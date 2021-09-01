美得像置身歐日、卻是台灣獨有！屏東圖書館怎麼變這麼美？

【文／歐陽辰柔；圖片／丰宇影像提供】

令人心動的屏東日常再+1！老圖書館翻新後，在市中心就能坐擁整片玻璃牆的森林，美得像日本雜誌場景。讀累了看樹打盹，公共建築不再嚴肅，而是像生活一樣能自在分心。

走進屏東縣立圖書館，還以為置身日本生活雜誌的場景：挑高大廳，木頭鋪面，全新設計的桌椅，個性十足的V字形柱，還有透明玻璃牆，戶外的陽光綠意盡現眼前。

聽我們如此形容，負責此案翻修的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所（MAYU architects）主持建築師陳玉霖笑了一下，愉快地表示，「很多人說，這像歐洲或日本才能看到的建築，但有一點他們（歐、日）做不到：台灣（南部）在熱帶地區，樹很綠，樹冠很大，這麼多茂盛喬木的景觀，寒溫帶國家很少見。所以雖像在國外，卻又是一個很台灣的空間。」

（黃明堂攝）

屏東縣立圖書館去年重新開幕。和近年台灣各地的圖書館建案相比，此案規模不大。原本只是一棟白色五層樓老建築，像各縣市都有的文化中心，方正、規矩。翻新後，體積沒增加太多，但所有人看到都愣了一下：怎麼變這麼美？

停車場變大廳，椅子各異其趣

第一個強烈印象，是帶入自然景觀的迎賓大廳。陳玉霖和團隊把大門從東南改至西南側，移除機車停車場，新建這座黑色量體的大廳。這麼一個動作，就改變建築和城市的關係。

從前是僵硬的，得跨過一大片混凝土廣場才能入館；如今大門靠近主要幹道，不用頂著烈日，而是悠哉穿越涼爽的樹林，便能抵達館前。昔日東南側的入口改作側門，拉出頂棚，以優雅細長的白柱支撐，形成遮陽的走廊，也和扎實的黑色量體產生對比。

當然，設計更動的不僅於此，更精彩的在室內。經過迎賓大廳，來到舊有白色建築內部，空間尺度變得小而親暱。每處椅子都不相同，像沙發一樣寬扶手的，靠窗供人埋首閱讀的，或朝戶外適合偷偷睡覺的；書架也刻意微微傾斜，底層亦方便拿取。牆面地板還配上不同顏色，重整過的各區功能一目了然。

建築團隊跑去各賣場努力試坐，累積資料庫，做出舒適好用的桌椅。 （黃明堂攝）

諸多努力，背後都有一個共同目的：創造視線的流動。「我認為一個好的閱讀空間，是一個能讓你分心的空間，」陳玉霖說。

分心的意思是，你可以看書，累了就看窗外。即使看不到窗外，室內的挑空也能望見各樓層的人正在做什麼。疫情三級警戒之前，白天館內幾乎一位難求，連門外都有人坐一整排看著樹乘涼聊天。閱報的長輩、應考的學生、翻繪本的孩童，大家共同在這裡自在活動，並因此感受到這是屬於眾人的圖書館。

拘謹端莊，轉向活潑日常

建築評論學者王增榮指出，「以前談再利用，是針對比較有歷史價值的建築。但這案子的再利用，卻讓一棟非常平凡的房子，變成有趣的房子。這能啟發我們思考，是否新建築都得拆掉重建？或透過設計，不需要這麼多預算，就能把它變得更理想？」

調整大門入口，其實意味卸除早期公共建築嚴肅的儀典型式，變得更親近生活。室內挑高空間也是，昔日一進門即見巴洛克式、左右對稱的柱子和樓梯，現在只剩一道旋轉樓梯，表層採霧面不鏽鋼，內裡覆上木頭，銳利中有溫暖，更成為貫穿室內空間的視覺焦點。

一片片拼出弧度的不鏽鋼，和木頭相搭又對比。 （黃明堂攝）

王增榮說，荷蘭建築師庫哈斯（Rem Koolhaas）很早就在西雅圖中央圖書館（Seattle Central Library）實踐了從天頂、牆面、樓板，都是傾斜的特殊建築；日本建築事務所SANAA，在勞力士學習中心（Rolex Learning Center）也承襲這概念，建築從外到內像波浪起伏，能自在定義每一區塊的功能。

這是因為，如果圖書館蘊藏的知識，是人類努力與自然對應的一種工具，為何圖書館最後還得順應地心引力，而不做任何反抗？

打破制式，是獲得自由的方式。屏東縣立圖書館從3樓上4樓的地方，也有這樣一道斜面。這裡過去是密集書庫，如今全盤打開，改造成可走可坐、能當階梯教室的多功能區域。

過去的密集書庫位處中心卻無法進入，如今全盤打開供大家使用。 （丰宇影像提供）

「這30年來，我們對圖書館、對公共空間的想法，有很大的轉變。我們想讓公共建築和人們的日常活動共存，」陳玉霖道出希望圖書館融入生活的期望，而這也不約而同和國際的趨勢相符。

當夜色降臨，這棟建築又展現不同面貌。

白天適合向外眺望的迎賓大廳，晚上則反過來，外面能清楚看到裡頭燈火通明。

這裡也有陳玉霖最喜歡的角落——大廳右邊下凹的夾層空間。小朋友可以在此聽故事，彷彿躲在洞裡，又能看見周圍。安靜做自己的事，同時和大家在一起，圖書館是這樣讓人安心的地方，以後也一直都會是。

（黃明堂攝）

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