26個字母背不起來的「土狗董座」 竟把一家鐵工廠變離岸風機王

文 盧沛樺

「我沒讀什麼書，當時標下一片海，被笑戇囝仔……」世紀鋼董事長賴文祥，過去吃下日廠不敢接的台積建廠訂單，投入離岸風機後，從門外漢做到同業跟不上，他膽識怎麼來的？

沃旭能源台灣總經理汪欣潔解釋，海上工程受氣候與海象限制、工作船租用成本，大部份的建造必須在岸上完成，但水下基樁體積重量龐大，因此足夠的水深及碼頭承載力是海事工程的必要條件。世紀鋼是台灣少數兼顧製造及運輸的供應商。

在《天下》最新「快速成長一百強」，世紀鋼排名第5，2018至2020年營收複合成長率96.79%。而且法人指出，風電商機方興未艾，世紀鋼的驚人成長還可能維持下去。

做鋼構，從滿手訂單到虧損

1994年，台積電8吋晶圓廠發包，互助營造苦於找不到鋼構廠，連技術進步的日本人也不接。成立才7年的世紀鋼，硬著頭皮接下挑戰。

世紀鋼發言人李育慶解釋，電子廠的建築結構較特殊，柱與柱的間距遠，要設計桁架才能相連，工法複雜，不是每家鋼構廠都願意做。

做成台積生意，電子廠訂單接二連三，聯電、南亞電、華邦、友達都是世紀鋼的客戶，甚至跳過營造廠，直接發包給世紀鋼。

但好景不常，鋼構業進入門檻低，市場供過於求，演變成各家犧牲利潤去搶案。2009年金融海嘯後，營造工程陷入沉寂，連興建中的廠房都蓋到一半喊停，世紀鋼獲利甚至由盈轉虧。

做離岸風機，倒賠1億仍投入

直到政府喊出「千架海陸風機」計劃，讓賴文祥的眼底又冒出剛創業的勃勃鬥志。

賴文祥該做的功課，一樣都沒少。他上網查資料，分析陸上和離岸風機的用鋼量，因為後者用鋼量大，才選定離岸風機。他四處探業界友人、退休政府官員的口風，確認國內離岸風場的商機多大；還跑遍丹麥、荷蘭、英國的風場，一開始沒人脈，爬上自己的車頂，在牆外偷看。愈深入研究，讓他愈篤定要走這條路。

國外的風機水下基礎供應商以造船廠為主，因為才有碼頭和土地，技術也較佳，像世紀鋼是鋼構廠起家，是很少數。

問他怎麼這麼敢，賴文祥說，「做跟人家一樣的生意，就出不了頭。」不過幕僚透露，董事長嘴邊雖掛著「清暝毋驚槍」（台語俗諺，指不知道害怕），但是心中早有腹案，如果台北港的土地做不成風電生意，還可以開發再出租。

可能老天爺還想給賴文祥更大的試驗，世紀鋼初試啼聲之作，是幫永傳能源做測風塔，但永傳最後付不出錢，世紀鋼倒賠了1億多。但賴文祥發揮土狗精神，不輕言放棄。

人才來了，沃旭助攻技術升級

錢是賠掉了，但換來人才。現為世紀鋼策略長的林明弘，畢業自台大海洋所，加入世紀鋼前，在永傳能源，實際參與過離岸風場開發，因此被賴文祥挖角成為世紀鋼轉型的總舵手。

2018年，世紀鋼和丹麥商鈽錸特（Bladt）成立合資公司，大量歐洲領班、技術工飛來台灣，從事生產。外語能力強的林明弘，才出任董事長，就站上第一線。

「因為我們沒經驗，靠著雙方技術合作，外商才放心把訂單給我們，」賴文祥說。熬了5年，世紀鋼拿下哥本哈根基礎建設基金（CIP）和沃旭，合計逾百億的訂單。隨著離岸風機的出貨量增加，世紀鋼毛利率明顯好轉，從2017年的6.42%，2020年已成長為29.31%。

汪欣潔不諱言，離岸風電是長期發展的產業，世紀鋼大規模且持續投資在港口及廠房設備、人才與專業技術，才讓沃旭決定與其建立供應鏈伙伴關係。

世紀鋼一邊拿下訂單，一邊持續向外商學習，拉大跟後進者的距離。沃旭手把手協助世紀鋼準備符合離岸風電規範的製造紀錄和文件，也協助世紀鋼架構投入生產前的施工計劃、品質檢核計劃等。

林明弘說，其他鋼構廠也想效法世紀鋼，但台灣已沒有條件夠好的重件碼頭和廣大腹地，所以吃不到離岸風機的商機。

「這裡不是做粗工，是工藝」

這兩年因中美貿易戰和疫情，台灣出現難得的大投資潮，蓋廠需求熱絡，鋼構工程的毛利也好轉，但賴文祥選擇專注在風電。

「既然投入金額這麼大，要先顧好風電，而且風電的毛利比蓋廠好，」賴文祥解釋。光在台北港的投資，從40億加碼到70億，也在台中港租下30公頃土地，還翻修老廠觀音廠，升級廠房結構，作為離岸風電構件專用生產基地。世紀鋼曾宣示，要達成8成營收佔比來自風機，目前僅一步之遙。

賴文祥自豪地說，在台北港工作的外國人，每個人月薪3、40萬，「這裡才不是鐵工廠，不是粗工，而是工藝。」

年過花甲的董事長，盤著很多等著要做的事情，退休從來不在他的計劃上。「你一定想不到，26個字母背不起來的人，從水下基礎要做到風場開發。人沒有目標，什麼都不用講。」儘管是老生常談，但從賴文祥口裡講出來，特別有說服力。

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