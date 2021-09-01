櫃檯小姐到阿嬤都會用的PCR檢測器 篩檢動物病小公司竟變新冠疫情救星

【文／盧沛樺；圖片／王建棟攝】

從新北、屏東到外島，瑞基成了地方父母官打擊疫情的救援投手。一家深耕動物疫病近30年的小公司，如何在新冠肺炎檢測擊出一記好球？

5月中本土疫情大爆發之際，全台核酸篩檢件數激增，承接檢驗的各大醫院都不堪負荷。其中，位於重災區的新北市立聯合醫院三重院區，不只要驗自家病人，還負責三重、板橋、江翠快篩站的檢體。

這時，在三重院區日夜趕工，撐住檢驗量能的，是7台咖啡機大小、印著「POCKIT」商標的黑白色全自動檢測機台。

每台每天最多可檢測近百個檢體，包括使用的PCR試劑，從研發到製造，都來自位在中部科學園區的瑞基海洋生技。

光5～6月之間，瑞基送出約200台儀器給全台合格檢測單位，檢測試劑也賣出約20萬劑，約佔疾管署通報檢測量的兩成。

瑞基董事長劉正忠表示，若排除大型醫院實驗室自製試劑，瑞基在商業化檢測試劑，全台市佔第一。

只不過，瑞基的儀器有一大缺點，驗不出確診病患的Ct值，因此當驗出為陽性，還要拿到另一台機器分析出Ct值，才會讓疾管署接納成為確診個案。

那為什麼醫院還要採用?

新北聯合醫院社區醫學部暨臨床病理科主任張寶琪表示，瑞基的優勢是體積小、試劑可依檢體量彈性調整，不浪費試劑，而且重要的是，自動化程度高，實驗室一忙起來，不必派人顧機器。這在疫情高峰時，尤其關鍵。

去年，政府部門也看準操作簡易的優勢，統一採購。國防部買來放在軍艦和外島，外交部也列入援外計劃，送到資源匱乏的邦交國。

「當初開發檢測儀器，會拿給櫃檯小姐或清潔阿嬤操作，確保連他們都會用，」劉正忠笑說。

搭上大流行病的順風車，瑞基營收一飛沖天。2020年營收8.57億、獲利2.57億、EPS 6.34元，皆創歷史新高。憑著去年營收翻倍成長，入列《天下》「快速成長一百強」，排名第2。

從養雞場看到新冠疫情商機

這家資本額僅4億的中科小公司，廠辦緊鄰台積電，相較台積電晶圓廠巍峨氣派，瑞基藏身在蓊鬱樹林間，鵝黃色的低矮建築，呈現學院詩意。能夠洞燭先機，其實是獻身動物疫病近30年的苦功琢磨出來。

去年1月甫自中國出差返台，當時國內疫情尚未爆發，劉正忠大膽決策，投入開發新冠病毒的檢測試劑。

其實，台灣養雞業早在數十年前就遭遇冠狀病毒，至今病毒還在變異，雞每兩年就要重打疫苗。

他由此判斷，本次人類遭遇的新冠病毒，可能很難用藥物或疫苗根絕傳染，如何靠篩檢找出潛伏病毒帶原者，阻斷傳染鏈，就變得重要。

也就是說，新冠病毒的檢測試劑，接下來會是大商機。

一個月內，瑞基飛快地開發出新冠肺炎試劑，而且檢測時間只要別人的三分之一。

瑞基的PCR檢測儀，體積僅咖啡機大小，從萃取到檢驗全程自動化，而且時間比別人短。 （王建棟攝）

去年雖國內疫情受控，但全球病毒肆虐，瑞基在短短時間，便以緊急使用授權（EUA）的方式，將試劑賣到印尼、緬甸、沙烏地阿拉伯、巴拿馬、史瓦帝尼、歐盟等多國。

成果斐然，光新冠相關產品，就貢獻瑞基去年六成營收。

在蝦病練兵，讓公司活下去

1980年代，劉正忠赴美求學，主攻動物科學，但念了1年博士班，他就因與指導教授不合，加上對學術研究失去興趣，決定返台創業。

幸運的是，連同碩士期間，短短4年的美國經驗，讓他得以找到創業題目。

當時聚合酶連鎖反應（PCR，Polymerase Chain Reaction）技術，在學界已普遍應用，他也在實驗室實際操作過。

因此，當他看到國際大藥廠羅氏打算將PCR技術做商業使用，投入人類、動物的傳染病檢測，便決定效法。

一開始瑞基跟美國生技公司合作，開發B肝、C肝、唐氏症等檢測試劑，但發現公司資金根本無法承擔人體臨床測試的巨額支出。為了讓公司活下去，他必須先賺到第一桶金，只好從國際大廠看不上眼的蝦病檢測做起。

當時只有7名員工的瑞基，竟然一度在蝦病檢測做到全球七成市佔。但劉正忠深知，試劑的技術門檻不高，競爭者隨時會搶走市場，因此眼光轉向中小型養殖戶。

小養殖戶的特色，是不像大型養殖場有能力蓋出實驗室，但仍有現場檢測病毒的需求。為了讓客戶不必跑外部實驗室，自2005年開始，瑞基走上自行開發檢測儀器的轉型長征。

帶一群生化人研究電子工程

長征的起點，從瑞基一屋子的生化人才，從頭啃電子工程的教科書開始。劉正忠形容，就像叫音樂家去組高傳真音響。

「他們有很好的想法，但心裡怕得要命，」電子零組件廠健和興資深副總經理許弘銘，回想當初瑞基找上門的情景。

瑞基生物實驗室的生化人才，不只研究動物疫病，還學起電子工程，讓公司在新冠疫情下一飛沖天。 （王建棟攝）

明白自身能力有限，劉正忠就要借力使力。劉正忠出身台中大甲，深諳台中精密機械的實力，第一個找上健和興，學習機械構造、電子，接著他也跑到桃園、台南，找螺桿、韌體等廠商。「什麼都不懂，真的靠不恥下問，」劉正忠玩笑道。

2011年瑞基開發出第一代的核酸檢測儀器，是全球第一台可攜式的PCR檢測儀器。但市場不買單，因為第一代是半自動，還要人工萃取檢體，客戶覺得太難用。

再過7年，瑞基才真正開發出全自動核酸檢測儀器。但代價是，公司豪擲千萬投入研發，帳面虧損長達5年。

打造雀巢咖啡機模式

瑞基的商業模式師法雀巢著名的膠囊咖啡機「Nespresso」：以創新方式，讓顧客可以輕鬆喝到高品質濃縮咖啡——但只能買雀巢獨家專利的咖啡膠囊。

劉正忠表示，瑞基會便宜提供檢測儀器，再從搭配的獨家試劑把錢賺回來。

公司成立20年後，累積了經驗與資本，劉正忠才有機會回到他創業初衷——檢測人病。

劉正忠決定從登革熱試水溫。他找上長期從事登革熱防治研究的高醫副教授蔡季君，告訴她若用瑞基的儀器，連鄉下的衛生所都能檢測，開啟雙方合作大門。

瑞基的登革熱檢測試劑，在2017、2019年各拿到歐盟、巴拿馬和印尼的政府認證。

從登革熱、茲卡病毒、困難梭菌、諾羅病毒，瑞基透過代理商，尋找跟國外醫療院所合作的機會。劉正忠的困境是，即使拿到認證，若不是大流行病，市場規模小，公司不容易賺錢，才把重心擺在禽流感、豬瘟等動物疫病。

但路不會白走。斷斷續續在人病上摸索，讓瑞基養成法規認證人才。去年初，新冠試劑才能很快地取得歐盟體外診斷醫療器材認證（CE-IVD），外銷歐洲市場。

雖然繞了一大圈，但劉正忠搭著大疫起飛，實現創業初心。當年父親交給劉正忠500萬時，告誡兒子，萬一失敗，就到學校教書。即使一路步履蹣跚，但劉正忠至少向父親證明了自己。

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