質考核，小組也加入局內其他單位如政風、主計處成員，大家一起來檢視，不合格就要改善，未盡到應盡的督導責任就要懲處。

稽核的成果，更是交由局長、副局長等高層親自審核，從中找出缺陷，改正的效率會比較快。稽核的頻率會增加，檢視的深度也會比過去更深。

問：這次的改善事項，也提到「新建工程」之後交由交通部鐵道局辦理。鐵道局和台鐵會如何分工？

答：鐵道局本來就負責立體化、電氣化等專案工程。這次交通部請鐵道局協助的是一般邊坡、車站、路線、橋梁等改善工程，原因是台鐵局的工務單位和電力單位同仁有限。

基本上，我們的分法是，鐵道局的工程，盡量不要影響台鐵既有的軌道運行。台鐵不管是版式軌道、石碴軌道，經常需要進行養護，鐵道局不適合。但獨立性質、重要的改善工程就會請鐵道局來協助。

公司化會讓安全更上層樓

問：你對台鐵公司化的想法？

答：高鐵跟台鐵有什麼不一樣？他們是公司治理，效能就是不一樣。公司化可以帶來衝勁，我認為公司化是台鐵最好的路，完成後安全也可以更上一層樓。但我們也不會因為要做公司化，就擱置安全改革。

問：你理想中的鐵道服務長什麼樣子？

答：台鐵是近百年老店，在進步的過程中，沒有做到系統性更新，只把車速提高、買新車，相對其他部份卻沒有到位，很多項目還正在改善當中。

我認為安全仍是第一要務，再來是準確，從運行計劃、路線、電力設備養護，都希望能夠提升，讓行車確實按照計劃進行，只要達到這兩個基本條件，服務就有辦法提升。

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